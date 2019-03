So häufig melden sich Versicherungs-Angestellte krank

26.3.2019 – Im vergangenen Jahr waren Innendienstmitarbeiter im Schnitt knapp 16 Tage krank. Dies ergibt eine Fehlzeitenquote von 6,4 Prozent. Sie liegt etwas höher als die vom AOK-Bundesverband ermittelte Quote von 5,5 Prozent.

Nach Angaben des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e. V. (AGV) ist die Fehlzeitenquote des Innendienstes 2018 auf 6,4 Prozent gestiegen. Damit waren die im Innendienst beschäftigten Mitarbeiter an 15,9 Tagen krank. Männer fehlten krankheitsbedingt an 13,0 Tagen, Frauen an 18,8 Tagen. Im Jahr 2017 hatte die Fehlzeitenquote bei den Innendienstmitarbeitern noch bei 6,3 Prozent gelegen (VersicherungsJournal 26.3.2018).

Höhere Fehlzeitenquote

Jeder fünfte Arbeitnehmer hatte 2018 keinen einzigen Krankheitstag. Knapp ein Fünftel der Beschäftigten hatte zwischen einem und drei Krankheitstage sowie etwas mehr als die Hälfte mehr als drei Tage.

Üblicherweise fällt die vom AGV festgestellte Fehlzeitenquote höher aus als die von den gesetzlichen Krankenkassen ermittelten Zahlen. Dies liegt vor allem daran, dass die Kassen nur die Krankmeldungen erfassen, bei denen eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung vorliegt. Der AGV zählt hingegen alle von den Versicherern anerkannten Krankheitstage.

Folgen der Erkältungswelle

Der AOK-Bundesverband GbR hatte Mitte März mitgeteilt, dass der Krankenstand der AOK-versicherten Beschäftigten 2018 um 0,2 Prozentpunkte auf 5,5 (5,3) Prozent gestiegen ist. Begründet wird der Anstieg unter anderem mit einer Erkältungswelle Anfang 2018.

Zudem hätten auch psychische Erkrankungen die Zahl der Fehltage um 2,7 Prozent (0,1 Tage) erhöht. Mit 26,3 Tagen je Fall dauerten psychische Erkrankungen mehr als doppelt so lange wie der Durchschnitt mit 11,8 Tagen je Fall.

Laut AOK fehlte jeder Beschäftigte im Durchschnitt 19,9 (19,4) Tage aufgrund einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung am Arbeitsplatz. Dass die AOK auf mehr Fehltage kommt, liegt daran, dass sie die Fehltage durch alle Kalenderjahrtage teilt, während der AGV sich nur auf die Sollarbeitstage (um die 250 je nach Jahr) bezieht.