An diese Versicherer liefern Makler das meiste Gewerbegeschäft

17.8.2018 – Die VHV erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt den größten Geschäftsanteil in den Bereichen „Betriebs-/ Berufshaftpflicht“ sowie „gewerbliche Sachversicherungen“. Dahinter folgen die Axa, die Allianz und die Rhion. Die größte Weiterempfehlungs-Bereitschaft zeigen die Vermittler gegenüber der Hiscox (Betriebs-/ Berufshaftpflicht) und der Rhion (Gewerbe-Sach). Dies sind einige Ergebnisse der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/ Unfallgeschäft 2018“.

WERBUNG

Im Rahmen der Asscompact Awards wurde auch in diesem Jahr wieder eine Untersuchung zur Marktbedeutung der (Deckungskonzept-) Anbieter im gewerblichen Schaden-/ Unfallgeschäft im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt. Die Premiere war im Vorjahr (VersicherungsJournal 9.8.2017).

Grundlagen und…

Grundlage der Studie der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH ist eine zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 2018 durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum überwiegenden Großteil als Versicherungsmakler tätig. Die Nettostichprobengröße wird mit 258 angegeben.

Die Befragten sind zu 92,2 Prozent männlich, haben durchschnittlich 22,5 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 52,1 Jahren und wollen im Schnitt mit 66,6 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Nicht einmal jeder Elfte plant ein Ausscheiden vor Vollendung des 60. Lebensjahres – und fast jeder Dritte beabsichtigt sogar, über das 70. Lebensjahr hinaus zu arbeiten.

… Methodik der Studie

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Gesellschaften anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde für die beiden Bereiche „Betriebs-/ Berufshaftpflicht“ sowie „gewerbliche Sachversicherung“ angewandt. In letztere Kategorie fallen beispielsweise Gebäude-, Inhalts- und Betriebsunterbrechungs-Versicherungen.

Betriebs-/ Berufshaftpflicht: VHV mit größtem Geschäftsanteil

Im Segment Betriebs-/ Berufshaftpflicht liegt, wie im Vorjahr, die VHV Allgemeine Versicherung AG an der Spitze. Die R+V Allgemeine Versicherung AG auf dem Silberrang kommt auf einen weit über ein Drittel niedrigeren relativen Geschäftsanteil. Relativ dicht dahinter folgen die Allianz Versicherungs-AG, die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG Direktion für Deutschland und die Axa Versicherung AG.

Im Vergleich zur VHV büßten alle anderen vorgenannten Gesellschaften bis auf die Helvetia an Bedeutung ein. Diese holte um 17 Punkte auf und kletterte von der neunten auf die vierte Position.

Am wenigsten Boden verlor mit nur gut zehn Punkten die R+V, für die es dadurch von fünf auf zwei nach oben ging. Die Axa verlor über 25 Punkte auf die VHV und rutschte vom zweiten auf den fünften Platz ab. Die Allianz verteidigte Rang drei, obwohl sich der Abstand zur Spitze um 15 Punkte vergrößert hat.

Gewerbliche Sachversicherung: Helvetia klettert nach oben

Im Bereich gewerbliche Sachversicherungen liegen die gleichen Gesellschaften in der Top Sechs wie in Sachen Berufs-/ Betriebshaftpflicht, wenn auch in anderer Reihenfolge. Zudem ging es zwischen den führenden Anbietern insgesamt deutlich enger zu.

Wie im Vorjahr, setzte sich hier die VHV mit einem Vorsprung von fast unverändert rund einem Siebtel gegen die Axa durch. Die Helvetia verkürzte den Abstand zur Spitze um über 30 Punkte und kletterte vom siebten auf den dritten Rang.

Hauchdünn dahinter folgt die R+V, die zwölf Punkte auf die VHV aufholte und an der Rhion Versicherung AG vorbei auf die fünfte Position zog. Von drei auf sechs abwärts ging es für die Allianz, die über 13 Punkte auf die Spitze verlor.

Relevanz des Segments

Ermittelt wurde im Rahmen der Untersuchung ferner die Relevanz des gewerblichen beziehungsweise industriellen Schaden-/ Unfallversicherungs-Geschäfts aus Vermittlersicht. Spielte dieses Segment aus heutiger Sicht vor fünf Jahren nur für 51,1 Prozent eine „(sehr) große“ Rolle, so gilt dies auf die heutige Situation bezogen bereits für 59,8 Prozent.

In fünf Jahren wird das Segment nach Einschätzung von gar 73,6 Prozent eine bis zu sehr große Bedeutung haben. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in der privaten Kompositversicherung (VersicherungsJournal 6.8.2018).

Umsatztrends

Gefragt wurde auch, welchen Umsatztrend die Befragten ganz allgemein für den Absatz verschiedener Produktlösungen in den kommenden ein bis drei Jahren sehen. Mit großem Abstand an der Spitze liegen Cyberversicherungen. Fast neun von zehn Befragte erwarten „viel bessere“ oder zumindest „eher bessere“ Umsätze.

Dahinter folgen mit Anteilen von jeweils gut 50 Prozent die Segmente Sach-, D&O-, Betriebs-/ Berufshaftpflicht- sowie technische Versicherungen (Mehrfachnennungen möglich). Am Ende der Liste rangieren Gruppen-Unfallversicherungen. In diesem Bereich rechnet nur rund jeder sechste Vermittler mit einer Verbesserung der Umsätze.

Die 360-seitige „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2018“ kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.