So viel verdienen Azubis in der Versicherungsbranche

30.1.2020 – Angehende Kaufleute für Versicherungen und Finanzen erhalten nach aktuellen Zahlen des Bundesinstituts für Berufsbildung derzeit 1.055 Euro pro Monat (Stand: 1. Oktober 2019). Dies bedeutet einen Platz im oberen Viertel der Rangliste unter den bestbezahlten Ausbildungen in den alten Bundesländern. Im Osten reichte es sogar für einen Platz in der Top Ten.

WERBUNG

2019 (Stand 1. Oktober) hat ein Auszubildender im Bundesdurchschnitt brutto 939 Euro pro Monat verdient. Das sind 3,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 10.1.2019).

Dies geht aus der aktuellen Auswertung der tariflichen Ausbildungsvergütung hervor, die das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) jedes Jahr im Januar veröffentlicht. Für die Untersuchung wurden die durchschnittlichen Vergütungen für 168 Berufe in den alten und 110 Berufe in den neuen Bundesländern herangezogen.

Im Westen betrug der Zuwachs 3,7 Prozent auf im Schnitt 941 Euro, in Ostdeutschland 5,1 Prozent auf durchschnittlich 905 Euro. Die Vergütungen Ost lagen damit unverändert bei 96 (Vorjahr: 95) Prozent des Westniveaus.

Bundesweit auf Platz 38

Azubis zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen verdienen vergleichsweise gut. Sie liegen der BIBB-Auswertung zufolge deutlich über dem Bundesdurchschnitt der aufgeführten Berufsbilder. Die Assekuranz bezahlt ihren Auszubildenden im Schnitt über alle drei Ausbildungsjahre 1.055 (2018: 1.035) Euro brutto pro Monat. Damit liegen die Versicherungs-Azubis deutschlandweit auf Position 38.

Die höchste Vergütung bekommen mit durchschnittlich 1.240 Euro Zimmerer. Dahinter folgen relativ dicht beieinander Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Maurer sowie Stuckateure. In diesen Ausbildungsberufen gibt es im bundesweiten Schnitt über alle drei Lehrjahre Vergütungen zwischen 1.172 und 1.154 Euro.

Am Ende der Rangliste finden sich Schornsteinfeger wieder. Sie erhalten im Schnitt über 608 Euro monatlich. Durchschnittlich unter 620 Euro über alle Lehrjahre werden in den Berufsbildern Friseur, Boden- sowie Parkettleger und Orthopädieschuhmacher gezahlt.

Im Westen im oberen Viertel

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen zählen zu den wenigen Berufsbildern, in denen es keine gravierenden Unterschiede zwischen der Vergütung in den alten und den neuen Ländern gibt. Im Westen belegen die Assekuranz-Azubis Platz 42 mit 1.055 Euro.

An der Spitze liegen Zimmerer mit im Schnitt über alle Ausbildungsjahre 1.263 Euro Ausbildungs-Vergütung. Dahinter folgen Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Straßenbauer, Maurer und Rohrleitungsbauer mit zwischen 1.189 und 1.169 Euro.

Am niedrigsten entlohnt werden im Westen Azubis zum Schornsteinfeger mit 607 Euro. Vergleichsweise wenig erhalten auch Bodenleger (610 Euro) und Parkettleger (615 Euro).

Im Osten erhalten Versicherungs-Azubis die zehnthöchste Vergütung

In den neuen Bundesländern befinden sich die angehenden Kaufleute für Versicherungen und Finanzen, wie in den Vorjahren, deutlich weiter oben in der Rangliste der Brutto-Ausbildungsvergütung. 1.053 Euro (im Schnitt über alle Ausbildungsjahre) bedeuten die zehnthöchste Vergütung im Osten.

An der Spitze in den neuen Bundesländern liegen Elektroniker für Geräte und Maschinen mit 1.097 Euro vor Bankkaufleuten (1.089 Euro) und Sozialversicherungs-Fachangestellten (1.082 Euro).

Für zwei Berufe weist die BIBB-Statistik Werte von unter 600 Euro aus. Dies sind die Azubis zum Friseur (413 Euro) beziehungsweise zum Floristen (572 Euro). Auch Schornsteinfeger (610 Euro) und Metallbauer (613 Euro) werden vergleichsweise niedrig entlohnt.

Hinter Bank-Azubis

Angehende Bankkaufleute kommen den BIBB-Daten zufolge bundesweit auf eine Durchschnittsvergütung von 1.098 Euro. Dadurch liegt der Banker-Nachwuchs in der Statistik um über 40 Euro vor den Assekuranz-Auszubildenden.

Auch Lehrlinge zu Sozialversicherungs-Fachangestellten erhalten mit im Schnitt über alle Ausbildungsjahre 1.170 Euro eine höhere Ausbildungsvergütung als Azubis in der privaten Versicherungswirtschaft. Auch angehende Immobilienkaufleute werden leicht besser bezahlt.

Was bei der Interpretation zu beachten ist

Bei der Interpretation der berufsspezifischen Durchschnittswerte muss laut BIBB beachtet werden, dass für den einzelnen Beruf in der Regel keine einheitliche Ausbildungsvergütung existiert. Dies wird auf branchenspezifische und regionale Unterschiede zurückgeführt.

Die aufgelisteten Werte stellten „immer eine Schätzung dar, da keine Informationen vorliegen, wie viele Auszubildende eines Berufs von den einzelnen Tarifverträgen tatsächlich betroffen sind. Die tatsächlich gezahlten Ausbildungsvergütungen können im individuellen Fall erheblich vom tariflichen Durchschnittswert des betreffenden Berufs abweichen“, so das Institut.

Zudem weist das BIBB explizit auf Folgendes hin: „Für das Jahr 2019 erfolgte eine Revision der Methodik der Berechnung der tariflichen Ausbildungsvergütungen.“ Deshalb könne es zu Abweichungen mit den bisher veröffentlichten Ergebnissen für das Jahr 2018 kommen, insbesondere bei Auswertungen für einzelne Berufe, wird weiter mitgeteilt.

Je nach Berufsverband abweichende Vergütungen

Dies wird auch am Beispiel der Assekuranz deutlich, in der die Ausbildungsvergütung vom jeweiligen Berufsverband abhängig ist. So lag der monatliche Azubi-Lohn für Mitglieder im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) zum Stichtag 1. Oktober 2019 bei 693 Euro im ersten, 754 Euro im zweiten und 824 Euro im dritten Lehrjahr.

Bei den Mitgliedern des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) betrug die Vergütung zum Stichtag 1. Oktober 2019 972 Euro im ersten, 1.047 Euro im zweiten und 1.132 Euro im dritten Lehrjahr. Im Rahmen der letzten Tarifverhandlungen wurde eine Erhöhung um 68 Euro pro Lehrjahr vereinbart. Diese wird erstmals zum 1. April 2020 vorgenommen (2.12.2019).