Diese Versicherer sind als Arbeitgeber besonders attraktiv

19.5.2022 – Die Allianz ist aus Bewerbersicht der attraktivste Arbeitgeber unter den Versicherern. Dahinter folgen Münchener Rück und Huk-Coburg. Punkten kann die Assekuranz insbesondere bei den wichtigen formalen Bewerbererwartungen „Gehalt“, „Arbeitsplatzsicherheit“ und „flexibles Arbeiten“. Viel Luft nach oben gibt es bei den relevantesten emotionalen und beziehungsrelevanten Aspekten „Ehrlichkeit“ und „Wertschätzung“. Dies zeigt eine Untersuchung des Beratungsinstituts Organomics.

Für die Untersuchung wurden in den vergangenen Monaten 4.748 Schüler, Studenten und Berufstätige zwischen 16 und 45 Jahren unter anderem zur Arbeitgeber-Attraktivität der Assekuranz insgesamt und zu einzelnen Versicherern befragt. Ermittelt wurden auch die grundlegenden beruflichen Erwartungen, Wünsche und Präferenzen.

Allianz bleibt Spitzenreiter

Den Angaben zufolge bewerteten 52 Prozent der Umfrageteilnehmer die Allianz als „ausgesprochen attraktiv“ oder zumindest „sehr attraktiv“. Damit konnte das Unternehmen seinen Wert im Vergleich zur vorigen Studienauflage (VersicherungsJournal 11.11.2019) leicht steigern.

Den Silberrang sicherte sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, die sich von 35 auf 42 Prozent steigerte. In einem engen Rennen um die dritte Position setzte sich die Huk-Coburg Versicherungsgruppe (37 Prozent) gegen die Öffentlichen Versicherer (36 Prozent) durch.

Dahinter folgen dicht beieinander die Axa Versicherungen, die Zurich Gruppe Deutschland, die Ergo-Gruppe, die LVM Versicherungen, der R+V-Konzern und die DEVK Versicherungen. Die Werte liegen jeweils bei über 30 Prozent.

Stärken und Schwächen der Assekuranz

Als weiteres Ergebnis stellt Organomics heraus, dass die Versicherungsbranche „trotz mancher Imageprobleme im Wettbewerb um neue Talente per se nicht schlecht aufgestellt [ist]. Gepunktet wird vor allem mit Gehalt, Arbeitsplatzsicherheit und der Möglichkeit zum flexiblen Arbeiten im Homeoffice“.

Die drei vorgenannten funktionalen Erwartungen von Bewerbern an Arbeitgeber gehörten zu den wichtigsten und würden von der Assekuranz überwiegend erfüllt. Jeweils über 50 Prozent der Befragten wählten für die Assekuranz die Antwortoptionen als „ausgesprochen attraktiv“ oder „sehr attraktiv“.

Nachholbedarf sehen die Studienautoren aber vor allem bei den wichtigsten emotionalen und beziehungsrelevanten Stärken. So habe die Versicherungsbranche weder in Sachen „Ehrlichkeit“ (37 Prozent) noch hinsichtlich „Wertschätzung“ (40 Prozent) hohe Werte erreicht. Immerhin sei hier im Vergleich zur Vorgängerstudie eine positive Entwicklung zu beobachten (plus vier beziehungsweise sechs Prozentpunkte).

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Organomics)

Die 180-seitige-Branchenstudie „Talents for Insurance 2021“ kann über das Institut per E-Mail oder per Telefon unter 0221 99879243 kostenpflichtig bestellt werden.

Diverse weitere Untersuchungen

Welche Firmen für potenzielle Kandidaten aus verschiedenen Gründen attraktiv sind, wird regelmäßig in verschiedenen Untersuchungen ermittelt. Wegen unterschiedlicher Methodiken basieren sind die Siegerlisten nur selten deckungsgleich.

So haben etwa Ende April das Nachrichtenmagazin Focus und Deutschlandtest untersucht, welche Unternehmen in Deutschland besonders faire Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeiter bieten (26.4.2022). Kurz zuvor hat das Institut Great Place To Work Deutschland (GPTW GmbH) in Kooperation mit dem Handelsblatt sieben Auszeichnungen an Versicherer verteilt (14.4.2022).

Zum neunten Mal hat Focus Business am Jahresanfang die nationalen „Top-Arbeitgeber 2022“ ausgezeichnet (22.2.2022). Die 650 besten Arbeitgeber in Deutschland haben am Jahresanfang die Zeitschrift Stern und die Marktforscher von Statista ermittelt (24.1.2022).