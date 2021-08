Welcher Steuersatz gilt für eine zusätzliche Abfindung?

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

PRAXISWISSEN: Haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen stets gelingt, Ihr Gegenüber mit Ihren Worten zu erreichen? Wer Menschen berät, muss Sachverhalte so darstellen können, dass sie verstanden werden. Das gilt in besonderem Maß für Vermittler. Tipps, wie es geht, liefert der Bildungsexperte Thomas Köhler. (Bild: privat) mehr ...

Die Kosten für die Kinderbetreuung als Sonderausgaben zu deklarieren und damit Steuern zu sparen, hört sich im ersten Moment gut an. Dass man es dabei übertreiben kann, belegt eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Obwohl ein Mann nur einen Teil seiner Police an die Bank abgetreten hatte, sollte sein ganzer Vertrag steuerpflichtig werden. Dagegen wehrte er sich bis vor den Bundesfinanzhof. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

12.7.2021 –

Jedes Jahr steigt die Anzahl derjenigen, die für ihre Rentenbezüge steuerliche Abgaben leisten müssen. Unter anderem liegt das auch an der Rentenanpassung. Bei welcher maximalen Jahresbruttorente man je nach Rentenbeginn in 2020 und in 2021 steuerfrei bleibt. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...