Gute Chefs bedeuten gesunde Mitarbeiter

12.10.2022 – Wenn ein Unternehmen und dessen Führung sich zu ihrer Verantwortung bekennen und um die eigenen Mitarbeiter kümmern, zeigen sich positive Effekte wie weniger Krankentage und höhere Arbeitsleistungen. Dennoch belegen aktuelle Daten zum Krankenstand 2022, dass deutsche Arbeitnehmer zunehmend mit Erkrankungen zu kämpfen haben.

Verantwortungsvolle Unternehmen kümmern sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Zu diesem Schluss kommt das Wissenschaftliche Institut der AOK (Wido) in seinem „Fehlzeiten-Report 2022“. Das sei noch nicht bei jeder Firmenleitung angelangt, allerdings zunehmend in den Köpfen der Chefs verankert. Besonders bei Unternehmen mit unter 1.000 Beschäftigten bestehe Nachholbedarf.

Betriebe mit entsprechender Sozialkompetenz, welche auch die Beschäftigten bestätigt sehen, können sich laut dem Report über Arbeitnehmer freuen, die zufriedener und leistungsbereiter sind.

Mehr Krankmeldungen wegen Atemwegserkrankungen

Klimawandel, Corona, dann der Ukraine-Krieg: Die Belastung auf physischer wie auf psychischer Ebene ist in den letzten Jahren jedoch gestiegen. So auch der Krankenstand. Der Fehlzeiten-Report, bei dem die Abrechnungs- und Arbeitsunfähigkeits-Daten von 15,6 Millionen versicherten Erwerbstätigen betrachtet werden, zeichnet ein deutliches Bild.

Zwischen Januar und Juli 2022 seien mit 6,6 Prozent mehr berufliche Fehltage als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 5,1 Prozent. Auch die DAK-Gesundheit kam zu einem ähnlichen Ergebnis und berichtete im Sommer über gestiegene Krankmeldungen (VersicherungsJournal 25.7.2022).

Mehr Krankmeldungen wegen Atemwegserkrankungen

Wer eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung vorlegte, hatte mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Atemwegserkrankung. Bei 28,8 Prozent der Erkrankten war dies der Grund – damit verdreifachte sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aok gibt an, dass im Zeitraum 1. März 2020 bis 31. Juli 2022 insgesamt 1,8 Millionen der bei ihnen versicherten Beschäftigten im Zusammenhang mit einer akuten Covid-19-Infektion ausgefallen sind. Die Quote erkrankter junger Frauen lag gerade bei Corona am höchsten (25.7.2022).

Krisen gehen auf die Psyche

Krisen und äußere Probleme wirken sich zermürbend auf die Gesundheit der Versicherten aus und belasten zunehmend ihre Psyche. Dieser Negativ-Trend wird seit Jahren dokumentiert (19.10.2020). Das bestätigte sich auch in dem Betrachtungszeitraum der Aok. Von Januar bis Juli erhöhte sich die Anzahl der Betroffenen von 5,1 Prozent auf 5,3 Prozent. Auch der DAK Psychoreport 2022 bescheinigte einen Rekordkrankenstand (25.7.2022).

Damit liegen psychische Erkrankungen prozentual zwar unter Atemwegserkrankungen oder Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems als Ursache für eine Krankschreibung (14,2 Prozent in 2022). Allerdings ist die Anzahl der Fehlzeiten bedeutend höher.

Im Durchschnitt fällt ein Arbeitnehmer bei einer psychischen Erkrankung 28,7 Tage aus. Im Vergleich: Bei Atemwegserkrankungen sind es 2022 durchschnittlich 7,7 Tage.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Wido/AOK)

Was können Unternehmen tun?

Eine von Februar und März 2022 vom Wido durchgeführte Umfrage unter 2.501 Erwerbstätigen zeigte, wie die Mitarbeiter ihre Unternehmen bewerten – zumeist recht gut. Unter dem Begriff Corporate Social Responsibility (CSR) war den Arbeitnehmern besonders ein fairer Umgang mit allen Beteiligten wichtig. Auch die Berücksichtigung der Umwelt rangierte auf Platz drei und damit oben.

Mehr als die Hälfte der Arbeitgeber der befragten Personen offerierten laut dem Report „betriebliche Gesundheitsförderung“. Auch werde diese von der Führung häufig thematisiert. 32,5 Prozent sehen den Führungsstil ihrer Vorgesetzten als gesundheitsbezogen.

Gute Führung und Idealismus wirken positiv auf die Arbeitnehmer

Der Report stellt klar: Wenn ein Unternehmen sich seiner sozialen Verantwortung im Allgemeinen sowie der für die eigenen Mitarbeiter stellt, honorieren diese das maßgeblich. Es wirkt sich positiv auf eine geringere Anzahl an Fehltagen aus.

Arbeiter, die ihrem Unternehmen keine Verantwortung zutrauen, fehlten im Schnitt 14,2 Tage krankheitsbedient. Solche, die ihren Arbeitgebern gute Noten attestierten, wiesen nur eine durchschnittliche Fehlzeit von 9,7 Krankentagen auf.