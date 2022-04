Auf diese Rechtsschutzversicherer setzen Versicherungsmakler

14.4.2022 – Die Auxilia und die Arag sind die Favoriten von Maklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Rechtsschutzpolicen geht. Dahinter folgen gleichauf die Deurag und die Concordia, wie die Asscompact Trends I/2022 zeigen.

Das Prämienaufkommen in der Rechtsschutz-Versicherung ist zwischen 2010 und 2021 um über 40 Prozent gestiegen. Zuletzt lag es bei rund 4,6 Milliarden Euro gebuchten Bruttobeiträgen.

Der Vertragsbestand wuchs im gleichen Zeitraum nach vorläufigen Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) um fast ein Achtel auf rund 23,4 Millionen.

Rückläufige Bedeutung im unabhängigen Vertrieb

Im Maklervertrieb gehörte dieser Versicherungszweig zuletzt nicht mehr zu den absatzstärksten. Rechtsschutzpolicen landeten nur an zehnter Stelle in der Skala der Absatzfavoriten (VersicherungsJournal 11.3.2022, 10.12.2021). In der Auflage II/2021 der Asscompact Trends hatte es noch für Position sieben gereicht (8.6.2021).

In der Ausgabe IV/2018 hatte diese Produktgruppe sogar noch Platz sechs belegt. Seinerzeit berichteten über 56 Prozent der Vermittler von einem „(sehr) guten“ Geschäft (19.12.2018). Zuletzt ist der Anteil auf knapp über 50 Prozent geschrumpft.

Dies geht aus den letzten Auflagen der quartalsweise erhobenen Studienreihe hervor. Diese wird von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH erstellt. Sie beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 570 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2022. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Die Vermittlerfavoriten in Sachen Rechtsschutz

Ihre Lieblinge können die unabhängigen Vermittler dabei über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben. In der Rechtsschutz-Versicherung kamen zuletzt zwei Gesellschaften auf Anteile von über 20 Prozent an den insgesamt 547 Favoritennennungen. Zwei weitere Akteure lagen bei jeweils um die zehn Prozent.

Den Spitzenplatz sicherte sich die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit einem Anteil von über einem Viertel. Den Silberrang belegt die Arag SE, die ein gutes Fünftel der Stimmen auf sich vereinen konnte

Den Bronzerang teilen sich die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG und die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. Für die beiden letztgenannten Akteure votierte jeweils gut jeder zehnte Interviewte.

Dahinter folgt die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG, für die etwa jeder 15. Befragte seine Stimme abgab. An sechster bis achter Stelle folgen die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG, die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG und die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV) mit Anteilen zwischen vier und drei Prozent.

Auf- und Absteiger unter den Versicherern

Auf den ersten beiden Plätzen sind schon seit mehreren Jahren keine Veränderungen zu beobachten. Der Vorsprung der Auxilia, der Anfang 2019 noch bei über 15 Prozentpunkten gelegen hatte, hat sich inzwischen bei etwa fünf bis sieben Prozentpunkten eingependelt.

Die Deurag hat quasi ein Abonnement auf den Bronzerang gebucht. Diesen hatte sie in der Auflage II/2019 kurzfristig an den ansonsten „Serien-Vierten“ Concordia verloren.

Der Roland an fünfter Stelle konnte die DMB erneut auf Distanz halten, nachdem er zwei Quartale zuvor kurzzeitig hinter den Wettbewerber auf Rang sechs zurückgefallen war. Die Itzehoer verteidigte zum zweiten Mal in Folge Rang sieben, auf den sie in der Auflage III/2021 von sechs abgerutscht war. Seinerzeit hatte sich die NRV vom neunten auf den acht Platz verbessert, den sie seitdem innehat.

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 172-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2022 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Rechtsschutz-Versicherung

Die Auxilia landete auch in der Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. auf den vordersten Plätzen (8.4.2021, 13.4.2021). Dabei wurden die Partnermaklerbetriebe der Genossenschaft zum Stellenwert im Neugeschäft sowie zur Leistungsstärke befragt.

Die Leistungsregulierung aus Klientensicht in dieser Sparte hat Anfang des Jahres die Servicevalue GmbH unter die Lupe genommen (3.2.2022). Im Frühjahr haben die Marktforscher ermittelt, welche Rechtsschutz-Versicherer die aus Kundensicht beste Service- und Dienstleistungsqualität bieten (9.3.2022). Im vergangenen Sommer hat Servicevalue untersucht, von welchen Anbietern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen (18.8.2021)

Laut dem „Tätigkeitsbericht 2021“ vom Versicherungsombudsmann e.V. gehört die Sparte zu den beschwerdeintensiven. Sie liegt knapp hinter der Lebensversicherung an zweiter Stelle (1.2.2021).