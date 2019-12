Krankheitsfall: Chef verweigert weitere Entgeltfortzahlung

13.12.2019 – Während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit war bei einer Frau eine neue, auf einem anderen Grundleiden beruhende Krankheit aufgetreten. Diese hatte ebenfalls Arbeitsunfähigkeit zur Folge. Auch in solch einem Fall ist der gesetzliche Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auf die Dauer von sechs Wochen beschränkt, entschied das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 11. Dezember 2019 (5 AZR 505/18). Es hat damit eine Entscheidung des Niedersächsischen Landesarbeitsgerichts bestätigt.

Der Entscheidung lag die Klage einer Arbeitnehmerin zugrunde, die seit dem 7. Februar 2017 wegen eines psychischen Leidens krankgeschrieben war. Ihr Arbeitgeber zahlte ihr in den ersten sechs Wochen der Krankschreibung den Lohn fort. Im Anschluss daran erhielt die Frau auf der Grundlage einer Bescheinigung ihres Hausarztes von ihrem gesetzlichen Krankenversicherer Krankengeld.

Weitere Arbeitsunfähigkeit

In diesem Rahmen wurde ihr am 5. Mai 2017 eine fortbestehende Arbeitsunfähigkeit bis zum 18. Mai des Jahres attestiert. Einen Tag später, nämlich am 19. Mai, unterzog sich die Frau wegen eines gynäkologischen Leidens einer seit Langem geplanten Operation.

Ihre Frauenärztin bescheinigte ihr daher am 18. Mai 2017 in Form einer Erstbescheinigung eine Arbeitsunfähigkeit vom 19. Mai bis zum 16. Juni des Jahres. Durch eine Folgebescheinigung wurde ihr schließlich eine fortbestehende Arbeitsverhinderung bis einschließlich 30. Juni 2017 attestiert.

Ihre Arbeit nahm die Klägerin aber nicht mehr auf. Denn im Juli gewährte ihr Arbeitgeber ihr Urlaub sowie einen Ausgleich von Überstunden. Danach begann die Frau eine Psychotherapie bei einem Neurologen.

Erneuter Anspruch auf Entgeltfortzahlung?

Die Klägerin meinte, dass ihr wegen der in Zusammenhang mit der gynäkologischen Erkrankung attestierten Arbeitsunfähigkeit ein weiterer Anspruch auf Entgeltfortzahlung zustehe. Dieser sei von ihrem Arbeitgeber nicht erfüllt worden. Ihren Chef verklagte die Beschäftigte daher auf Zahlung eines Betrages von rund 3.370 Euro brutto nebst Zinsen.

Ihre Forderung begründete sie damit, dass ihre psychische Erkrankung am 18. Mai 2017 geendet habe. Sie sei anschließend wegen eines neuen Leidens arbeitsunfähig gewesen. Das sei ihr auch in Form einer Erstbescheinigung attestiert worden.

Einheitlicher Verhinderungsfall

Das Arbeitsgericht hatte der Klage stattgegeben. In der Berufungsverhandlung jedoch ist sie vom Landesarbeitsgericht als unbegründet zurückgewiesen worden. Die Klägerin erlitt auch mit ihrer beim Bundearbeitsgericht eingelegten Revision eine Niederlage.

Die Richter waren nach der Vernehmung von drei Ärzten davon überzeugt, dass im Fall der Klägerin von einem einheitlichen Verhinderungsfall ausgegangen werden müsse. Dieser habe mit der ersten Krankschreibung wegen ihres psychischen Leidens begonnen.

Fehlender Beweis

Dass die Klägerin, wie von ihr behauptet, mit Beginn der Behandlung ihres gynäkologischen Leidens, von dem ersten Leiden genesen gewesen sei, habe sie nicht beweisen können. Auch im Hinblick auf die Aussage der als Zeugen befragten Ärzte waren die Richter nicht davon überzeugt.

Ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung bestehe jedoch nur, wenn die erste krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit bereits zu dem Zeitpunkt beendet war, zu dem die weitere Erkrankung zur Arbeitsunfähigkeit führte. Die von der Klägerin eingelegte Revision sei daher unbegründet.