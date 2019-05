Würden Sie Ihren Kindern eine Versicherungs-Karriere empfehlen?

13.5.2019

In der Bevölkerung hat die Versicherungsbranche einen schlechten Ruf. Dies färbt verschiedenen Erhebungen zufolge auch auf die Berufswahl des akademischen Nachwuchses ab. Denn die Assekuranz gehört zu den unattraktiven Branchen aus Sicht von examensnahen Studierenden.

Doch wie groß ist die Bereitschaft der in der Versicherungswirtschaft Tätigen, ihren Kindern und Enkeln eine Karriere in der Versicherungswirtschaft zu empfehlen? Um dies herauszufinden, hat das VersicherungsJournal in der vergangenen Woche eine Kurzumfrage gestartet (VersicherungsJournal 8.5.2019). Daran haben in den ersten Tagen bereits um die 500 Personen teilgenommen.

Hiermit werden alle Assekuranzmitarbeiter – ob selbstständig oder angestellt – erneut aufgefordert, sich an der Umfrage zu beteiligen. Die Antwort kann in dem Abschnitt „Kurzumfrage – Ihre Meinung ist gefragt!“ rechts neben diesem Artikel ausgewählt und angeklickt werden. Die Teilnehmer erhalten direkt eine Auswertung angezeigt. Die Umfrage ist noch bis Freitag (17. Mai) geöffnet.