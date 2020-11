Wo Berufseinsteiger die besten Gehälter verdienen

30.11.2020 – In einigen Wirtschaftszweigen und Regionen verdienen Einsteiger mit Uni-Abschluss deutlich mehr als in anderen: Fahrzeugbau und Banken liegen vorne. Versicherer zahlen Anfängern im Schnitt ein Jahresgehalt von gut 48.200 Euro und liegen in Branchenvergleich im oberen Drittel.

Wie hoch das Einstiegsgehalt von Berufsanfängern ist, hängt stark von der Branche, der Region und der jeweiligen Fachrichtung ab. Daran hat auch die Coronakrise nichts geändert. Das zeigt der aktuelle Gehaltsreport der Stepstone GmbH.

Wo Absolventen der Fachrichtungen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (Mint) trotz Pandemie gut verdienen, hatte die Jobbörse im Herbst ausgewertet (VersicherungsJournal 17.9.2020).

Angaben zur Auswertung

Grundlage des Stepstone-Gehaltsreports für Absolventen sind Gehälter von Personen, die einen akademischen Abschluss vorweisen können und bis zu zwei Jahre Erfahrung im Beruf haben.

„Es fließen nur Gehälter in die Analyse mit ein, die im Zeitraum von September 2019 bis August 2020 erhoben wurden. Insgesamt wurden rund 13.000 Datensätze berücksichtigt“, erklärt das Unternehmen in seiner Auswertung, die dem VersicherungsJournal vorliegt. Sämtliche Gehaltszahlen beziehen sich auf das durchschnittliche Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen und Prämien.

Zum Vergleich: Das Salär von Berufseinsteigern beziffert Stepstone in seinem Report im Schnitt auf 45.395 Euro. Den Median gibt das Portal mit 45.000 Euro an.

Welche Branchen Absolventen am besten bezahlen

Bei der Auswertung nach Wirtschaftszweigen liegen nur Unternehmen aus dem Bereich Fahrzeugbau/-zulieferer (51.664 Euro) und der Luft- und Raumfahrt (51.132 Euro) mit ihren Offerten über einem Jahresgehalt von 50.000 Euro.

Versicherer stehen mit ihren Angeboten im oberen Drittel. Sie bieten den Jobeinsteigern 48.217 Euro im Jahr. Zum Vergleich: Die Banken zahlen 49.827 Euro, die Finanzdienstleister 47.559 Euro.

Auf den drei letzten Plätzen liegen Agenturen aus Werbung und Marketing (36.593 Euro), Firmen aus Freizeit, Touristik, Kultur und Sport (36.086 Euro) sowie Hotel- und Gastronomiebetriebe (34.048 Euro).

Top-Gehälter für Aktuare

Für das VersicherungsJournal hat Stepstone exklusiv ausgewertet, welche Einstiegsgehälter für exemplarische Jobs in der Versicherungsbranche weit oben auf der Gehaltsskala liegen. Aktuare und IT-Spezialisten spielen dabei in Champions-League mit:

Das durchschnittliche Jahresgehalt von Aktuaren, die in diesem Beruf starten, beziffert das Portal auf 52.616 Euro.

IT-Profis wie zum Beispiel Softwareentwickler liegen bei 50.534 Euro.

Versicherungskaufmänner/-frauen verdienen dagegen lediglich 38.873 Euro im Jahr.

Gerade Mint-Absolventen dürften die Tore der Versicherer weit offen stehen: Auf einen Mangel an Mathematikern in der Assekuranz machte dieses Jahr Dr. Guido Bader, Vorstandschef der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV), gegenüber dem Branchendienst „Cash.online“ aufmerksam. Nach seinen Schätzungen fehlen der Branche 2.000 bis 3.000 Versicherungs-Mathematiker.

Standorte im Süden der Republik sind lukrativ

Wie hoch das Einstiegsgehalt nach dem Uni-Abschluss ist, hängt neben der Branche auch von der Region ab, in der die Berufseinsteiger arbeiten.

Laut Stepstone-Report nimmt Baden-Württemberg mit 47.800 Euro Jahresbrutto den Spitzenplatz in der Bundesländer-Rangliste ein, dahinter folgen Bayern (47.400 Euro) und Hessen (46.400 Euro). Deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von rund 45.400 Euro liegen neben Sachsen (38.400 Euro) auch Sachsen-Anhalt (39.400 Euro) und Thüringen (40.100 Euro).

Von den zehn bevölkerungsreichsten Städten ist Stuttgart, Standort von Porsche, Mercedes und Bosch, die Region mit den höchsten Einstiegsgehältern: Im Durchschnitt verdienen Absolventen hier 49.400 Euro im Jahr. Auf dem zweiten Platz folgt München mit 48.400 Euro, an dritter Stelle die Bankenmetropole Frankfurt am Main mit 47.600 Euro.

München (inklusive Unterföhring) lag im vergangenen Jahr (Stand: 30 Juni 2019) an der Spitze der Rangliste der größten Versicherungsstandorte, gefolgt von Köln und Hamburg. Das zeigt die Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit für den Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV), die der Verband 2020 veröffentlichte (9.3.2020).

Andere Auswertungen zum Vergleich

Wie sich ein Hochschul-Abschluss finanziell zu Beginn der Karriere rechnet, zeigt auch eine Studie der Gehalt.de GmbH. In den ersten drei Berufsjahren können Akademiker im Median ein Jahresbruttoeinkommen von 48.100 Euro erwarten. In der Versicherungsbranche sind es rund 50.800 Euro jährlich (4.11.2020).

Versicherungs-Angestellte mit Berufserfahrung liegen im Branchenvergleich von Stepstone auf Platz acht mit einem Durchschnittssalär von 64.766 Euro. Am besten zahlen die Banken mit knapp 70.000 Euro im Jahr. Marketing- und Vertriebsprofis verdienen bei Versicherern etwa 65.808 Euro. Das zeigte der „Gehaltsreport“ für Führungskräfte und Fachpersonal im Frühjahr (5.3.2020).

Aus Destatis-Daten geht hervor, dass die tariflichen Vergütungen sich zuletzt in keinem Wirtschaftszweig schwächer entwickelt haben als bei Finanz- und Versicherungs-Dienstleistern. Bei der absoluten Höhe der Vergütungen steht die Branche jedoch deutlich besser da (2.3.2020).