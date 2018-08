Rausschmiss wegen Erkrankung

29.8.2018 – Wird eine Kündigung in zeitlichem Zusammenhang mit einer Arbeitsunfähigkeit ausgesprochen, so spricht der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass die Kündigung wegen der Erkrankung ausgesprochen wurde. Sie ist daher nur dann rechtens, wenn der Arbeitgeber das Gegenteil nachvollziehbar darlegen kann, so das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg in einem Urteil vom 1. März 2018 (10 Sa 1507/17).

WERBUNG

Ein neu eingestellter Beschäftigter befand sich im zweiten Monat seiner dreimonatigen Probezeit, als er arbeitsunfähig erkrankte. Nachdem sein Arzt am 26. Juli eine zunächst einwöchige Krankschreibung um drei Wochen verlängert hatte, wurde das Arbeitsverhältnis durch seinen Arbeitgeber noch am selben Tag gekündigt.

Gerechtfertigte Kündigung?

Der Betroffene selbst nahm die Kündigung hin. Zum Streit kam es jedoch zwischen seinem gesetzlichen Krankenversicherer und dem Arbeitgeber. Denn der Versicherer hielt die Kündigung für ungerechtfertigt. Mit Verweis auf übergangenes Recht forderte er daher vom Unternehmen, das dem Versicherten gezahlte Krankengeld zu erstatten.

Als Begründung gab er an, es sei davon auszugehen, dass dem Versicherten vor allem wegen seiner Erkrankung gekündigt worden ist. Der Arbeitgeber hätte dem Beschäftigten daher gemäß § 8 Absatz 1 Satz 1 EntgFG den Lohn fortzahlen müssen. Denn hiernach werde der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts nicht dadurch berührt, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aufgrund von Arbeitsunfähigkeit kündigt.

Klageerwiderung

In seiner Klageerwiderung behauptete der Arbeitgeber, dass er das Beschäftigungs-Verhältnis nicht wegen der Erkrankung, sondern wegen einer schlechten Arbeitsleistung des Arbeitnehmers noch vor Ablauf der Probezeit gekündigt habe. Eine solche Kündigung sei gerechtfertigt. Denn andernfalls würde die Schutzfunktion einer Probezeit, die auch zugunsten eines Arbeitgebers gilt, umgangen.

Diese Argumentation vermochte jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Arbeitsgericht Cottbus, noch das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zu überzeugen. Beide Gerichte hielten die Klage des Krankenversicherers für begründet.

Vom Beweis des ersten Anscheins

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hatte der Arbeitgeber die von ihm behauptete schlechte Arbeitsleistung des Beschäftigten zwölf Tage vor Ausspruch der Kündigung festgestellt. Seit Beschäftigungsbeginn war es der erste Fall dieser Art. Er war obendrein nicht schwerwiegend.

Nach Meinung der Richter spricht daher der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass der Arbeitgeber die Kündigung am Tag der Verlängerung der Krankschreibung des Beschäftigten vor allem wegen der Erkrankung ausgesprochen hat. Denn eine krankheitsbedingte Anlasskündigung sei zu vermuten, wenn sie in einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit einer Krankschreibung oder deren Verlängerung erfolgt.

Stelle lange nicht besetzt

In dem entschiedenen Fall kam hinzu, dass der Arbeitgeber nach eigenen Angaben fast drei Jahre händeringend darauf gewartet hatte, die Stelle des nunmehr gekündigten Beschäftigten zu besetzen. Nach Ansicht der Richter sei daher zu erwarten gewesen, dass er das eher geringe Fehlverhalten des Beschäftigten zwar beanstandet, aber abwartet, ob sich während der Probezeit entsprechende Fehler wiederholen würden, ohne ihm gleich zu kündigen.

Auch das spreche dafür, dass die Kündigung vor allem wegen der Krankschreibung ausgesprochen worden sei. Der Arbeitgeber sei daher zur Lohnfortzahlung verpflichtet gewesen.