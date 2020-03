Wo die meisten Versicherungs-Angestellten arbeiten

13.3.2020 – Auch zum Stichtag 30. Juni 2019 wird die Rangliste der Bundesländer mit den meisten Versicherungs-Mitarbeitern von Nordrhein-Westfalen angeführt, unverändert gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. In sieben Ländern wurde – entgegen dem Bundestrend – sogar Personal angebaut. Die größten Veränderungsraten hatten Hessen und Thüringen zu verzeichnen.

Ende 2019 zählte die Assekuranz 202.000 sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigte. Dies waren 100 Personen mehr als ein Jahr zuvor (VersicherungsJournal 25.3.2019).

Dies zeigen aktuell vom Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) veröffentlichte Daten. Damit ist die Beschäftigung nach neun Jahren Schrumpfung in Folge erstmals wieder angestiegen, bleibt aber in der Nähe des 30-Jahrestiefs aus 2018.

Zwischen plus 1,3 und minus 7,3 Prozent

Erneut rückläufig war hingegen die Zahl der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten in den Versicherungs-Unternehmen und im -vermittlergewerbe zusammengerechnet. Dies zeigen weitere, jetzt vom Arbeitgeberverband veröffentlichte Daten, die auf einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den AGV basieren.

Diesen Daten zufolge hatte die Branche zum Stichtag 30. Juni 2019 bundesweit nur noch 290.850 angestellte Mitarbeiter. Das sind 390 beziehungsweise gut 0,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (27.3.2019). Von dem Rückgang waren allerdings nicht alle Regionen betroffen.

In sieben Ländern (Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) wurden Stellen angebaut. Die Rangliste der „Gewinner“ führt nach absoluten Zahlen Hessen an mit einem Plus von 380 Personen. Auch prozentual gesehen hat das Bundesland mit fast 1,4 Prozent die Nase vorn.

„Verlierer“ sind Berlin und Baden-Württemberg mit Verlusten von knapp über beziehungsweise unter 300 Angestellten. Prozentual gesehen ging es mit 7,3 Prozent in Thüringen am stärksten abwärts.

Die meisten Versicherungs-Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen

Den AGV-Daten zufolge entfielen zum Stichtag 30. Juni 2019 auf Nordrhein-Westfalen mit 76.000 die meisten Sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten (bei Erst- und Rückversicherern und im Versicherungsvermittler-Gewerbe). Dies ist wenig verwunderlich, da vier der zwölf größten Standorte (9.3.2020) in diesem Bundesland beheimatet sind.

Dahinter folgt mit gut 60.000 Assekuranzbeschäftigten Bayern, in dessen Einzugsbereich sowohl die „Versicherungshauptstadt“ München (inklusive Unterföhring) als auch Nürnberg (zehntgrößter Standort) und Coburg (Position 13) gehören.

Auf den Plätzen drei bis fünf liegen Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachen. Für diese werden in der Statistik zwischen knapp 35.300 und leicht über 24.000 Angestellte im Versicherungsgewerbe ausgewiesen werden. Etwas unter der Marke von 20.000 Assekuranzmitarbeitern liegt Hamburg.

Anders als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 19.3.2018) blieben die Ränge unverändert. Damals musste Thüringen wegen eines etwas höheren Stellenabbaus das Land Brandenburg an sich vorbeiziehen lassen und findet sich seitdem an vorletzter Stelle wieder.