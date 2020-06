Assekurata: Coronakrise trifft Industrie- und Gewerbeversicherer

10.6.2020 – Von Corona sind die Schaden- und Unfallversicherer sehr unterschiedlich betroffen. Teilweise gibt es ambivalente Entwicklung, weil bei bestimmten Versicherungszweigen die Nachfrage sogar steigt. Insgesamt dürften aber die pandemiebedingten Schäden und die Rezession den Gesamtmarkt negativ beeinflussen, glaubt das Analysehaus.

Die Corona-Krise wird die Industrie- und Gewerbeversicherer stark treffen. Da es sich hierbei aber meist um große internationale Assekuranzen mit umfassender Rückversicherung handelt, dürften die Auswirkungen von den Unternehmen relativ gut verkraftet werden.

Das ist ein wesentliches Fazit der Assekurata Rating-Agentur GmbH in ihrem „Marktausblick Schaden-/Unfallversicherung 2020/2021“.

Privatversicherer von der Coronakrise weniger betroffen

„Die Coronakrise trifft die Versicherer sehr unterschiedlich. Es kommt auf den jeweiligen Kunden- und Geschäftsmix an“, sagte Dr. Reiner Will, Geschäftsführer des Analysehauses, am Dienstag bei der Vorstellung der Marktstudie.

Assekuranzen mit dem Schwerpunkt auf Gewerbekunden würden deutlich härter getroffen, als reine Privatversicherer. Grund ist vor allem eine hohe Schadenbelastung in der Veranstaltungs- und Betriebsschließungs-Versicherung, die durch den Corona-Lockdown entsteht. Für beide Sparten sieht Assekurata eine negative Ertragssituation und Neugeschäftsentwicklung.

Betroffen durch deutlich mehr Schäden aus dem Bereich der Manager-Haftpflichtversicherung (D&O) ist zudem die Sparte industrielle- und gewerbliche Haftpflicht sowie die Rechtsschutz-Versicherung. „Bei steigenden Konkursen werden mehr Geschäftsleiter in die Haftung genommen“, prognostizierte Will.

Corona-Folge: Mehr Manager in die Haftung

Den Umfang dieser Schäden kann der Analyst aber nicht quantifizieren. Die Nischenspart D&O würden nicht separat in den Geschäftszahlen ausgewiesen. „Aus Gesprächen mit Versicherungsmaklern wissen wir aber, dass auch die Kapazität in diesem Bereich gesunken ist.“

Die Versicherer würden vorsichtiger mit der Zeichnung von Deckungen. In der Rechtsschutz-Versicherung erwarten die Analysten eine hohe Schadenbelastung durch Corona erst 2021. Derzeit hätten zwar die Beratungen zum Thema Reise- und Arbeitsrecht zugenommen, doch Prozesse, etwa wegen Massenentlassungen, würden erst im nächsten Jahr die Branche treffen.

Positiv werde sich die Pandemie auf das Neugeschäft bei Cyberpolicen auswirken. Wachstumsbereiche sind hier vor allem Mittelstand und Kleingewerbe sowie private Haushalte. Gleichzeitig werde aber die Schadenbelastung wachsen.

Dennis Wittkamp, Fachkoordinator Schaden- und Unfallversicherung bei Assekurata, erklärte: „Viele Firmen mussten ihre Belegschaft ganz schnell ins Home-Office umsatteln.“ Da wären dann nicht immer alle „Türen“ in der EDV so gesichert wie sie es seien sollten. Kriminelle, die etwa mit Erpressungstrojanern arbeiteten, würden hier ihre Chance wittern.

Corona wirkt unterschiedlich auf die Schaden- und Unfallversicherungen (Bild: Assekurata). Zum Vergrößern Bild klicken.

Kein Preiskampf in der Kfz-Versicherung erwartet

Demgegenüber wirke sich die Pandemie durch ihre Beschränkungen positiv auf die Schadenbelastung in den Sparten Unfall, Haftpflicht, Hausrat und Kraftfahrt aus. Es gibt beispielsweise weniger Diebstähle, Einbrüche und Unfälle.

Trotzdem erwartet Assekurata keinen neuen Preiskampf in der Kfz-Versicherung. Die Margen in der Autosparte seien für die meisten Assekuranzen sehr gering.

„Auch wenn die Schadenhäufigkeit leicht sinkt, gibt es weiterhin eine ungebremste Kostenentwicklung“, sagte Wittkamp. „Wir gehen davon aus das die wirtschaftliche Not der Autohersteller, die durch Corona verschärft wurde, weiter zu hohen Ersatzteilpreisen führen wird, weil die Produzenten hier noch zusätzliche Erträge generieren können“.

Telematik-Tarife bleiben ein Nischenprodukt

Nur für preissensible Kfz-Versicherer seien Telematik-Tarife ein „Muss“, meinen die Analysten.

Sie gehen davon aus, dass der verschärfte Bußgeldkatalog und auch Corona einen gewissen Nachfrageschub nach Tarifen auslösen könnte, die besseres Fahren belohnen. Viele Kunden würden jetzt preissensibler. Derzeit gibt es nach Schätzung der Assekurata 400.000 Telematik-Tarife am Markt. Im Jahre 2028 sollen es rund zwei Millionen sein.

„Trotzdem bleibt Telematik dann immer noch ein Nischenmarkt“, so Wittkamp. Weil viele Kfz-Versicherer schon jetzt in der Verlustzone lägen, wären Preissenkungen schwierig. Eine Analyse über den Assekurata Ertrags- und Wachstumsindikator zeigt, dass nur ein kleiner Teil der Anbieter noch deutlich wächst und gleichzeitig ertragsreich ist.

2019 konnten die Schaden- und Unfallversicherer robusten Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortschreiben (Bild: Assekurata). Zum Vergrößern Bild klicken.

Prämienvolumen in der Schaden- und Unfallversicherung sinkt

In der Wohngebäudeversicherung sind laut Assekurata nicht nur Leitungswasserschäden die Achillesferse der Versicherer, sondern auch Feuerschäden. Für beide Schadenarten gilt: Die Leistungen steigen trotz konstanter Schadenanzahl kontinuierlich an.

Die künftige Entwicklung der Schaden- und Unfallversicherung ist nach Einschätzung von Assekurata wesentlich durch die Covid-19-Pandemie geprägt. Positiv seien eine höhere Bestandsfestigkeit und Provisionsersparnis durch ausbleibendes Neugeschäft.

Für die Verwaltung und den Vertrieb käme es zu einem Digitalisierungsschub, der sich günstig auf die Kosten auswirke. Gleiches gelte für die nun beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer.

Absehbare Rezession schmälert die Wachstumsperspektiven

Es gibt aber auch eine gegenläufige Bewegung, die negativ ausfällt. So müsse der Vertrieb finanziert werden, es fehle Neugeschäft und die absehbare Rezession schmälert allgemein die Wachstumsperspektiven.

„Die Delle im Export wird auch die Prämien in der Industrieversicherung senken, da sie umsatzabhängig sind“, sagte Will. Eine endgültige Bewertung des Jahres 2020 sei derzeit aber noch nicht möglich, weil noch das zweite Halbjahr hinsichtlich der Elementarschäden abgewartet werden müsse.