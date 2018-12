Mehr Gesundheitsvorsorge in Versicherungs-Unternehmen

11.12.2018 – Gut vier von fünf Versicherungs-Mitarbeitern arbeiten in einem Unternehmen mit einem systematischen, integrierten betrieblichen Gesundheitsmanagement. Die Angebote sind vielfältig und immer öfter zielgruppenspezifisch. Der Arbeitgeberverband hat zum dritten Mal das betriebliche Gesundheitsmanagement in der Assekuranz untersucht.

Ein systematisches, integriertes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) betreiben vor allem mittlere und größere Versicherer. Die weit überwiegende Mehrzahl der Firmen hat damit seit 2010 begonnen.

75 (2013: 64) Prozent der Versicherer ermöglichen ihren Mitarbeitern BGM-Maßnahmen während der Arbeitszeit. 77 (71) Prozent der Versicherer übernehmen die Kosten für derartige Maßnahmen teilweise oder komplett.

Dies sind Ergebnisse der dritten Erhebung des Arbeitgeberverbandes der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) zum BGM, an dem sich 66 Unternehmen beteiligt haben. 26 Unternehmen lieferten zudem „Good-Practise-Beispiele“, die sich in der Verbandsbroschüre unter diesem Link (PDF-Datei, 5,01 MB) einsehen lassen.

Kaum einer ohne

61 Prozent der Unternehmen haben ein BGM für ihre Mitarbeiter eingerichtet. Da dies überwiegend größere Gesellschaften sind, profitieren branchenweit 86 Prozent aller Mitarbeiter davon. Für weitere neun Prozent der Mitarbeiter ist ein solches System geplant beziehungsweise in der Umsetzung.

26 Prozent der Unternehmen haben kein „echtes“ BGM, sondern bieten verschiedene Gesundheitsmaßnahmen „in loser Form“ an. Diese Unternehmen beschäftigen aber nur fünf Prozent aller Mitarbeiter.

Drei Prozent der Unternehmen bieten nichts an. 45 Prozent der Gesellschaften haben ihr BGM zwischen 2010 und 2014 eingeführt, weitere 23 Prozent seither. Bei einem Drittel existieren diese Maßnahmen seit 2009 oder früher.

Verbreitung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (Bild: AGV)

Für Führungskräfte, „Rücken“ und immer öfter auch nach Alter

Laut AGV-Erhebung hat die Hälfte der Unternehmen spezielle Zielgruppenangebote. 82 Prozent der Unternehmen haben spezielle Angebote für Führungskräfte, 45 Prozent für Azubis und 42 (2013: 20) Prozent für Außendienstler.

Der Anteil der Firmen mit alterspezifischen Angeboten hat sich seit 2013 von sieben Prozent auf inzwischen 33 Prozent vervierfacht. Nach gesundheitlichen Beschwerden betrachtet, haben die meisten Gesellschaften Angebote für Personen mit Rückleiden (70 Prozent), Suchtkranke (einschließlich Raucher; 55 Prozent) und seelischen Problemen (52 Prozent).

Personalabteilung und Vorstand bestimmen meistens

Die strategischen Ziele des BGM legen in den Unternehmen vor allem die Personalabteilung (93 Prozent), der Vorstand/erste Führungsebene (75 Prozent) und der Betriebsrat (71 Prozent) fest. Nur in zwei Drittel der Fälle wirken der Betriebsarzt mit – und noch viel seltener die Schwerbehinderten-Vertretung (39 Prozent) oder die Sozialberatung (14 Prozent).

Beteiligte/ Entscheider beim betrieblichen Gesundheitsmanagement (Bild: AGV)

Gut die Hälfte der Unternehmen verfolgt mit ihren Angeboten sowohl quantitative wie auch qualitative Ziele. 43 Prozent der Unternehmen kommt es nur auf qualitative Ziele an. Rund ein Drittel führt regelmäßig ein Controlling dieses Bereiches durch. Ein weiteres Drittel tut dies „ab und zu“, das letzte Drittel nie.

Ob die Ziele erreicht werden, weist die Erhebung nicht aus. Als Kennzahlen für ihr BGM verwenden 90 Prozent der Versicherer den Krankenstand, 75 Prozent die Mitarbeiterfluktuation, jeweils 70 Prozent die Beteiligungsrate und die Zahl der Arbeitsunfälle und 65 Prozent die Mitarbeiterzufriedenheit.