„Wer braucht noch Außendienstmitarbeiter für den Vertrieb?“

14.3.2018 – Die Beschäftigtenzahl in der Versicherungswirtschaft ist im vergangenen Jahr zum achten Mal in Folge gesunken. Besonders betroffen war der angestellte Außendienst. Dies hat zahlreiche Leser des VersicherungsJournals zu kritischen und teils deftigen Zuschriften animiert.

Im vergangenen Jahr ist die Gesamtbeschäftigung in der Versicherungswirtschaft auf den tiefsten Stand seit etwa 30 Jahren – also vor der Wiedervereinigung – gesunken. Nach Angaben des Arbeitgeberverbandes der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) gab es in der Branche nicht einmal mehr 205.000 Sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigte.

Bei den Innendienstlern betrug das Minus vergleichsweise niedrige 0,3 Prozent. Die Zahl der Auszubildenden ging um 2,6 Prozent und die der Außendienstler um fünf Prozent zurück (VersicherungsJournal 13.3.2018).

Schlechte Zukunftsaussichten halten die Jugend fern

Der am Dienstag veröffentlichte Artikel hat zahlreiche Leser des VersicherungsJournals zu Zuschriften animiert. Johannes Buckel von der Telis Finanz AG hält es angesichts unbesetzter Lehrstellen und vorzeitiger Ausbildungsabbrüche für nachvollziehbar, was die Jugend macht.

„Vergütung alleine ist nicht alles, bei den Zukunftsaussichten werden sich wohl kaum gut ausgebildete Menschen in die Bank oder Versicherungswirtschaft begeben“, so der Vermittler aus Mitteleschenbach in seinem Leserbrief.

Die qualifizierte Beratung wird benötigt, unqualifiziertes Personal verschwinden. Johannes Buckel

Es beschwerten sich bereits die ersten Berufsschulen bei den Versicherungs-Unternehmen. Während es früher Versicherer gab, die eine Klasse alleine gestellt haben, würden aktuell bei einzelnen Versicherungs-Unternehmen gar keine Kaufleute für Versicherung und Finanzen mehr ausgebildet.

Auch im Innen- und Außendienst sieht es nach Buckels Einschätzung alles andere als rosig aus. So werde etwa eine normale Sachbearbeiter-Qualifikation durch die Digitalisierung unnötig. Zudem policiere der Außendienst zunehmend selbst, immer mehr Kunden reichten über eine App ein und es werde sogar elektronisch beziehungsweise automatisch abgerechnet. „Die qualifizierte Beratung wird benötigt, unqualifiziertes Personal verschwinden“, so seine Zukunftsvision für die Branche.

Schlechte Konditionen

Nach Einschätzung des Lesers Wilfried Hartmann haben moderne Kommunikationswege mittlerweile den angestellten Außendienst ersetzt. „Der angestellte Außendienstler als Bindeglied zum selbstständigen Vertrieb ist doch schon seit Jahren mit Ausnahme weniger Spezialisten abgebaut worden“, stellt Hartmann in seiner Leserzuschrift fest.

Wer braucht noch Außendienstmitarbeiter für den Vertrieb? Roland Becker

Roland Becker stellt in seinem Leserbrief die provokante Frage: „Wer braucht noch Außendienstmitarbeiter für den Vertrieb?“ Zudem gebe es durch die Digitalisierung auch immer weniger Innendienstler. „Die Konditionen sind einfach schlecht“, so Beckers Fazit.

Hohe Fluktuationsquote

Der Leser Jürgen Strassburg, nach eigener Aussage „ehemaliger Agenturleiter und Scheinselbstständiger in der Versicherungsbranche“, zeigte sich verwundert, dass überhaupt noch jemand zu diesen Bedingungen Versicherungen im Außendienst verkauft.

Jeder Innendienstmitarbeiter würde sicherlich kündigen, wenn er zu den Bedingungen der Außendienstler arbeiten müsste. Jürgen Strassburg

Es existierten immer noch zu geringe Bestände an Kunden und zu niedrige Provisionen. Zudem gebe es bei sinkenden Umsätzen ständige Kürzungen der Provisionen bei gleichzeitigem Druck seitens der Vertriebsleitung. Dies führe dazu, „dass oftmals nicht mehr wirklich kostendeckend gearbeitet werden kann“, so Strassburg in seiner Leserzuschrift.

Er spricht von einer Fluktuationsquote im Außendienst von bis zu 30 bis 40 Prozent, wobei viele die Branche wechselten und dann für ein kontinuierliches und festes Einkommen arbeiten würden. Nach seiner Überzeugung würde sicherlich jeder Innendienstmitarbeiter kündigen, wenn er zu den Bedingungen der Außendienstler arbeiten müsste.

Einen Vertriebler muss man auch schnell wieder loswerden können

Ein besonders drastisches Fazit zieht Werner Herrmann in seinem Leserbrief: „Absteigen vom toten Gaul und etwas anderes machen.“ Er bemängelt insbesondere einen unfairen Umgang mit den Vertriebsmitarbeitern. Denn wer heute in der Ausschließlichkeits-Organisation (AO) arbeiten wolle, werde von den Versicherern großteils nicht mehr geschätzt.

Allerdings begeht man hier einen großen Fehler, weil eine bedarfsorientierte Beratung nicht digitalisiert werden kann. Auch keine künstliche Intelligenz kann dies. Werner Hermann

Es würden trotz Regulierung und immer komplexerer Produkte keine ordentlichen Bestände mehr vergeben und nur kurzfristige Handelsvertreter-Verträge eingegangen. Dahinter steckt nach seiner Einschätzung das Motto, dass man einen Vertriebler auch schnell wieder loswerden können müsse.

Zudem würden die Politiker den Vertrieblern immer wieder unterstellen, sie würden kriminell beraten, was von den Medien begierig aufgegriffen werde. Dadurch hielten auch die Kunden nichts mehr von den „Versicherungsheinis“. Hermann ist davon überzeugt, dass dies ein großer Fehler ist, „weil eine bedarfsorientierte Beratung nicht digitalisiert werden kann. Auch keine künstliche Intelligenz kann dies.“