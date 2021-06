Assistance: Zahlungsbereitschaft der Kunden steigt

21.6.2021 – Die Mehrheit der deutschen Konsumenten erwartet nach wie vor Service- und Hilfeleistungen als kostenlosen Bestandteil eines Versicherungsvertrags. In der Pandemie 2020 stieg insbesondere die Nachfrage nach zusätzlichen Angeboten bei Kranken- und Reise-Policen. Bei der Vermarktung weist das „Assistance Barometer 2021“ der Europ Assistance dem Vertrieb eine tragende Rolle zu.

Im Coronajahr 2020 stieg die Nachfrage nach personalisierten Assistance-Leistungen. 63 Prozent der privaten Haushalte in Deutschland erwarten konkrete Unterstützung von ihren Versicherern. Zum Vergleich: Von den Banken erwarten das nur 59 Prozent der Verbraucher. Die Bereitschaft der Kunden, für die Angebote zu zahlen, nimmt nur leicht zu.

Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle „Assistance Barometer 2021“ der Europ Assistance Services GmbH. Die Studie wurde zum 14. Mal durchgeführt und beschäftigt sich mit der Bedeutung und dem Potenzial der personalisierten Beistandsdienste.

Angaben zum Studiendesign

An der Telefonbefragung durch Omniquest Gesellschaft für Befragungsprojekte mbH im September bis Dezember 2020 nahmen laut Studienunterlagen der Generali-Tochter folgende Gruppen teil:

502 Personen aus privaten Haushalten,

302 Versicherungsvermittler, davon 55 Prozent Makler und Mehrfachagenten sowie

24 Versicherer.

Anders als 2019 (VersicherungsJournal 10.6.2020), berücksichtigt die aktuelle Befragung auch Auswirkungen und Herausforderungen durch die Viruswelle.

„Die Studie zeigt, dass Assistance in der Bevölkerung als Hebel zur Schaffung serviceorientierter Versicherungsangebote erkannt und auch eingefordert wird. Die Covid-19-Pandemie offenbarte die Wünsche deutscher Haushalte nach kundenorientierten Rundumlösungen“, lässt sich Vincenzo Reina, Vorstandschef der Europ Assistance Deutschland, zur aktuellen Auswertung zitieren.

Kundenerwartungen bei Reise-Policen steigen

Seit 2019 steigt die Serviceerwartung der deutschen Bevölkerung wieder stetig an. Während der Zustimmungswert in den Jahren 2016 bis 2018 nur knappe 54 Prozent betrug, stieg er im Vorjahr auf 66 Prozent, schreiben die Studienautoren in ihrem Report.

Erwartungen an die kostenlosen Offerten der Versicherungswirtschaft haben die Verbraucher laut der Auswertung insbesondere in folgenden Sparten: Kranken, Pflege, Kfz, Hausrat und Wohngebäude, Rechtsschutz und Unfall. In Leben ist die Bedeutung dagegen eher gering.

Nachfrage nach Beistandsleistungen (Bild: Europe Assistance)

Gerade in der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung gehen in der vorliegenden Studie 70 Prozent der Befragten von inkludierten Mehrwerten ihres Anbieters aus (72 Prozent im Mittel der Vorjahre). In der Pflegeversicherung sind es aktuell 62 Prozent (60 Prozent im Mittel der Vorjahre).

Deutlich gewonnen hat die Akzeptanz von Beistandsleistungen in der Sparte „Reise“. Reiseinformationen zu den Themen Gesundheit, Impfbestimmungen und Hygiene werden insbesondere im Corona-Zusammenhang von 66 Prozent der Haushalte gefordert.

„Im Vergleich zum langjährigen Mittelwert von 51 Prozent wird diese Assistance-Leistung insbesondere unter dem Eindruck der Corona-Pandemie als bedeutend eingeschätzt“, so die Studie.

Nur 40 Prozent der Kunden würden für Services auch zahlen

Im vierzehnten Jahr der Studie erwartet die Mehrheit der privaten Haushalte mit 61 Prozent weiter kostenlose Service- und Hilfsleistungen als Produktbestandteil eines Versicherungsangebots.

„Damit bestätigt der aktuelle Wert des Jahres 2021 den Durchschnittswert aller bisherigen Betrachtungsjahre. Über den gesamten Betrachtungshorizont würde eine stabile Quote von circa 40 Prozent der Bevölkerung einen finanziellen Aufschlag für Service- und Hilfsleistungen akzeptieren“, heißt es dazu in den Studienunterlagen.

Als Bestätigung einer mangelnden Zahlungsbereitschaft für Servicekomponenten in Versicherungsprodukten würden laut dem Unternehmen auch 2021 nur 33 Prozent der Zahlungswilligen einen Kostenbeitrag über 15 Euro im Jahr für diese Hilfsleistungen akzeptieren.

„Jedoch wurde mit diesem Votum der bisherige Mittelwert um fünf Prozentpunkte überschritten, womit eine Tendenz zu erhöhter Zahlungsbereitschaft erkennbar wird“, meinen die Autoren des Reports.

Wenig Veränderung beim Vertrieb

Seit 2014 fragen sie auch die Meinungen von Vermittlern zu diesem Bereich ab. In der Historie des „Barometers“ würden Versicherungs- und Assistance-Produkte von Teilen der Bevölkerung immer noch als „Low-interest-“ und „Low-involvement“-Produkte angesehen, heißt es in den Studienunterlagen.

„Insofern muss das Assistance- und Serviceangebot vom aktiven Vermittler als Mehrwertleistung offensiv in den Markt transportiert werden“, meinen die Autoren.

76 Prozent der Vermittler weisen den Beistandsleistungen Assistance eine „hohe“ oder „sehr hohe“ Bedeutung zu (2014: 48 Prozent). 23 Prozent des Vertriebs sieht in den Services nur eine geringe Bedeutung für das Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft. „Diese negative Bewertung liegt aber immerhin knapp sechs Prozent unter dem Mittelwert der Vorjahre“, so der Report.

63 Prozent der Teilnehmer stimmen der Aussage „Assistance ist ein Instrument zur Kundenbindung und zur Verringerung der Stornoquote“ zu (Vorjahr 64 Prozent). Und nur 53 Prozent der Vermittler (2019: 56 Prozent) sehen in den zusätzlichen Angeboten ein Argument, dass ihnen bei der Neukunden-Gewinnung hilft.

Die vollständige Studie kann zu einem Preis von 340 Euro inklusive Mehrwertsteuer hier bezogen werden.