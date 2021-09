Kein Homeoffice mehr trotz Covid-19-Pandemie

2.9.2021 – Ein Arbeitnehmer hat keinen Anspruch auf die Erledigung seiner Arbeit im Homeoffice, wenn betriebliche Gründe dagegen sprechen. Das gilt auch dann, wenn ihm diese Tätigkeit von seinem Arbeitgeber zuvor für längere Zeit gestattet wurde. So entschied das Landesarbeitsgericht München mit einem rechtskräftigen Urteil vom 26. August 2021 (3 SaGA 13/21).

Der Entscheidung lag der Fall eines Unternehmens zugrunde, das seinen Beschäftigten mit Ausnahme des Sekretariats wegen der Covid-19-Pandemie erlaubt hatte, seit Dezember 2020 im Homeoffice zu arbeiten.

Das galt auch für den Kläger. Sein Arbeitgeber zog seine Erlaubnis jedoch mit Weisung vom 24. Februar 2021 zurück. Er begründete das mit betrieblichen Gründen.

Das wollte der Beschäftigte nicht akzeptieren. Er zog daher vor Gericht.

Homeoffice nur in Ausnahmefällen unterbrechen?

Der Beschäftigte reichte beim Münchener Arbeitsgericht einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ein. Diesen begründete er damit, dass eine Tätigkeit im Homeoffice nach seiner Rechtsauffassung nur in Ausnahmefällen unterbrochen werden dürfe.

Außerdem würde der Verpflichtung, wieder in den Räumen seines Arbeitgebers tätig zu sein, die allgemeine Gefahr, sich auf dem Weg zur Arbeit und an seinem Arbeitsplatz mit Corona anzustecken, entgegenstehen.

Dem wollten sich weder das Arbeitsgericht noch das in zweiter Instanz mit dem Fall befasste Landesarbeitsgericht München anschließen. Beide Gerichte hielten das Begehren des Mannes für unbegründet.

Verweis auf Direktionsrecht des Arbeitgebers

Nach Ansicht der Richter lasse sich aus § 106 Satz 1 GewO nicht die Pflicht herleiten, dass ein Arbeitgeber sein Direktionsrecht im Rahmen billigen Ermessens nur nach den Wünschen der Beschäftigten ausüben darf. Es sei vielmehr seine Sache, die Arbeitspflicht zu konkretisieren und den Ort der Tätigkeit zu bestimmen.

Ein Anspruch auf eine Beschäftigung im Homeoffice ergebe sich auch nicht aus der Corona-Arbeitsschutzverordnung (VersicherungsJournal 15.4.2021, 11.3.2021). „Denn nach dem Willen des Verordnungsgebers vermittelt diese Vorschrift kein subjektives Recht auf Homeoffice“, so das Landesarbeitsgericht.

Zwingende betriebliche Gründe sprechen dagegen

Im Übrigen hätten in dem entschiedenen Fall zwingende betriebliche Gründe gegen die weitere Ausübung der Tätigkeit in der Wohnung des Klägers bestanden. Denn dessen technische Ausstattung am häuslichen Arbeitsplatz habe nicht dem Bürostandard entsprochen.

Der Beschäftigte habe außerdem nicht darlegen können, wie er die Daten seines Arbeitgebers gegen den Zugriff Dritter habe schützen können – insbesondere auch gegenüber seiner Ehefrau, die für einen Mitbewerber tätig ist.

Das Arbeitsgericht Augsburg hatte im Mai letzten Jahres in einem ähnlichen Fall ebenfalls zuungunsten eines Beschäftigten entschieden (28.9.2020).