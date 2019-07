So viel Urlaubsgeld erhalten Versicherungs-Angestellte

5.7.2019 – 99,5 Prozent der Tarifbeschäftigten aus der Assekuranz bekommen in diesem Jahr Urlaubsgeld, im Schnitt brutto über 2.220 Euro. Dies zeigen am Donnerstag publizierte Destatis-Daten. Nur in wenigen Branchen wird mehr gezahlt. Und nur in einer Handvoll Wirtschaftszweige ist der Anteil noch höher.

Fast jeder zweite Tarifbeschäftigte in Deutschland erhält für 2019 Urlaubsgeld von seinem Arbeitgeber. Die durchschnittliche Summe beläuft sich auf brutto 1.281 Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) heute bekanntgab. Dabei fällt der Betrag in den alten Bundesländern mit 1.317 Euro um 42 Prozent höher aus als in den neuen Ländern.

Assekuranz: 1.000 Euro mehr Urlaubsgeld als der Durchschnitt

Den Destatis-Daten zufolge unterscheidet sich die durchschnittliche Höhe der Sonderzahlung in den verschiedenen Wirtschaftszweigen enorm. Gleiches gilt auch für den Anteil der nach Tarif Bezahlten, die eine entsprechende Zuwendung erhalten.

Am meisten Urlaubsgeld erhalten die Tarifbeschäftigten im Verlagswesen mit über 2.600 Euro. Vergleichsweise hoch liegt der Betrag mit über 2.500 Euro auch im Wirtschaftszweig Rundfunkveranstalter.

Im Bereich „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung“ gibt es hingegen überhaupt keine entsprechende Sonderzahlung. Vergleichsweise niedrige Werte nennt Destatis ferner für den Kohlebergbau (gut 210 Euro) und das Segment „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“ (knapp 280 Euro).

Bei den Tarifbeschäftigten von „Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)“ liegt der Durchschnittswert mit 2.224 Euro immerhin noch um fast 1.000 Euro über dem Bundesschnitt aller Branchen.

Beim Anteil liegt die Versicherungsbranche auf den vorderen Plätzen

Zudem erhalten die nach Tarif bezahlten Assekuranzmitarbeiter fast ausnahmslos (99,5 Prozent) eine solche Zuwendung. Damit liegt die Branche anteilsmäßig weit oben in der Rangliste. Lediglich für fünf Segmente des verarbeitenden Gewerbes wird der Maximalwert von 100 Prozent ausgewiesen.

Am Ende der Skala finden sich neben dem Zweig „Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung“ auch die Banker (Erbringung von Finanzdienstleistungen). Von Letzteren erhält nur jeder 500. in diesem Jahr Urlaubsgeld – und zwar in Höhe von knapp unter 2.000 Euro.

Nur unwesentlich höher liegt mit bestenfalls zwei Prozent der Anteil der nach Tarif bezahlten Angestellten in den Branchen „Abwasser“, „Erziehung und Unterricht Kunst“ sowie „Unterhaltung und Erholung“. Der Durchschnittswert über alle Wirtschaftszweige liegt bei 47,1 Prozent.