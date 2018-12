AGCS: Die wichtigsten Schadenursachen in der Industrie

14.12.2018 – Feuer und Explosionen waren in den letzten Jahren weltweit und auch in Deutschland für ein Viertel des Schadenvolumens verantwortlich, hat AGCS an Hand von zirka 470.000 Unternehmensschäden eruiert. Das macht sie zu vergleichsweise häufigsten und teuersten Schadenursachen. Die meisten Fälle seien auf technisches oder menschliches Versagen zurückzuführen, Naturkatastrophen spielten dagegen eine untergeordnete Rolle. Als Kostentreiber erweisen sich laut AGCS Betriebsunterbrechungen.

Der Industrieversicherer Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) hat in seiner soeben erschienenen „Global Claims Review 2018“ 471.326 Versicherungsfälle aus dem Zeitraum 1. Juli 2013 bis 1. Juli 2018 aus rund 200 Ländern der Welt analysiert.

Die ausgezahlte Schadensumme – hier sind nicht nur Leistungen von AGCS, sondern auch jene anderer Versicherer eingerechnet – belief sich auf 58,1 Milliarden Euro.

Über 75 Prozent der finanziellen Verluste in aller Welt seien durch die zehn wichtigsten Ursachen entstanden.

Die kostenintensivsten Schadenursachen

An der Spitze stehen hier Feuer und Explosionen: Auf sie entfiel mit rund 14 Milliarden Euro oder 24 Prozent der relativ größte Anteil an der Schadensumme – ein Versicherungsfall kostete im Schnitt 1,47 Millionen Euro.

An zweiter Stelle liegen Schäden – unabhängig davon, ob am Boden oder in der Luft – durch Kollisionen und Abstürze in der Luftfahrt (14 Prozent). Verbundwerkstoffe, so der Versicherer, treiben die Reparaturkosten in die Höhe, auch der Einsatz technisch komplexerer Triebwerke wirke sich aus.

Fehlerhafte Verarbeitung und mangelhafte Wartung folgen mit acht Prozent auf dem dritten Platz, Sturmereignisse mit sieben Prozent an der vierten.

Naturkatastrophen seien nicht der größte Schadentreiber, hebt die AGCS in dem Zusammenhang hervor. 87 Prozent der Schadenansprüche in der Industrieversicherung seien auf technisches oder menschliches Versagen oder andere Faktoren, die nichts mit Naturkatastrophen zu tun haben, zurückzuführen.

Die Situation in Deutschland

Auch in Deutschland machen Feuer und Explosionen den relativ größten Anteil der Forderungen aus (25 Prozent). Dahinter folgen Produktmängel (zwölf Prozent) und Schäden an technischen und maschinellen Einrichtungen (Maschinenbruch) mit sechs Prozent.

Geht man nach der Anzahl der Leistungsfälle, so treten diese am relativ häufigsten auf Grund beschädigter Waren (13 Prozent) auf. Acht Prozent der Ereignisse liegen fehlerhafte Verarbeitung und Wartung zugrunde.

Die Auswertung für Deutschland basiert auf 61.200 Versicherungsfällen mit einem Forderungsvolumen von 5,3 Milliarden Euro innerhalb des fünfjährigen Untersuchungszeitraums.

AGCS Claims Review Deutschland (Bild: AGCS)

Höhere Wertekonzentration

„Allgemein treiben in der Sachversicherung sowohl die Inflation als auch die höhere Wertekonzentration die Schadensummen nach oben – dies hat mit der Globalisierung und dem steigenden Integrationsgrad der Lieferketten zu tun“, kommentiert Raymond Hogendoorn, Property and Engineering Claims Specialist bei der AGCS.

Die Effizienz in der Industrie steige, dadurch habe der Wert pro Quadratmeter exponentiell zugenommen. „Dementsprechend sind auch Brand- und Überschwemmungsschäden pro Quadratmeter heute deutlich teurer als noch vor zehn Jahren“, sagt Hogendoorn.

Die Kosten von Betriebsunterbrechungen tragen der AGCS-Studie zufolge deutlich zur Höhe des Gesamtschadens bei. Im Schnitt betrage der BU-Schaden im Rahmen einer Sachversicherung über drei Millionen Euro – rund 39 Prozent mehr als der durchschnittliche direkte Sachschaden von 2,2 Millionen Euro.

Neue Technologien: neue Risiken, neue Chancen

„In den kommenden Jahren werden zusätzlich auch die wachsenden Cyberrisiken und die Auswirkungen neuer Technologien die Schadensituation im Bereich der Industrieversicherung immer stärker beeinflussen“, prognostiziert Ole Ohlmeyer, AGCS-Country-Manager für Österreich und Osteuropa.

Neue Technologien würden zwar geschäftliche Vorteile, aber auch neue Risiken und Versicherungsschäden mit sich bringen. „Allerdings geben diese Technologien uns auch die Chance, Verluste zu verhindern oder zumindest zu verringern und die Schadenregulierung für unsere Kunden zu optimieren“, so Ohlmeyer.

Zum Herunterladen

Die „Global Claims Review“ (nur auf Englisch verfügbar) kann als PDF-Dokument von der AGCS-Website heruntergeladen werden.