Rechtsstreit wegen Zoff im Jobcenter

26.3.2018 – Ein Arbeitssuchender hat grundsätzlich keinen Anspruch darauf, sich den für ihn zuständigen Sachbearbeiter des Jobcenters aussuchen zu können. Das gilt selbst dann, wenn es zu einem Zerwürfnis zwischen den Beteiligten gekommen ist, so das Sozialgericht Mainz in einem Beschluss vom 14. März 2018 (S 10 AS 164/18 ER).

Ein Arbeitssuchender hatte sich mit einem Eilantrag an das Gericht gewandt, weil er vergeblich auf die Zuweisung eines anderen Sachbearbeiters des Jobcenters gepocht hatte.

Verwaltungsinterne Entscheidung

Als Grund für seinen Antrag gab er an, dass es zu einem Zerwürfnis zwischen ihm und der bisherigen Sachbearbeiterin gekommen sei. Er komme mit dieser ganz einfach nicht zurecht und empfinde es als Zumutung, von ihr betreut zu werden.

Mit seinem Antrag stieß der Mann jedoch nicht nur bei dem Jobcenter, sondern auch beim Mainzer Sozialgericht auf taube Ohren. Das Gericht lehnte sein Begehren ab.

Nach Ansicht des Gerichts besteht kein Rechtsanspruch eines einzelnen Leistungsempfängers, über die Person des für ihn zuständigen Sachbearbeiters mitzubestimmen. Denn bei der Aufgabenzuweisung an einen Sachbearbeiter handele es sich um eine verwaltungsinterne Entscheidung, welche auch gerichtlich nicht überprüft werden könne.

Kein förmliches Ablehnungsrecht

Das gilt nach Meinung des Gerichts selbst in Fällen, in denen ein Leistungsempfänger den ihm zugeteilten Sachbearbeiter als subjektiv gegen sich eingenommen und für befangen betrachtet. Auch dann stehe ihm kein förmliches Ablehnungsrecht zu.

Denn die verwaltungsintern zu treffenden Entscheidungen über eine mögliche Besorgnis der Befangenheit von Bediensteten würden grundsätzlich keine Rechtswirkung nach außen hin entfalten. Sie seien folglich nicht vor Gericht anfechtbar.