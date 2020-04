Ampelregelung entscheidet bei Kreuzungsunfall

9.4.2020 – Im Bereich einer durch Ampeln geregelten Kreuzung war es zu einer Kollision zwischen einem Links- und einem ihm entgegenkommenden Rechtsabbieger gekommen. In einem solchen Fall spricht der Beweis des ersten Anscheins nur dann für ein Verschulden des Linksabbiegers, wenn dessen Fahrspur nicht über eine eigene Ampelregelung verfügt. So lautet der Tenor eines Urteils des Kammergerichts Berlin vom 31. Januar 2019 (22 U 211/16).

WERBUNG

Geklagt hatte ein Autofahrer, der im Bereich einer Kreuzung als Linksabbieger mit dem ihm entgegenkommenden, nach rechts abbiegenden Personenkraftwagen der Beklagten kollidiert war. Der Verkehrt in der Kreuzung wurde durch Ampeln geregelt.

Der Mann wähnte sich im Recht. Denn die für Linksabbieger geltende Ampel habe auf Grün gestanden als er in die Kreuzung einfuhr.

Das wurde von der Unfallgegnerin bestritten. Im Übrigen sei ihr Abbiegevorgang zum Zeitpunkt der Kollision noch nicht abgeschlossen gewesen. Selbst wenn der Kläger Grün gehabt haben sollte, so habe er sich seinen Vorrang erzwungen. Daher habe nicht sie, sondern er den Unfall verursacht.

Typische Sachlage fehlt bei diesem Verkehrsunfall

Dieser Argumentation wollte sich das Berliner Kammergericht nicht anschließen. Es gab der Klage des Linksabbiegers auf vollständigen Ersatz des Schadens, der ihm durch den Unfall entstanden war, statt.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass zugunsten eines geradeaus fahrenden beziehungsweise nach rechts abbiegenden Fahrers der Beweis des ersten Anscheins spricht, wenn er mit einem ihm entgegenkommenden Linksabbieger kollidiert. Das setzte jedoch eine typische Sachlage voraus. An der würde es in dem entschiedenen Fall fehlen.

Kein Anscheinbeweis

Die Richter verwiesen diesbezüglich auf die Tatsache, dass der Verkehr für den Kläger durch eine Linksabbiegerampel geregelt wurde. Daher wäre es nach Meinung des Gerichts Sache der Beklagten gewesen, zu beweisen, dass der Kläger bei Rot in die Kreuzung eingefahren war.

Dieser Beweis sei ihr nicht gelungen. Denn ein in die gleiche Richtung wie sie fahrender Fahrradfahrer hatte als Zeuge bekundet, dass sowohl er als auch die Frau bei Rot in die Kreuzung eingefahren seien. Das sei dem Umstand geschuldet gewesen, dass es im Kreuzungsbereich durch mehrere Fahrradfahrer, die man als Rechtsabbieger habe passieren lassen müssen, zu einem Gedränge gekommen sei.

Kreuzungsräumerin wurde kein Vorrang eingeräumt

Auch könne sich die Beklagte nicht darauf berufen, dass sich der Kläger seine Vorfahrt erzwungen habe, weil er ihr als sogenannter Kreuzungsräumerin keinen Vorrang eingeräumt habe. Der Mann habe vielmehr darauf vertrauen dürfen, dass sich die Autofahrerin verkehrsgerecht verhalten und bis zur nächsten Grünphase stehen bleiben werde.

Ein Kreuzungsräumer habe zwar einen Anspruch auf einen Verzicht gegenüber einem Bevorrechtigten. Er sei jedoch dazu verpflichtet, sich mit diesem zu verständigen. Erst wenn für ihn eindeutig zu erkennen sei, dass ihm Vorrang gewährt wird, dürfe er als Erster fahren.

Die Beklagte habe jedoch nicht beweisen können, sich mit dem Kläger verständigt zu haben. Sie habe offenkundig vielmehr auf ihr vermeintliches Vorrecht vertraut und sei so beim Abbiegen hinten seitlich in das Fahrzeug des Klägers gefahren. Die Beklagte sei daher allein für den Unfall verantwortlich. Die Richter sahen keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen ihre Entscheidung zuzulassen.