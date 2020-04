An wen Makler die meisten Grundfähigkeits-Policen vermitteln

15.4.2020 – Die Canada Life erzielt in der Grundfähigkeits-Versicherung den größten Geschäftsanteil im unabhängigen Vermittlermarkt. Dahinter folgen die Nürnberger und der Volkswohl Bund. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“.

Die Grundfähigkeits- (GF-) Versicherung erhält im Geschäftsfeld Arbeitskraftabsicherung immer stärkeres Gewicht im unabhängigen Vermittlermarkt (VersicherungsJournal 2.4.2020). Dies lässt sich der Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“ und den Auflagen der Vorjahre entnehmen.

Diese wird von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Grundlage ist jeweils eine Onlineumfrage unter mehreren hundert Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern. Die Größe der Nettostichprobe für die aktuelle Ausgabe wird mit 509 unabhängigen Vermittlern angegeben.

Jeder Zweite vermittelt regelmäßig Grundfähigkeits-Versicherungen

Der Studie zufolge ist der Anteil derjenigen Vermittler, die zur Arbeitskraftabsicherung regelmäßig auf GF-Versicherungen zurückgreifen, von etwa einem Drittel im Jahr 2017 auf aktuell fast die Hälfte angestiegen.

Darüber hinaus erwarten mittlerweile fast zwei von drei Befragten einen „viel“ oder zumindest „eher besseren“ Umsatz mit diesen Policen. Damit liegt das GF-Segment beinahe gleichauf mit der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung.

Dies dürfte zum einen auf die mittlerweile teilweise „akribische“ Berufsgruppen-Differenzierung der Produktgeber zurückzuführen sein. Denn diese macht einen BU-Abschluss für so manche bis viele „gefährliche“ Arbeitsfelder unerschwinglich.

Andererseits gibt es kaum eine Produktgruppe, in der in vergleichsweise kurzer Zeit so viele Produktupdates vorgenommen werden, die das Leistungsniveau für die Kunden spürbar bis erheblich verbessern (25.2.2020, 14.10.2019, 22.7.2019, 18.7.2019). Auch ist der Markt mit nur gut einem Dutzend Produktgebern vergleichsweise überschaubar.

Grundzüge der Methodik

Im Rahmen der Marktstudie wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde sowohl in der BU- (2.4.2020) als auch bei GF-Policen angewandt.

Canada Life vor Nürnberger

In der Grundfähigkeits-Versicherung sicherte sich erneut die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, den Spitzenplatz. Allerdings büßte die Gesellschaft leicht an Vorsprung auf die Nürnberger Lebensversicherung AG ein. Die verkürzte den Rückstand von 24 Punkten im Vorjahr auf aktuell unter 17 Zähler.

Den Bronzerang belegt unverändert die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. mit einem weiterhin etwa zwei Drittel so großen Geschäftsanteil wie die Canada Life. An vierter Stelle folgt trotz leichter Einbußen erneut die Volkswohl-Bund-Tochter Dortmunder Lebensversicherung AG.

Auf Position fünf liegt die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, die um neun Zähler zulegte und an der Allianz Lebensversicherungs-AG vorbeizog. Letztere konnte nur ein leichtes Plus verbuchen. Die beiden vorgenannten Gesellschaften kommen jeweils auf einen gut ein Drittel so großen Anteil wie der Spitzenreiter.

Weitere Studiendetails

Die 325-seitige „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Untersucht wurden neben den Segmenten Grundfähigkeit und BU auch der Bereich Dread Disease/ Multirisk.

Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.