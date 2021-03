Auf und ab bei den Unternehmensratings

4.3.2021 – Alte Oldenburger Kranken, Debeka Kranken und Debeka Allgemeine erhielten im Unternehmensrating der Assekurata die Bestnote. Eine Stufe schlechter wurden Allianz Kranken, Hallesche, Süddeutsche Kranken und Barmenia Kranken beurteilt. Auch die Alte Leipziger Leben wurde erneut mit „sehr gut“ bewertet. Die Debeka Leben bestätigte die Vorjahresnote „gut“, verschlechterte sich aber erneut in der Kategorie „Erfolg“.

Die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH analysiert in ihren Unternehmensratings die Teilqualitäten Sicherheit, Erfolg, Kundenorientierung und Wachstum/Attraktivität am Markt. Bei Krankenversicherern kommt die Beitragsstabilität hinzu. Diese Kategorien werden unterschiedlich gewichtet und zu einer Gesamtnote zusammengezogen. Alle Gesamtnoten blieben unverändert.

Spitzenbewertung für Alte Oldenburger sowie für Debeka

Bei der Alte Oldenburger Krankenversicherung AG sieht die Agentur zum dritten Mal in Folge keinen Grund, ihr Vorjahresurteil zu ändern. Die Bestnote „exzellent“ wurde insgesamt und in vier der fünf Teilkategorien vergeben. Nur beim „Wachstum“ gab es Abstriche. Das Unternehmen arbeitet weiterhin daran, seine Zusatzprodukte auch im Maklermarkt besser zu positionieren.

Der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. sicherte sich gleichfalls erneut die Bestnote. Bei „Erfolg“, der mit 25 Prozent in das Gesamturteil einfließt, ging es allerdings eine Stufe abwärts. Begründet wird dies im Ratingbericht mit sich verschlechternden Kennzahlen, unter anderem wegen den rückläufigen Ergebnissen im Versicherungsgeschäft und der Kapitalanlage.

Der Schaden- und Unfallversicherer der Gruppe, die Debeka Allgemeine Versicherung AG, bestätigte im dritten Jahr ihren Spitzenplatz in allen Bereichen. Hervorgehoben werden unter anderem wieder die dauerhaft sehr hohen Sicherheitsmitteln und das anhaltend hervorragende Ertragsniveau. Sowohl nach Vertragszahl als auch nach Beiträgen wächst sie über dem Marktdurchschnitt.

Allianz Kranken und Hallesche jeweils mit der Bestnote in drei Kategorien

Mit dem bestätigten „sehr gut“ wurden die Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV) und die Hallesche Krankenversicherung a.G. eine Stufe schlechter als die Alte Oldenburger und die Debeka Kranken beurteilt. Beide erhielten immerhin in jeweils drei Teilkategorien das begehrte „exzellent“.

Die APKV verteidigte nicht nur die im letzten Jahr erworbene Bestnote bei der „Kundenorientierung“. Sie konnte sich aktuell erneut um eine Stufe verbessern bei „Wachstum/Attraktivität im Markt“. Dazu hat maßgeblich das Geschäft mit Zusatzversicherungen beigetragen. Im Geschäftsjahr 2019 verdoppelte sie hier ihre Zuwachsrate auf marktüberdurchnittliche 3,4 Prozent.

Bei der Halleschen bestätigten die Analysten vollumfänglich die Vorjahresbewertung. Bei „Sicherheit“ wird die Eigenkapitalquote in Höhe von 30 Prozent im Jahr 2019 herausgestellt. Im Marktdurchschnitt lag sie bei 16,7 Prozent. „Auch insgesamt besticht die Hallesche durch eine sicherheitsorientierte Vorgehensweise“, lobt der Ratingbericht.

Süddeutsche Kranken und Neuling Barmenia gleichfalls „sehr gut“

Die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. schnitt insgesamt und in zwei Teilkategorien unverändert mit der zweitbesten Note „sehr gut“ ab. Zwei Mal gab es wieder „exzellent“. Die Wachstumsaussichten sind allerdings trüber geworden. Im Beobachtungszeitraum 2016 bis 2019 lagen die Kennzahlen mehrheitlich unter dem Marktschnitt. Seit 2017 verliert die Süddeutsche zudem Zusatzversicherte.

Im Erstrating stieg die Barmenia Krankenversicherung AG mit „sehr gut“ in der Gesamtnote und in vier Teilkategorien ein. Nicht mehr verbessern kann sie sich in Sachen „Sicherheit“. Wie bei der Hallesche stellen die Analysten die Markt-überdurchschnittliche Eigenkapitalquote von 25,6 Prozent heraus. Die Eigenmittel wurden in den letzten Jahren kontinuierlich aufgebaut.

Als Leipziger eine Stufe besser als Debeka Leben

Wie bei der Hallesche gab es auch bei der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. keine Veränderungen. Beide schnitten insgesamt „sehr gut“ ab. Letzterer gelinge es nachhaltig, die erfolgreiche Wachstumsentwicklung mit entsprechenden Sicherheitsmitteln zu unterlegen, so der Bericht. In beiden Kategorien ist das Unternehmen „exzellent“.

Der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. rangiert mit der Gesamtnote „gut“ eine Stufe dahinter. Erneut schlechter als im Vorjahresrating wurde der „Erfolg“ bewertet. Das rückläufige Kapitalanlageergebnis werde von den Garantieverpflichtungen inklusive ZZR-Zuführungen aufgezehrt. Stützend wirke die vergleichsweise stabile Bewertungsreservequote, so die Begründung.