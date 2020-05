Ausgleichszahlung für zwölf Stunden Verspätung?

25.5.2020 – Fällt ein gebuchter Flug wegen eines Streiks bei einem Subunternehmer der Fluggesellschaft aus, so haben die betroffenen Passagiere in der Regel keinen Anspruch auf eine Ausgleichzahlung, wenn sie deswegen verspätet ihr Ziel erreichen. Das hat das Landgericht Frankfurt am Main mit einem kürzlich bekannt gewordenen Urteil vom 26. März 2019 entschieden (2-24 S 280/18, 29 C 1335/18 (97)).

Der Kläger hatte für den 2. Dezember 2017 einen Flug von Frankfurt am Main über Amsterdam nach Panama Stadt gebucht. Dort sollte er planmäßig um 16.35 Uhr ankommen.

Da das Personal des privaten Check-in-Dienstes des Frankfurter Flughafens am Abflugtag in einen spontanen Warnstreik getreten war, musste der Flug annulliert werden. Der Reisende wurde daher auf eine andere Maschine umgebucht. Mit der kam er zwölf Stunden später als geplant in Panama Stadt an.

Ausgleichszahlung für Verspätung gefordert

Wegen der Verspätung forderte der Kläger von der Fluggesellschaft eine Ausgleichszahlung im Sinne der Europäischen Fluggastrechte-Verordnung in Höhe von 600 Euro. Die berief sich auf einen außergewöhnlichen Umstand. Sie weigerte sich daher zu zahlen.

Daraufhin zog der Mann vor das Frankfurter Amtsgericht. Dies hielt die Forderung für begründet. Der Streik falle in die Risikosphäre der Beklagten. Denn Streiks seien Bestandteil der normalen Ausübung der Tätigkeit eines Luftfahrtunternehmens.

Hieran ändere auch der Umstand nichts, dass die streikenden Mitarbeiter nicht direkt bei der Beklagten angestellt gewesen seien, sondern bei einem zwischengeschalteten privaten Dienstleistungs-Unternehmen. Entscheidend sei ausschließlich, dass die Durchführung des Check-ins eine Aufgabe sei, die in die Verantwortung und Risikosphäre der beklagten Fluggesellschaft fällt.

Außergewöhnlicher Umstand – kein Einfluss auf Streikende

Dieser Argumentation wollten sich die in zweiter Instanz mit dem Fall befassten Richter des Frankfurter Landgerichts nicht anschließen. Sie hielten die Klage des Passagiers für unbegründet.

Ein Streik bei einem von einer Fluggesellschaft beauftragten Subunternehmen stelle einen außergewöhnlichen Umstand dar, der die Beklagte nicht zu einer Ausgleichszahlung wegen eines verspäteten Flugs verpflichtet. Der Arbeitskampf sei von dem Luftfahrtunternehmen nicht beherrschbar gewesen. Denn diese habe nicht auf die streikenden Arbeitnehmer zugehen und durch eine Einigung mit diesen den Streik beenden können.

Kein Weisungsrecht der Fluggesellschaft

Das Unternehmen hätte auch nicht auf den Warnstreik der Beschäftigten des Check-in-Dienstes einwirken können, indem es seinen Vertragspartner dazu bringt, die Forderungen der Streikenden zu erfüllen. „Denn im Vertragsverhältnis zwischen der Beklagten und ihrem Subunternehmer besteht kein Weisungsrecht in Bezug auf den Umgang mit deren Arbeitnehmern“, so das Gericht.

Im Übrigen bestehe kein Verbot, dass eine Fluggesellschaft Tätigkeiten in der Abwicklung ihres Flugbetriebs auf Subunternehmer übertrage.

Keine Möglichkeit einer rechtzeitigen Reaktion

Das Luftfahrtunternehmen habe die Annullierung des Flugs auch nicht dadurch verhindern können, dass es eigene Mitarbeiter einsetzt. Es sei ihm nämlich nicht zumutbar gewesen, eigenes Personal, das für die Aufgaben nicht qualifiziert und geschult war, einzusetzen. Auch hätte er nicht Mitarbeiter vorsorglich qualifizieren müssen, damit sie notfalls einspringen können.

Im Übrigen sei der Warnstreik ohne Vorankündigung ausgerufen worden. Die Beklagte habe folglich keine Möglichkeit gehabt, rechtzeitig zu reagieren. Durch das Organisieren einer Ersatzbeförderung habe sie vielmehr alles ihr Zumutbare getan, um die Beeinträchtigungen der Passagiere abzumildern.