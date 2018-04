Wenn jemand zu Unrecht versetzt wird

19.4.2018 – Wird ein Beschäftigter von seinem Arbeitgeber unrechtmäßig in eine weit entfernt liegende Niederlassung des Unternehmens versetzt, so hat er einen Anspruch auf Zahlung von Schadenersatz. Das hat das Hessische Landesarbeitsgericht mit einem am Dienstag veröffentlichten Urteil vom 10. November 2017 entschieden (10 Sa 964/17).

WERBUNG

Der zuletzt als Betriebsleiter für seinen Arbeitgeber in Südhessen tätige Kläger war ab November 2014 für die Dauer von mindestens zwei Jahren in eine sächsische Niederlassung des Unternehmens versetzt worden. Diese lag rund 480 Kilometer vom bisherigen Beschäftigungsort entfernt.

Der Kläger kam der Aufforderung zwar nach. Weil er die Versetzungsentscheidung seines Arbeitgebers für rechtswidrig hielt, zog er jedoch vor Gericht. Der Arbeitgeber wurde daraufhin in einem rechtskräftigen Berufungsurteil dazu verurteilt, seine Entscheidung zurückzunehmen. Der Kläger ist daher seit Oktober 2016 wieder an seiner alten Wirkungsstätte tätig.

Kostenerstattung gefordert

Während seines „Zwangsaufenthalts“ in Sachsen mietete sich der Kläger eine Zweitwohnung. An den Wochenenden pendelte er mit seinem Personenkraftwagen zwischen dieser und seiner Wohnung in Südhessen hin und her.

Nach der für ihn positiven Entscheidung des Arbeitsgerichts verlangte er von seinem Arbeitgeber, die Kosten für die Zweitwohnung und die wöchentlichen Heimfahrten zu erstatten. Ferner forderte er eine Vergütung der Fahrzeiten sowie die Zahlung eines Tagegeldes.

Sein Arbeitgeber hielt die Forderung für unbegründet. Man traf sich daher erneut vor Gericht wieder. Auch in diesem Fall zog das Unternehmen den Kürzeren.

Verpflichtung zur Zahlung von Schadenersatz, aber …

Stellt sich heraus, dass die Versetzung eines Beschäftigten unrechtmäßig war, so ist dessen Arbeitgeber nach Ansicht des Gerichts grundsätzlich zum Ersatz eines daraus resultierenden Schadens verpflichtet.

Dazu würden sowohl die vollständigen Kosten für eine Zweitwohnung als auch ein monatlicher Ausgleich für einen erhöhten Aufwand am neuen Beschäftigungsort zählen. Dieser Aufwand sei nach dem Leitbild der öffentlich-rechtlichen Reisekostenregelungen, konkret nach den Vorschriften der Trennungsgeldverordnung, zu ermitteln. Er betrage im Fall des Klägers monatlich 236 Euro.

Fahrtkosten muss der Arbeitgeber des Klägers nach Meinung der Richter hingegen nur in Höhe der Kosten einer Zugfahrt, und zwar ohne Vergütung der Fahrtzeit und nur für jedes zweite Wochenende ersetzen.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls haben die Richter eine Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.