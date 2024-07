1.000 Euro Schaden am Kochfeld durch defekte Pfanne?

9.7.2024 (€) – Kommt es zu einem Schaden, weil der Käufer einer Sache die Gebrauchsanweisung missachtet, so hat er grundsätzlich keinen Anspruch auf Schadenersatz gegenüber dem Verkäufer. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 23. Mai 2023 (31 C 3103/22) entschieden.

