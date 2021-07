Mitarbeiter-Umfrage: Nörgeln war gestern

2.7.2021 – 90 Prozent der Angestellten, die für Versicherer arbeiten, sind mit ihrem Arbeitsplatz richtig zufrieden und sehen ihren Dienstherren im Vergleich zum Wettbewerb gut aufgestellt. 87 Prozent glauben, dass ihre Stelle auch in unsicheren Zeiten erhalten bleibt. Das zeigt die jährliche Mitarbeiter-Befragung des AGV.

Nach über einem Jahr Coronakrise und Arbeiten im Homeoffice stellen die Beschäftigten der Versicherungsbranche ihren Arbeitgebern ein gutes Zeugnis aus. Die Mehrheit fühlt sich im aktuellen Job gut aufgehoben, trotz schwieriger Rahmenbedingungen.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine repräsentative Umfrage, die Kantar Deutschland im Auftrag des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) durchgeführt hat. Für die Auswertung befragten die Marktforscher im Januar 800 Angestellte, die in verschiedenen Bereichen tätig sind (wie in den Sparten Kranken, Leben, Schaden-/Unfall oder in der Holding).

90 Prozent glückliche Mitarbeitende in der Versicherungsbranche

Die Mitarbeiterumfrage führt der AGV mittlerweile seit 2017 einmal im Jahr durch. 90 Prozent der Befragten sind aktuell „äußerst zufrieden bis zufrieden“ mit ihrem Beschäftigungs-Verhältnis. Das sind im Vergleich zur Auswertung vor fünf Jahren drei Prozentpunkte mehr.

76 Prozent würden sich bei ihrem aktuellen Arbeitgeber wieder bewerben und 71 Prozent der Teilnehmer würden ihn weiterempfehlen.

Die guten Bewertungen der Beschäftigten basieren wohl auch darauf, das in unsicheren Zeiten auf die Stabilität des Jobs vertraut wird. So bewerten derzeit 87 Prozent die langfristige Sicherheit ihres Arbeitsplatzes als „ausgezeichnet bis gut“. 2017 waren es elf Prozent weniger, die ein gutes Gefühl hatten, was ihre Beschäftigung betraf.

Entsprechend dieser Einschätzung sehen 90 Prozent der Befragten ihren Dienstherren im Vergleich zum Wettbewerb als „äußerst bis sehr gut“ im Markt positioniert.

Sicherer Arbeitsplatz reduziert psychischen Stress

Sebastian Hopfner (Bild: Jörg Koch)

Die AGV-Befragung fand mitten im Winter-Lockdown statt. In der Versicherungswirtschaft betrug die durchschnittliche Quote der Mitarbeiter, die zu Hause arbeiteten und immer noch arbeiten, laut AGV 90 Prozent (15.1.2021).

In der Branche sind die Mitarbeiter durch die Pandemie zwar gestresst, sie schätzen aber das Krisenmanagement ihrer Chefs, wie Aussagen von Gewerkschaften als auch von verschiedenen Arbeitgebern bestätigen (22.3.2021).

Positiv wirke sich „die Beschäftigungs-Sicherheit in der Branche aus“, diese Stabilität verringere deutlich die psychischen Belastungen für die Mitarbeiter, wie Dr. Sebastian Hopfner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des AGV, im Frühjahr gegenüber dem VersicherungsJournal erklärte.

Mehr finanzielle Unterstützung für die Ausstattung des heimischen Arbeitsplatzes forderte dagegen bereits im Vorjahr die Neue Assekuranz Gewerkschaft e.V. (NAG) (18.12.2020).