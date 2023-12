Zweifel an einer Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung können sich auszahlen

18.12.2023 – Der Beweiswert einer (Folge-) Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung kann erschüttert sein, wenn der arbeitsunfähige Arbeitnehmer nach seiner Kündigung Folgebescheinigungen vorlegt, die passgenau die Kündigungsfrist umfassen, und er unmittelbar nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine neue Beschäftigung aufnimmt. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 13. Dezember 2023 entschieden (5 AZR 137/23).

Der Entscheidung lag die Klage eines Beschäftigten zugrunde, der seinem Arbeitgeber für die Zeit vom 2. bis 6. Mai 2022 eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung vorgelegt hatte. Am Tag des Beginns der Arbeitsunfähigkeit (AU) kündigte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis fristgerecht zum Ende des Monats.

In der Folgezeit reichte der Kläger seinem Arbeitgeber Folge-AU-Bescheinigungen ein. Mit denen wurde er letztlich durchgängig bis zum 31. Mai 2022 krankgeschrieben. Wieder arbeitsfähig, nahm er schließlich zum 1. Juni ein neues Beschäftigungs-Verhältnis auf.

Verweigerung der Lohnfortzahlung

Der Arbeitgeber glaubte seinem ehemaligen Mitarbeiter nicht, dass dieser auch nach dem 6. Mai noch arbeitsunfähig war. Nach seiner Meinung seien die Folgekrankschreibungen nichts anderes als eine Reaktion auf die Kündigung gewesen. Er verweigerte dem Beschäftigten daher die Lohnfortzahlung.

Der Behauptung seines Ex-Arbeitgebers widersprach der Betroffene. Denn zum Zeitpunkt seiner ersten Krankschreibung habe er nicht gewusst, dass ihm noch am gleichen Tag gekündigt werden sollte. Die vorgetragene Annahme sei daher falsch. Ihm stehe folglich ein Anspruch auf die Fortzahlung seines Lohns bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses zu.

Etappensieg vor Bundesarbeitsgericht

Dieser Argumentation schlossen sich sowohl das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht, als auch das von dem Arbeitgeber in Berufung angerufene Landesarbeitsgericht an. Beide Gerichte verurteilten den Arbeitgeber dazu, dem Kläger den ihm vorenthaltenen Lohn zu zahlen.

Mit seiner dagegen beim Bundesarbeitsgericht eingelegten Revision erzielte der Arbeitgeber einen Etappensieg.

Nach dessen Ansicht konnte der Unternehmer den Beweiswert der für den 2. bis 6. Mai 2022 vorgelegten AU-Bescheinigung zwar nicht erschüttern. Denn bei deren Einreichung sei dem Beschäftigten tatsächlich noch nicht bekannt gewesen, dass sein Arbeitsverhältnis gekündigt werden sollte. Für diesen Zeitraum sei der Chef daher zur Lohnfortzahlung verpflichtet.

Sache des Klägers

Anders sehe es jedoch mit den beiden Folgebescheinigungen aus. Denn die hätten letztlich passgenau mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses und der einen Tag später erfolgten Aufnahme einer neuen Berufstätigkeit des Klägers übereingestimmt.

Es sei folglich Sache des Klägers zu beweisen, dass er tatsächlich seit dem Einreichen der ersten Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung durchgängig erkrankt gewesen sei.

Da das Berufungsgericht dazu keine Feststellungen getroffen hat, wurde der Fall zu einer erneuten Verhandlung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen. Falls es dem Kläger dort, zum Beispiel durch eine Aussage seines Arztes, gelingen sollte, den Beweis für eine durchgängige Arbeitsunfähigkeit anzutreten, hat er tatsächlich einen Anspruch auf eine Lohnfortzahlung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Ähnlicher Fall

Das Bundesarbeitsgericht hatte sich im September 2021 mit einem ähnlichen Fall befasst. In dem hatte eine Beschäftigte ihrem Arbeitgeber zusammen mit ihrer Kündigung eine passgenaue Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung vorgelegt.

Von der Möglichkeit, ihre Behauptung zu beweisen, hatte sie jedoch keinen Gebrauch gemacht. Ihre Klage gegen ihren Ex-Arbeitgeber war daher erfolglos (VersicherungsJournal 9.9.2021).