Tarifverhandlungen: Was sich für Innen- und angestellten Außendienst ändert

5.12.2022 – Am Wochenende trafen sich Vertreter des AGV und von Verdi. Thema der Gespräche: der geltende Tarifvertrag und die Inflations-Ausgleichsprämie. Ergebnis: Die Höhe des Ausgleichs beträgt 2.000 Euro für alle Beschäftigten. Die Angestellten im Außendienst profitieren erstmals von Einmalzahlungen ihres Arbeitgebers. Die tariflichen Konditionen wurden angepasst.

Es war wohl eine lange Nacht: Zehn Stunden verhandelten die Vertreter des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) und der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) am Wochenende.

In den Gesprächen ging es um einen neuen Tarifvertrag für die rund 173.000 Innendienst-Angestellten, die Auszubildenden und die rund 31.000 Beschäftigten des Werbeaußendienstes.

Verdi forderte 3.000 Euro für alle Beschäftigten

Auslöser des Treffens war die von der Bundesregierung angestoßene sogenannte Inflations-Ausgleichsprämie, um Erwerbstätige finanziell zu unterstützen. Arbeitgeber müssen die Prämie nicht an alle Beschäftigten auszahlen (VersicherungsJournal 22.11.2022).

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation der Branche forderte Verdi im Vorfeld 3.000 Euro Inflationsausgleich für alle Angestellten der Versicherungswirtschaft. Von der Preissteigerung seien schließlich auch alle Mitarbeitenden betroffen, somit könne man die Prämie „gerne tarifvertraglich vereinbaren“, damit alle gleichermaßen profitierten, hieß es von der Gewerkschaft.

Ergebnisse der Gespräche

Die Verhandlungspartner einigten sich darauf, in den geltenden Tarifvertrag vom April 2022 (4.4.2022) für den Innendienst einzugreifen und ihn um folgende Punkte zu ergänzen:

Die Laufzeit des Tarifvertrages verlängert sich um zwölf Monate bis 31. März 2025.

Die Angestellten des Innen- und Außendienstes sowie die Azubis erhalten 2023 und 2024 eine steuer- und beitragsfreie Einmalzahlung (Inflations-Ausgleichsprämie) in Höhe von jeweils 1.000 Euro bis spätestens 31. März 2023 beziehungsweise bis 31. März 2024. Teilzeitbeschäftige und Angestellte, die in Altersteilzeit arbeiten, erhalten die Einmalzahlung anteilig. Für Mitarbeiter in Elternzeit wird noch eine Regelung verhandelt.

Der Zahlungszeitpunkt und die Zahlungsrhythmen sind tariflich nur insofern festgelegt, als dass 1.000 Euro bis spätestens 31. März 2023 und weitere 1.000 Euro bis spätestens 31. März 2024 zu zahlen sind.

Die Tarifgehälter (einschließlich Tätigkeits- und Verantwortungszulagen) werden, wie vereinbart ab 1. September 2023 um zwei Prozent erhöht. Neu ist, dass die Löhne ab 1. September 2024 um drei Prozent steigen.

Die Vergütungen für Auszubildende steigen ab 1. September 2023 zwischen 3,9 und 4,5 Prozent. Neu: Ab 1. September 2024 werden sie um drei Prozent erhöht.

Aufgrund des Abschlusses vom 2. April 2022 erhöhen sich die tariflichen Personalkosten für die Innendienst-Angestellten im Jahr 2023 um 2,52 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Durch den Abschluss vom 3. Dezember 2022 steigt diese Belastung auf 4,01 Prozent. Das teilt der AGV auf seiner Webseite zu den Details der Verhandlungen mit.

Zur Inflationsausgleichsprämie erklärt Verdi, dass sich die Verhandlungspartner, wie oben aufgeführt, auf die Zahlung von 2.000 Euro verständigt haben.

"Die Tarifvertragsparteien empfehlen darüber hinaus, dass weitere 1.000 Euro, es können ja bis zu 3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei ausgezahlt werden, betrieblich zwischen Arbeitgebern und Betriebsrat vereinbart werden sollen", sagt Verdi-Verhandlungsführerin Martina Grundler auf Nachfrage.

Details zu den Verhandlungen

Die Tarifparteien verlängerten wie aufgeführt am Wochenende den Innendienst-Gehaltstarifvertrag um zwölf Monate bis März 2025.

„Diese Verlängerung der Laufzeit war Bedingung des AGV für die Bereitschaft, die Inflations-Ausgleichsregelung trotz gültiger Entgelttarifregelungen zu vereinbaren“, teilte der Verband zu den Ergebnissen mit.

Die Arbeitgebervertretung stellt klar, dass folgende Vereinbarung vom April 2022 bleibt: Alle Angestellten erhalten mit dem Mai-Gehalt 2023 eine einmalige zusätzliche Zahlung in Höhe von 500 Euro. Die Azubis können mit 250 Euro rechnen. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Einmalzahlungen anteilig.

Außendienst erhält Einmalzahlungen

Die Angestellten im Außendienst profitieren erstmals 2023 und 2024 von einer Einmalzahlung ihres Arbeitgebers. Auch sie erhalten jeweils 1.000 Euro Inflationsausgleich. Gleichzeitig regelten die Verhandlungspartner auch die tariflichen Konditionen für die Angestellten des Außendienstes in den Jahren 2023 bis Februar 2026. Zu den Details:

Anhebung der Mindesteinkommenssätze:

Stufe 1: Gilt nur für Angestellte des Werbeaußendienstes in den ersten beiden Jahren ihrer Unternehmens-Zugehörigkeit; wird um 3,17 Prozent ab 1. November 2023, um 2,19 Prozent ab 1. November 2024 und um drei Prozent ab 1. November 2025 angehoben.

Stufe 2 (für Angestellte des Werbeaußendienstes ab dem dritten Jahr der Unternehmens-Zugehörigkeit): Es wird um 3,04 Prozent ab 1. November 2023, um 2,05 Prozent ab 1. November 2024 und um 3,12 Prozent ab 1. November 2025 angehoben.

Anhebung des unverrechenbaren Mindesteinkommens-Anteils für den organisierenden Außendienst um 3,85 Prozent ab 1. November 2023, um 2,78 Prozent ab 1. November 2024 und um 3,60 Prozent ab 1. November 2025.

Weitere Informationen zu Sonderzahlungen, Krankenzulage und Provisionsausgleich für Eigengeschäfte, die den angestellten Außendienst betreffen, gibt der AGV in seinen Tarifnachrichten bekannt.

Die Vereinbarungen für Innen- und Außendienst verabredeten bisher nur AGV und Verdi. Gespräche mit dem Deutsche Bankangestellten-Verband e.V. (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister werden erst am 5. Dezember geführt.

Wie Allianz und Axa zum Inflationsausgleich stehen

Bisher ging die Assekuranz mit der Inflations-Ausgleichsprämie unterschiedlich um. Gutes Beispiel dafür sind die Allianz Versicherungen in Deutschland und die Axa Konzern AG.

Die Münchener werden allen Beschäftigten noch im Dezember 500 Euro zahlen. Außerdem richtet der Konzern einen zusätzlichen Fonds für Mitarbeitende mit besonderem Bedarf (zum Beispiel geringes Einkommen und alleinerziehend) ein.

Die Belegschaft der Axa kann vorerst kein Extrageld zum Jahresende einplanen. „Wir befinden uns in einem Balanceakt zwischen unserer sozialen Verantwortung und einer gezielten Entlastung, insbesondere für Mitarbeitende in den unteren Lohnbereichen, sowie der Notwendigkeit, die Kostenspirale nicht immer weiter nach oben zu drehen“, so der Versicherer (24.11.2022).

Zurich und Fonds Finanz gehen eigenen Weg

Auch die Zurich Gruppe Deutschland und die Fonds Finanz Maklerservice GmbH äußerten sich auf Nachfrage zu ihren Plänen. Im Dezember werde den Mitarbeitenden des Versicherers ein Teilbetrag in Höhe von 500 Euro überwiesen. „Die Prämie wird an alle Festangestellten im Innendienst ausgezahlt – auch an Mitarbeitende in Elternzeit und an Leitende Angestellte.“

Die verbleibenden 2.500 Euro sollen alle Zurich-Beschäftigten bis spätestens 31. Dezember 2024 erhalten.

Auch die Fonds Finanz wird die Vorlage der Bundesregierung für finanzielle Zuwendungen nutzen. Bereits im Oktober sicherte die Geschäftsführung des Pools die Inflations-Ausgleichsprämie „der Belegschaft im Innendienst sowie festangestellten Mitarbeitern aus dem dezentralen Vertrieb zu“, teilten die Münchener mit.

Die steuer- und abgabenfreie Zuwendung erhalten die Beschäftigten des Unternehmens im neuen Jahr. Bei einer Vollzeitbeschäftigung erhalten die Mitarbeiter die vollen 3.000 Euro. Für Teilzeitbeschäftigte gibt es einen prozentualen Anteil der Prämie, der ihrer vertraglich vereinbarten Arbeitszeit entspricht.