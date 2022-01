Tarifverhandlungen für den Innendienst gehen los

26.1.2022

Am 26. Januar um 15 Uhr starten die Gehaltsgespräche für die Beschäftigten im Innendienst der privaten Versicherungswirtschaft. „Aufgrund der aktuell hohen Infektionsraten finden die Verhandlungen virtuell statt“, teilte die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) am Dienstag mit.

Die Forderungen der Arbeitnehmervertreter liegen seit Dezember auf dem Tisch (VersicherungsJournal 23.12.2021): Unter anderem stehen fünf Prozent mehr Lohn, eine Einmalzahlung von 600 Euro und Rechtsanspruch auf Homeoffice auf der Agenda.

„Wir erwarten einen Tarifabschluss, der nicht nur die aktuelle Inflation ausgleicht und Reallohnverluste verhindert, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den guten Ergebnissen der Branche beteiligt“, lässt sich Verdi-Verhandlungsführerin Martina Grundler zum Verhandlungsauftakt zitieren.

Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) bezeichnete die Forderungen in seiner Verbandspublikation „Vis a Vis“ als „stattlich“. Die Gehälter der Versicherungs-Angestellten im Innendienst sind zuletzt zum 1. April 2020 um 2,8 Prozent gestiegen. Die nächste Erhöhung erfolgte am 1. Juni 2021 (plus 2,0 Prozent; 2.12.2019).