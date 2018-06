Acht Milliarden: Kabinett beschließt GKV-Entlastungsgesetz

7.6.2018 – Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Gesetzentwurf zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung auf den Weg gebracht. Gegenüber dem Referentenentwurf vom April erfuhr der Gesetzentwurf noch eine ganze Reihe von Änderungen. So müssen die GKV-Kassen erst ab dem Jahr 2020 ihre überschüssigen Finanzreserven abbauen. Neu ist auch, dass Zeitsoldaten der Bundeswehr nach Ende ihrer Dienstzeit der Weg in die GKV geöffnet werden soll und der Dienstherr dann statt Beihilfe einen Zuschuss gewährt.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Gesetzentwurf zur Beitragsentlastung der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VEG, Versichertenentlastungs-Gesetz) verabschiedet und auf den parlamentarischen Weg gebracht.

Kernpunkt ist die Wiederherstellung der paritätischen Beitragsfinanzierung in der GKV, indem Arbeitgeber und die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) vom kommenden Jahr an jeweils die Hälfte der Zusatzbeiträge übernehmen (VersicherungsJournal 4.6.2018).

Reform des Morbi-RSA

Das federführende Bundesministerium für Gesundheit (BMG) veröffentlichte auf seinen Internetseiten den jetzt beschlossenen Gesetzentwurf, der nun 43 (Referentenentwurf: 24) Seiten umfasst. Bundesgesundheits-Minister Jens Spahn (CDU) sprach in einer Pressemitteilung von einem guten Tag für die gesetzlich Krankenversicherten. Er verwies auf eine Entlastung der Beitragszahler im Volumen von rund acht Milliarden Euro.

Die Krankenkassen müssen dem Entwurf zufolge ihre Überschüsse erst ab 2020 in einem dreijährigen Zeitraum abschmelzen. Die zeitliche Streckung liegt offensichtlich daran, dass vorab eine Reform des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) auf den Weg gebracht werden soll. Vor allem die großen Ersatzkassen drängen seit Langem auf eine Reform des Morbi-RSA, weil sie sich hier deutlich benachteiligt fühlen (VersicherungsJournal 2.5.2018).

Entlastung selbstständiger GKV-Versicherter bereits zum 1. Januar 2019

Für die in der GKV versicherten Selbstständigen soll die Mindestbeitrags-Bemessungsgrundlage wie vorgesehen halbiert werden. Für 2018 wurde der Satz jetzt mit 1.141,88 (von 2.283,75) Euro mit Nachkommastelle präzisiert. Dies würde einem monatlichen Mindestbeitrag von 171,28 Euro entsprechen.

„Die Umsetzung erfolgt zum 1. Januar 2019, um die Betroffenen zeitnah zu entlasten“, heißt es in dem Gesetzentwurf. Das Entlastungsvolumen wird mit jährlich 800 Millionen Euro angegeben.

Ebenfalls ab dem 1. Januar 2019 soll für ehemalige Zeitsoldaten der Bundeswehr der Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung eröffnet werden. Während ihrer Übergangszeit ins neue Berufsleben würde der Dienstherr dann einen Zuschuss zu den Krankenversicherungs-Beiträgen leisten, die dann Beihilfeleistungen ablösen würden. Der Bund rechnet hier mit jährlichen Mehrbelastungen von etwa 9,7 Millionen Euro.

Ersatzkassen begrüßen Reformvorhaben beim Morbi-RSA

Der Verband der Ersatzkassen (VDEK), dem die mit Abstand größten gesetzlichen Krankenversicherer angehören, begrüßte den jetzt verabschiedeten Gesetzentwurf zum GKV-VEG. Die Entlastung der Selbstständigen werde dazu beitragen, dass die Beitragsschulden in der GKV zurückgehen würden, erklärte die VDEK-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner.

Auch die nun bis 31. Dezember 2019 verbindlich vorgesehene Reform des Morbi-RSA sei zu begrüßen. „Die geplante Fortentwicklung des Morbi-RSA muss zwingend dazu beitragen, dass die Beitragsgelder aus dem Gesundheitsfonds wieder gerechter auf die Krankenkassen verteilt werden“, erklärte Elsner in Berlin.

Der AOK-Bundesverband wiederum kritisierte in einer ersten Stellungnahme die Vermengung mit der Reform des Morbi-RSA. Es gehe „an der Sache vorbei, die Morbi-RSA-Reform mit dem Rücklagenabbau zu vermischen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kritik kam auch von den Innungskrankenkassen (IKK). Die Abschmelzungsregelung bei den Finanzreserven greife unangemessen in die Wirtschaftsplanungen der Kassen ein, erklärte der Verein. Hier ist von einem „massiven Eingriff in die Autonomie der Selbstverwaltung“ die Rede.