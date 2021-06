Impfaktion der Versicherer startet schleppend

8.6.2021

Die Hannoveraner Versicherer konnten, wie angekündigt (VersicherungsJournal Medienspiegel 27.4.2021), am Montag mit ihrer Aktion „Impfsurance“ starten. Die zentrale Impfstraße befindet sich am Standort der HDI-Gruppe. Nach eigenen Angaben haben die beteiligten Gesellschaften für ihre Initiative allerdings nur rund 200 Vakzine für die laufende Woche erhalten.

Die Impfdosen sollen anteilig nach Zahl der Beschäftigten auf die einzelnen Gesellschaften verteilt werden. Die Unternehmen adressieren mit ihrer Impfaktion 12.000 Beschäftigte. Laut Talanx könnten im Zentrum in Hannover bis zu 2.500 Vakzine pro Woche verabreicht werden.

An der Initiative in Hannover sind folgende Unternehmen beteiligt: Concordia Versicherungen, E+S Rückversicherung AG, Hannover Rück SE, Talanx AG und HDI, Kaufmännische Krankenkasse – KKH, Mecklenburgische Versicherungen, Swiss Life, VGH Versicherungen, VHV-Gruppe und Wertgarantie SE.

Die Provinzial Versicherungen starteten am 27. Mai mit einer Pilotaktion und impften in der Düsseldorfer Zentrale 150 Mitarbeiter mit Astra-Zeneca (28.5.2021). Die DEVK Versicherungen verabreichen den Schutz gegen Corona bereits seit Mitte Mai (12.5.2021). Die Zurich Gruppe Deutschland wird am 8. Juni mit den ersten Impfangeboten für rund 4.500 Mitarbeiter starten.