Auf diese Rechtsschutzversicherer setzen Versicherungsmakler

28.8.2020 – Wenn es um die Vermittlung von Rechtsschutzpolicen geht, so ist die Auxilia der Favorit der unabhängigen Vermittler. Nicht allzu weit dahinter folgt die Arag. Die zeigt die Auflage II/2020 der Studienreihe Asscompact Trends.

Das Prämienaufkommen in der Rechtsschutz-Versicherung ist zwischen 2010 und 2019 um etwa ein Drittel angestiegen. Zuletzt waren es rund 4,3 Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge. Der Vertragsbestand wuchs im gleichen Zeitraum nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) um etwa ein Zwölftel auf rund 22,6 Millionen.

Rückläufige Bedeutung im unabhängigen Vertrieb

Im Maklervertrieb gehörte dieser Versicherungszweig zuletzt nicht mehr zu den absatzstärksten. Rechtsschutzpolicen landete zuletzt drei Mal in Folge nur an elfter Stelle in der Produkthitparade (VersicherungsJournal 9.6.2020, 9.3.2020, 6.12.2019).

In den Quartalen davor hatte diese Produktgruppe noch zur Top Ten gehört und in der Auflage IV/2018 sogar Platz sechs belegt. Seinerzeit berichteten über 56 Prozent der Vermittler von einem „(sehr) guten“ Geschäft (19.12.2018). Zuletzt ist der Anteil auf 44 Prozent geschrumpft.

Dies geht aus den letzten Auflagen der quartalsweise erhobenen Studienreihe Asscompact Trends hervor. Diese wird von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH erstellt. Sie beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage II/2020 wird mit 432 unabhängigen Versicherungs-Vermittlern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 39 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Die Vermittlerfavoriten in Sachen Rechtsschutz

Für die Auswahl ihrer favorisierten Anbieter in den verschiedenen Produktlinien konnten die unabhängigen Vermittler ihre Lieblinge über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben. In der Rechtsschutz-Versicherung kommen vier Gesellschaften auf zweistellige Anteile an den insgesamt 425 Favoritennennungen.

Den Spitzenplatz sicherte sich die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit über einem Viertel Anteil den Spitzenplatz. Den Silberrang belegt die Arag SE, die ein gutes Fünftel der Stimmen auf sich vereinen konnte. In einem engen Rennen um den dritten Rang setzte sich die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG gegen die Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG durch.

Für die Deurag votierte rund jeder neunte Befragte, für die Concordia gut jeder zehnte. Dahinter folgen die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die DMB Rechtsschutz-Versicherung AG mit Anteilen von jeweils gut einem Zwanzigstel.

Die Positionen sieben bis neun belegen die Ergo Versicherung AG (inklusive ihrer Marke D.A.S.), die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG (NRV) und die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG. Die Anteile liegen jeweils bei um die drei Prozent.

Auf- und Absteiger

Auf den ersten beiden Positionen sind schon seit mehreren Jahren keine Veränderungen zu beobachten. Der Vorsprung der Auxilia, der zu Beginn des Vorjahres noch im zweistelligen Bereich lag, hat sich inzwischen bei fünf bis sechs Prozentpunkten eingependelt.

Die Deurag verteidigte zum dritten Mal in Folge den Bronzerang, den sie in der Auflage II/2019 kurzfristig an den ansonsten „Serien-Vierten“ Concordia verloren hatte.

Der Roland zog an der DMB vorbei auf Platz fünf. Letztere setzte ihren Aufwärtstrend aus dem Vorquartal (von sieben auf fünf) damit nicht fort. Um zwei Positionen (von neun auf sieben) nach oben ging es für die Ergo. Die NRV verschlechterte von sieben auf neun. Die Itzehoer stoppte ihren Abwärtstrend aus dem Vorquartal, als sie zwei Positionen einbüßte, und verteidigte den achten Rang.

Weitere Studiendetails

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

