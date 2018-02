So kann man sich die Karenzentschädigung selbst versauen

1.2.2018 – Ein Beschäftigter, der eine Vereinbarung über ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot aufkündigt, weil sein Ex-Arbeitgeber mit der Zahlung der Karenzentschädigung in Verzug ist, kann sich später nicht auf eine Trotzreaktion berufen. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 31. Januar 2018 entschieden (10 AZR 392/17).

Der Kläger hatte sein Arbeitsverhältnis zum 31. Januar 2016 gekündigt. Im Arbeitsvertrag war vereinbart, dass für den Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein dreimonatiges Wettbewerbsverbot gelten sollte. Im vorliegenden Beispiel war dem Kläger eine Karenzentschädigung in Höhe von 50 Prozent der monatlich zuletzt bezogenen durchschnittlichen Bezüge zugesagt worden.

Nachdem dem Kläger die Karenzentschädigung für den Monat Februar nicht gezahlt worden war, setzte er seinem Ex-Arbeitgeber mit E-Mail vom 1. März 2016 eine viertägige Frist, dies zu begleichen. Diese Frist ließ der Arbeitgeber verstreichen.

Dem Kläger platzte daraufhin der Kragen. Er teilte seinem Ex-Arbeitgeber mit E-Mail vom 8. März mit, dass er sich ab sofort nicht mehr an das Wettbewerbsverbot gebunden fühle. Das veranlasste den Arbeitgeber, dem Kläger erst recht keine Karenzentschädigung zu zahlen. Der Fall landete vor Gericht.

Sieg in erster Instanz

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht gab der Klage des Mannes statt. Es verurteilte den Arbeitgeber dazu, dem Kläger, wie vertraglich vereinbart, für drei Monate die Hälfte seiner zuletzt bezogenen durchschnittlichen Bezüge als Karenzentschädigung zu zahlen. Denn die Äußerung in der E-Mail vom 8. März sei, wie von dem Kläger behauptet, als Trotzreaktion, nicht aber als wirksamer Rücktritt von der Vereinbarung mit seinem Ex-Arbeitgeber zu verstehen.

Das von dem Arbeitgeber in Berufung angerufene Landesarbeitsgericht Nürnberg änderte das Urteil des Arbeitsgerichts teilweise ab. Es sprach dem Kläger lediglich für die Zeit vom 1. Februar bis zum 8. März 2016 eine Karenzentschädigung zu.

Kein Erfolg in der Revision

Der Fall landete schließlich vor dem Bundesarbeitsgericht. Dort hatte der Kläger mit seiner gegen die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts eingelegten Revision keinen Erfolg.

Die Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass der Kläger von der Vereinbarung zum Wettbewerbsverbot zurücktreten durfte, nachdem sein Ex-Arbeitgeber mit der Zahlung der Karenzentschädigung in Verzug geraten war. Eine Entschädigung stehe ihm trotz allem, wie von der Vorinstanz entschieden, nur bis zum 8. März 2016 zu.

Rechtswirksamer Rücktritt

Der Kläger könne sich nämlich nicht darauf berufen, dass es sich bei seiner Erklärung in der E-Mail vom 8. März lediglich um eine Trotzreaktion, nicht aber um einen rechtswirksamen Rücktritt gehandelt habe. Er müsse sich vielmehr an seiner Aussage, dass er sich ab sofort nicht mehr an das Wettbewerbsverbot gebunden fühle, messen lassen und könne dahinter auch nicht zurücktreten.

Für die Zeit ab 9. März 2016 stehe ihm, wie bereits vom Landesarbeitsgericht entschieden, daher keine Karenzentschädigung zu.