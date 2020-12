Homeoffice: So funktioniert Führung auf Distanz

7.12.2020 – Eine aktuelle Studie von Organomics zeigt, dass Homeoffice bei den Finanzdienstleistern durchaus umgesetzt werden kann, ohne dass die Produktivität der Beschäftigten leidet. Nachholbedarf haben allerdings noch die Führungskräfte, die mit der räumlichen Distanz zu ihren Mitarbeitern Probleme haben.

In der Pandemie war und bleibt Homeoffice das Gebot der Stunde. Eine Studie der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft hat gezeigt, dass die Heimarbeit auch hierzulande die neue Normalität werden könnte (VersicherungsJournal 31.8.2020). Der Staat ist für diesen Ansatz durchaus offen und will ihn sogar fördern.

Wer von zu Hause aus arbeitet, soll das künftig über eine Tagespauschale leichter steuerlich geltend machen können. Eine entsprechende Regelung befindet sich im parlamentarischen Verfahren. Im Gespräch ist eine Steuerpauschale von fünf Euro pro Tag im Homeoffice.

Die Obergrenze soll zwischen 500 Euro, was einer Nutzung an 100 Arbeitstagen entspreche, oder 600 Euro liegen. Die Regelung wird aufgrund der Coronakrise zunächst auf zwei Jahre begrenzt. Über eine mögliche Verlängerung wird erst nach Ablauf dieser Zeit entschieden.

Führung auf Distanz ist eine Herausforderung

Ein aktueller Report der Organomics GmbH beschäftigt sich mit der Frage, wie Führungskräfte der Finanzdienstleister mit dem Thema umgehen und vor welche Herausforderungen die Manager das Arbeiten auf Distanz im Umgang mit den Beschäftigten stellt.

Die Mitarbeiter bewerten die Situation insgesamt positiv und erwarten, dass sie auch künftig häufiger zu Hause arbeiten können. Zwei Drittel der befragten Vorgesetzten befürwortet Heimarbeit, allerdings bewertet die Hälfte von ihnen Führung auf Entfernung als schwierig in der praktischen Umsetzung.

Das sind zentrale Ergebnisse der Studie „Führung auf Distanz“ des Kölner Instituts. Für die Auswertung befragten die Berater 106 Experten in Personalabteilungen von Banken (65) und Versicherern (41), die das Verhalten der Führungskräfte bewerteten. Die Befragung der Personaler fand im September und Oktober statt.

Effekte von Homeoffice dürften das Controlling freuen

Betriebswirtschaftlich scheint sich der durch die Coronakrise erzwungene Umzug der Belegschaft für die Unternehmen bereits gelohnt zu haben. Je besser die Umstellung auf Homeoffice geklappt hat, desto besser war das für Produktivität und Krankenstand.

Knapp die Hälfte der befragten Manager mit Personalverantwortung erklärte laut Organomics, dass sich durch das Arbeiten zu Hause der Krankenstand reduziert habe. Dass die Produktivität zugenommen habe, geben 38 Prozent der Teilnehmer an. 70 Prozent bewerten die Leistungen ihrer Mitarbeiter „mindestens so hoch wie vor der Coronakrise“, heißt es in den Studienunterlagen.

Eine Schlaglichtstudie zur hybriden Arbeitsorganisation der Auctor Actor Advisor GmbH (AAA) war zu dem Ergebnis gekommen, dass die Produktivität der Belegschaften in der Krise sogar zunahm. Das gelte für 60 Prozent der 20 Gesellschaften, die ein Prämienvolumen von zirka 57 Milliarden Euro und etwa 70.000 Mitarbeitern repräsentieren, so AAA.

Aussagen der Debeka Versicherungen, der Ergo Group AG, der Gothaer Versicherungen und der Zurich Gruppe Deutschland wiederum zeigen, dass die Mitarbeiter 2020 auf einem ähnlichen Niveau Leistungen erbrachten, wie im Vorjahr ohne Corona (24.11.2020).

Wie Führungskräfte bei Versicherern die Homeoffice-Situation beurteilen; n = 41; Stand: November 2020. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Organomics)

Bei Qualität von Managern noch Luft nach oben

Die von Organomics befragten Personaler sehen aber auch Schwierigkeiten. Bei ihren Mitarbeitern beobachten die Führungskräfte insbesondere einen fehlenden Austausch mit den Kollegen (90 Prozent) sowie eine fehlende Abgrenzung von Arbeit und Freizeit (63 Prozent).

Die Manager nennen aber auch Schwierigkeiten in der Wahrnehmung von Problemen der Beschäftigten im Homeoffice (68 Prozent) sowie der Umsetzung von Führung auf Distanz (51 Prozent). 59 Prozent der Finanzdienstleister, die die Berater interviewten, boten ihren Führungskräften spezielle Trainings an.

Auf die offene Frage nach den Gründen für den Misserfolg von Führung auf Distanz sind 51 Prozent der Antworten der Kategorie Führungsqualität zuzuordnen, erklären die Berater. Sie sehen aber auch, dass „klassische Steuerungsinstrumente wie Aufgabenlisten, Projektmanagement-Tools oder Dokumentenkontrolle“ in der speziellen Situation 2020 nicht greifen.

„Es sind vielmehr Strategien des flexiblen Umgangs mit Arbeitszeiten, der individuellen Unterstützung einzelner Mitarbeiter, der persönlichen Kommunikation (Videokonferenzen) oder der Arbeit an der Teamidentität im virtuellen Raum, die erfolgreich sind und daher von den Führungskräften angewandt werden sollten“, empfehlen die Berater in einer Mitteilung zu ihrer Studie.

Warum Führung auf Distanz funktioniert

Es gibt aber Finanzdienstleister, die das Prinzip der Mitarbeiterführung in Ausnahmesituationen, bereits verstanden haben. Das zeigen Antworten auf folgende Frage der Berater: „Was sind die Gründe, warum Führung auf Distanz in Ihrem Unternehmen gut funktioniert?“ Mehrfachnennungen waren möglich.

33 Prozent halten „Struktur, Organisation und Regeln“ bei ihrem Arbeitgeber für entscheidend. 30 Prozent nennen die „Unternehmenskultur“, gefolgt von Mitarbeiterkompetenz und -haltung (27 Prozent). Hier wurde oft die Eigenverantwortung der Beschäftigten angeführt. 23 Prozent sieht die „Qualität der Führung“ als wichtigen Faktor an.

Medienberichten zufolge will Allianz-Chef Oliver Bäte Heimarbeit zur Dauerlösung im Münchener Konzern machen. Auch von den Versicherungsgruppen Barmenia oder Nürnberger gibt es schon Aussagen, dass neue Beschäftigungsformen künftig breiteren Raum einnehmen werden (Medienspiegel 26.6.2020, 10.8.2020, 13.8.2020).