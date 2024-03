Wo die meisten Versicherungsangestellten arbeiten

28.3.2024 (€) – Die Rangliste der Bundesländer mit den meisten Versicherungsmitarbeitern wird auch zum Stichtag 30. Juni 2023 von Nordrhein-Westfalen angeführt. Dahinter folgen unverändert Bayern und Baden-Württemberg. Nur in vier Ländern gab es Personalanbau. Die größten Steigerungen standen für Nordrhein-Westfalen (in absoluten Zahlen) beziehungsweise Rheinland-Pfalz (prozentual) zu Buche. Die stärksten Verminderungen waren in Bayern (nach Personen) beziehungsweise Sachsen (relativ betrachtet) zu beobachten.

