Aktuare: Zinswende bringt Lebensversicherungskunden zunächst nichts

Nach hohen Zuwachsraten im Neugeschäft kann die Allianz Leben ihren Marktanteil weiter ausbauen. Die Produktofferten mit veränderten Garantiekonzepten kommen bei den Kunden offenbar gut an. (Bild: Allianz) mehr ...

Mit der Beitragsentwicklung im Jahre 2013 zeigen sich die Bayerische, die Nürnberger, die VGH und die VHV in ihren vorläufigen Ergebnisübersichten sehr zufrieden. Die Unwetter und das Dauerzinstief hinterließen jedoch mehr oder weniger große Spuren. mehr ...

Die VGH Versicherungen erwarten auch 2012 ein dynamisches Wachstum in der Schaden-/Unfallversicherung. Erfreuliches gab es zur Landschaftlichen Brandkasse und der noch jungen Provinzial Kranken zu berichten. mehr ...

Die VGH Versicherungen haben sich 2011 in einem schwierigen Umfeld nach eigener Einschätzung gut geschlagen und wollen auch im kommenden Jahr ihre regionale Marktführerschaft verteidigen. mehr ...

Der Versicherungsbranche geht es nach den Worten von Dr. Frank Grund derzeit noch gut. Das Geschäft müsse aber „sturmfest“ gemacht werden, so der oberste Versicherungsaufseher. Breiten Raum auf Jahreskonferenz nahm das neue Merkblatt zu den Provisionen ein. (Bild: Lier) mehr ...

20.1.2021 –

Die Versicherer halten in Pandemie-Zeiten Kurs, erklärte der GDV. Die Zahl der Neuabschlüsse in Leben ist allerdings stark gesunken, verwiesen wird hier auf die Beratungsintensität. Die Einnahmen in der privaten Pflegeversicherung dagegen explodierten. (Bild: Brüss) mehr ...