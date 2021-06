Wie die Impfkampagnen der Versicherer laufen

23.6.2021 – Die unternehmenseigenen Initiativen der Versicherer zur Bekämpfung von Corona liefen sehr unterschiedlich an. Während die Allianz, die DEVK und die Gothaer bereits ein erstes, durchaus positives Zwischenfazit ziehen können, kämpfen Gesellschaften wie die Arag, die Axa, der HDI und die Huk-Coburg mit Lieferengpässen der Hersteller.

Seit dem 8. Juni dürfen auch die 12.000 Betriebsärzte in Deutschland Vakzine gegen Covid-19 verabreichen. Die Impfreihenfolge wurde ebenfalls aufgehoben.

Vorbereitungen für ein unternehmenseigenes Angebot trafen bereits im März und April die Allianz SE, die Zurich Gruppe Deutschland, die Generali Deutschland AG und die R+V Versicherungen (VersicherungsJournal 23.3.2021, Medienspiegel 10.3.2021). Auch die Dax-Konzerne rüsteten sich, um ihre Belegschaften auf eigene Faust zu immunisieren (16.4.2021).

Lieferengpässe bei hoher Nachfrage

Über die Verteilung der Vakzine an die Betriebsärzte der Unternehmen hört man aus der Branche verschiedene Aussagen. Und das scheint keine Frage der Firmengröße zu sein.

Ein erstes Zwischenfazit zogen auf Nachfrage der Redaktion folgende Gesellschaften: die Allianz, die Arag SE, die DEVK Versicherungen, die Huk-Coburg-Gruppe, die Axa Konzern AG, die Gothaer Versicherungen und die Talanx AG für die HDI Versicherungen.

Generell scheinen die Mitarbeitenden der genannten Gesellschaften mitzuziehen, von Impfverweigerung im großen Stil berichtet kein Unternehmen. Eher kann man wohl von einer zu hohen Nachfrage bei nicht ausreichenden Liefermengen sprechen.

7.000 Impfungen bei der Allianz

Die Nase vorn bei den verabreichten Spritzen hat die Allianz. Der Branchenprimus führte vom 7. bis 18. Juni nach eigenen Angaben rund 7.000 Impfungen durch. Aktuell impfen die Münchener mit einer Frequenz von etwa 3.500 Terminen pro Woche.

„Wir bestellen jeweils die maximal je Betriebsarzt oder Ärztin vorgesehene Impfstoffmenge, wohlwissend, dass wir nur einen Bruchteil davon erhalten werden“, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Möglich wäre allerdings, in den 27 Impfstraßen an den 15 Allianz-Standorten insgesamt 12.500 Impfungen in der Woche durchzuführen.

DEVK und Gothaer ziehen positives Zwischenfazit

Als Frühstarter begann die DEVK bereits Mitte Mai in Zusammenarbeit mit einer Kölner Hausarztpraxis, ihrer Belegschaft Termine für eine Immunisierung mit Astrazeneca zu offerieren (12.5.2021). Mittlerweile stehen auch Dosen von Pfizer/Biontech zur Verfügung.

In der Kölner Zentrale bekamen nach Angaben des Versicherers 1.000 Personen ihre Anti-Corona-Spritze: 800 Mitarbeitende sowie Vertriebspartner und Angehörige von Beschäftigten. Das Fazit des Unternehmens: „Etwa 50 Prozent der Mitarbeitenden haben sich selbst einen Impftermin organisiert. Die andere Hälfte hat bis auf wenige Ausnahmen ein Impfangebot der DEVK erhalten.“

Die Gothaer hat zusätzlich zu den Betriebsärzten einen Impfdienstleister an Bord geholt, um Angestellten als auch dem Exklusivvertrieb „an möglichst vielen Standorten“ eine Möglichkeit zu offerieren. „Die Versorgung mit Impfstoffen ist etwas schleppend angelaufen, aber mittlerweile hat sich der Prozess ganz gut eingespielt“, heißt es aus dem Unternehmen.

Ende dieser Woche werden 1.600 Mitarbeitende und Vertriebspartner der Gothaer geimpft sein. „Insgesamt haben wir circa ein Viertel unserer 4.900 Mitarbeitenden und zehn Prozent unseres Exklusivvertriebs geimpft“, teilt der Versicherer mit.

Axa und Arag kämpfen mit Lieferengpässen

Die Arag startete am 8. Juni an ihren Hauptstandorten und konnte bereits 600 Angestellte versorgen. „Die zugewiesenen Impfmengen erlauben jeweils eine sukzessive Impfung über voraussichtlich drei bis vier Wochen hinweg“, so der Versicherer auf Nachfrage. 800 Mitarbeiter haben für eine Impfung bei den Düsseldorfern registrieren lassen; das seien 40 Prozent der Belegschaft in Deutschland.

Nicht gerade euphorisch klingt dagegen die Rückmeldung der deutschen Axa. Wie bei vielen anderen Unternehmen, habe sich der Impfstart bei der Kölner Gesellschaft aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den Impfdosen leicht verzögert.

„Wir registrieren generell ein großes Interesse seitens der Mitarbeiterschaft für unser Impfangebot, stellen aber auch fest, dass viele Mitarbeitende mittlerweile andere offizielle Impfmöglichkeiten wahrnehmen konnten“, so das Unternehmen.

Huk-Coburg meldet schleppenden Start

Eher zäh liefen die Impfkampagnen dagegen in Coburg und Hannover an. Die Huk-Coburg startete gemeinsam mit einem externen Dienstleister, Bad GmbH, am 10. Juni die firmeneigene Impfaktion. Die Nachfrage aus der Belegschaft sei hoch.

„Alle angebotenen Termine (in Abhängigkeit vom Impfstoff) sind stets schnell ausgebucht. Am 21. Juni verzeichneten wir insgesamt 408 wahrgenommene Termine (knapp vier Prozent der Belegschaft). Ab dieser Woche können wir Dank mehr geliefertem Impfstoff die Anzahl an Terminangeboten erhöhen“, teilt der bayerische Versicherer auf Nachfrage mit.

HDI: Hohe Impfbereitschaft in der Belegschaft

Mit knappen Ressourcen kämpfen auch die Versicherer in Niedersachsen. Die elf Hannoveraner Gesellschaften konnten, wie angekündigt (Medienspiegel 27.4.2021), mit ihrer Aktion „Impfsurance“ beginnen. Die zentrale Impfstraße befindet sich am Standort der HDI-Gruppe.

Nach eigenen Angaben haben die beteiligten Unternehmen für ihre Initiative allerdings nur rund 200 Vakzine für die erste Woche erhalten (8.6.2021). „Die Kapazität liegt bei 2.500 Impfungen pro Woche. Derzeit nutzen wir etwa ein Zehntel dieser möglichen Auslastung“, erklärte dazu Talanx.

Bis zum 18. Juni wurden an den HDI-Standorten 334 Personen versorgt, Ende des Monats sollen es 800 sein.

Talanx/HDI hat das Interesse seiner Belegschaft an einer Impfung durch den Arbeitgeber im Vorfeld abgefragt. Rund 6.800 Personen haben sich daran beteiligt, circa 2.750 Beschäftigte gaben an, dass sie bereits die erste Impfung erhalten hatten. Etwa 3.800 Angestellte des Erstversicherers signalisierten hohes Interesse an einem entsprechenden Angebot ihres Arbeitgebers. Nur knapp 300 Personen schlugen die Offerte aus.