Versicherer und Banken sind Vorreiter beim Homeoffice

24.9.2021 – Rund 70 Prozent der Versicherer und Banken glauben, dass der Homeoffice-Anteil dauerhaft mehr als 30 Prozent betragen wird. 35 Prozent geben an, dass sie derzeit sehr großen organisatorischen Veränderungsdruck spüren. Der größte Impuls für Veränderungen geht von der Digitalisierung der Prozesse und Arbeitsabläufe aus. Wichtigstes Ziel der organisatorischen Neuordnung ist die Integration von Homeoffice- und Remote-Arbeit. Das sind Ergebnisse einer Studie von Sopra Steria und dem F.A.Z.-Institut.

Die Mehrheit der Arbeitgeber hierzulande glaubt nicht, dass sich das Homeoffice nach der Pandemie als neue Arbeitsform fest etablieren wird. Nur 46 Prozent aller Unternehmen und Behörden sind überzeugt, dass der Anteil dauerhaft mehr als 30 Prozent betragen wird. Banken und Versicherungen allerdings sehen dies anders. Hier äußern 70 Prozent eine solche Erwartung.

Dies zeigt die Studie „Potenzialanalyse Organisation x.0“ von der Sopra Steria SE und der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH. In einer Online-Befragung im April und Mai sollten Führungskräfte angeben, wie ihre Organisationen mit dem aktuellen Veränderungsdruck umgehen und wie groß ihre Bereitschaft zur Neuorganisation ist.

Es nahmen 221 Manager, Spezialisten und Bürgermeister teil. Der Großteil von ihnen arbeitet in den drei Branchen Finanzdienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe sowie öffentliche Verwaltung und Versorgungsunternehmen.

Ein Drittel spürt sehr großen Veränderungsdruck

Die Umfrage hat ergeben, dass die Finanzdienstleister in der Pandemie am stärksten gefordert sind. Von ihnen geben 35 Prozent an, dass sie sehr großen organisatorischen Veränderungsdruck spüren. In den anderen beiden Branchen sind es nur 13 beziehungsweise zwölf Prozent.

Der größte Impuls für Veränderungen geht von der Digitalisierung der Prozesse und Arbeitsabläufe aus. Dies äußerten 91 Prozent aller Befragten. Unter den Führungskräften aus Banken und Versicherungen sind es sogar 97 Prozent.

Druck erzeugen bei ihnen vor allem auch veränderte Erwartungen der Kunden (62 Prozent, alle: 59 Prozent) sowie Regulierungen und gesetzliche Bestimmungen (59 Prozent, alle: 49 Prozent).

Wichtigstes Ziel ist die Integration von Homeoffice-Arbeit

Wichtigstes Ziel der organisatorischen Neuordnung ist in allen Branchen die Integration von Homeoffice- und Remote-Arbeit (88 Prozent, alle: 84 Prozent). Weit oben auf der Agenda der Finanzdienstleister stehen aber ebenso kollaboratives Arbeiten (63 Prozent, alle: 48 Prozent) sowie der Aufbau von Wissen und Fähigkeiten (63 Prozent, alle: 57 Prozent).

Es ist nicht ratsam, das Rad vollkommen zurückzudrehen. Martin Weisath, Sopra Steria Next

In den letzten 18 Monaten sei viel in den organisatorischen Umbau investiert worden, berichten die Studienautoren. „Es ist nicht ratsam, das Rad vollkommen zurückzudrehen“, meint Martin Weisath, Leiter Digital Soul bei Sopra Steria Next. Unternehmen sollten schauen, dass sie nachhaltig von den Investitionen in dezentrale Arbeit profitieren und die Erfahrungen für künftige Hybridmodelle nutzen.

Assekuranz-Mitarbeiter zwischenzeitlich zu 90 Prozent im Homeoffice

Während der Pandemie haben zwischenzeitlich 90 Prozent der Assekuranz-Mitarbeiter zu Hause gearbeitet. Dies hat der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) Anfang des Jahres bekannt gegeben (VersicherungsJournal 15.1.2021).

Mittlerweile jedoch haben es viele Beschäftigte satt, ihr berufliches Dasein abgeschottet zu Hause zu fristen. Zu diesem Ergebnis kam kürzlich die HDI-Berufe-Studie 2021 (3.9.2021).

Versicherer hinken beim Hierarchieabbau hinterher

Die Studienautoren der Potenzialanalyse haben sich außerdem angeschaut, wie weit durch die organisatorischen Neuordnungen in den Unternehmen und Behörden Strukturen bereits aufgebrochen sind und ein kultureller Wandel eingesetzt hat.

Demnach hat in den letzten zwei Jahren besonders das verarbeitende Gewerbe Hierarchieebenen abgebaut. Dies geben 37 Prozent der Führungskräfte an. Der Sektor öffentliche Verwaltung und Versorgungsunternehmen (24 Prozent) hinkt ebenso wie die Versicherer und Banken (23 Prozent) hinterher.

Auf die Frage „Wie viel Entscheidungsfreiheit haben Mitarbeitende?“ antworten zehn Prozent der Finanzdienstleister „sehr viel“ und 33 Prozent „eher viel“. Bei den Verwaltungen und Versorgern sind es sieben Prozent beziehungsweise 59 Prozent, bei der Industrie acht Prozent beziehungsweise 61 Prozent.

Die „Potenzialanalyse Organisation x.0“ (PDF-Datei, 9 MB) steht nach einer Registrierung kostenlos zur Verfügung. Vorab steht ein Exposé unentgeltlich zum Download bereit.