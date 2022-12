Homeoffice als Imageschmeichler der Assekuranz

13.12.2022 – Was die Flexibilität des Arbeitsortes angeht, ist die Versicherungswirtschaft Trendsetter. Die Mehrheit der Arbeitgeber ermöglicht Heimarbeit ohne Wenn und Aber. 80 Prozent der Beschäftigten arbeiten regelmäßig in den eigenen vier Wänden, wie Erhebungen des AGV belegen.

Homeoffice ist für viele Beschäftigte mittlerweile ein fester Bestandteil des Arbeitslebens. Die Vorgaben, um die Verbreitung von Covid-19 einzudämmen, haben diese Entwicklung gefördert. Das Ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. ermittelte in diversen Umfragen, wie verbreitet Heimarbeit in welchen Branchen derzeit ist.

72,5 Prozent der Unternehmensberater arbeiten zumindest teilweise in den eigenen vier Wänden. Auch bei den IT-Dienstleistern (71,7 Prozent) sowie in der Werbung und Marktforschung (60,4) ist das Homeoffice stark verbreitet.

„Insgesamt stabilisiert sich der Anteil in der deutschen Wirtschaft bei 25 Prozent der Beschäftigten. Das dürfte auch der neue langfristige Wert werden“, lässt sich Oliver Falck, Leiter des Ifo Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, zu den Ergebnissen zitieren. Zahlen für die Finanzbranche wies das Institut nicht aus.

Mehrheit der Versicherer ermöglicht Homeoffice

In einer anderen Befragung ermittelten die Forscher die Anzahl der Tage, die Mitarbeiter von Banken und Versicherungen am heimischen Schreibtisch verbringen. In Deutschland sind es laut Ifo 2,4 Tage in der Woche. Im internationalen Vergleich liegen diese Angaben im Mittelfeld. In den Niederlanden sind es mit 3,4 Tagen wöchentlich deutlich mehr, wie auch in den USA (3,3 Tage) und Kanada (3,8).

Der Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) beschäftigte sich zu den Entwicklungen in seiner Umfrage „Mobilarbeit und Hybrides Arbeiten – Update“ von September 2022. Die befragten 92 Unternehmen beschäftigen mehr als 90 Prozent aller Mitarbeiter der Branche, so der Verband.

Nur drei Versicherer setzen laut der Erhebung weder auf Telearbeit noch auf Mobilarbeit. Vier Gesellschaften bieten ausschließlich Telearbeit an. 85 Unternehmen machen dagegen mobiles Arbeiten möglich.

Arbeitgeber geben feste Quote für Homeoffice vor

Michael Niebler (Bild: AGV)

Im Rahmen der AGV-Umfrage wurde auch die Homeofficequote (Anteil der Wochenarbeitszeit im Innendienst) abgefragt. 66 Prozent der 85 Unternehmen, die Heimarbeit ermöglichen, regeln den maximal möglichen Umfang von Mobilarbeit für Innendienstmitarbeiter (ohne Leitende, Führungskräfte und Auszubildende) mittels einer festen Quote für Mobilarbeit.

98 Prozent dieser Arbeitgeber erlauben ihren Beschäftigten zwei Tage Mobilarbeit pro Woche oder mehr.

Dank dieser flexiblen Angebote zur Heimarbeit besserte die Branche ihr in der Öffentlichkeit als verstaubt geltendes Image auf. „Wir haben im War of Talents Fortschritte erarbeitet.“ Das sagte Dr. Michael Niebler, geschäftsführender Vorstand des AGV auf einer Tagung (VersicherungsJournal 17.3.2022).

Dieser Schritt ist wichtig, denn der Fachkräftemangel hat längst die Assekuranz erreicht (Medienspiegel 9.3.2022).

80 Prozent der Beschäftigten arbeitet regelmäßig zuhause

Zusätzlich führt der Verband seit 2017 regelmäßig Mitarbeiterbefragungen durch. Im Februar 2022 gaben 80 Prozent der Beschäftigten an, dass sie bei ihrer derzeitigen Tätigkeit zumindest teilweise im Homeoffice oder Telearbeit arbeiten. Die Stichprobe der Erhebung ist repräsentativ und umfasst 900 Befragte in diesem Jahr.

Diejenigen, die diese Optionen nicht nutzen, tun das vor allem nicht, weil sie kein Interesse daran haben oder es in ihrem Arbeitsbereich nicht möglich ist. „Nur wirklich ausgesprochen wenige Beschäftigte arbeiten nicht im Homeoffice, weil das in ihrem Unternehmen nicht möglich ist“, erklärt der AGV dazu.

Homeoffice muss vom Arbeitgeber begleitet werden

Die neue Arbeitswelt mit verschiedenen Modellen stellt Arbeitgeber und Beschäftigte durchaus vor Herausforderungen – und nicht alle sind positiver Art. Mitarbeiter, die viel Zeit im Homeoffice verbringen, zeigen eine geringere Bindung an ihren jeweiligen Dienstherren als Arbeitnehmer, die täglich ins Büro gehen.

Über die Gemütslage der Belegschaft entscheidet auch die Kommunikation und die Kultur des jeweiligen Unternehmens, wie die Studie „Präsenz, Homeoffice oder Hybrid? Arbeitssituation und Mitarbeiterbindung in Deutschland“ der Heute und Morgen GmbH zeigte (7.10.2022).

Auch der Gesetzgeber reagiert auf die neue Realität der Arbeitswelt. Im ersten Coronajahr führte die Bundesregierung die sogenannte Homeoffice-Pauschale von fünf Euro pro Tag ein (für maximal 120 Tage im Jahr). Ab 2023 können Steuerpflichtige sechs Euro am Tag geltend machen (für maximal 210 Tage im Jahr) (Medienspiegel 9.12.2022). So sieht es das Jahressteuergesetz 2022 vor.