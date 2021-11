Die besten Arbeitgeber in der Versicherungsbranche

29.11.2021 – Focus Business hat erneut ein Ranking der „Top-Arbeitgeber im Mittelstand 2022“ erstellt. Unter die Top-100 schaffte es kein Unternehmen der Assekuranz. Die ersten drei Plätze in der Rubrik „Versicherung“ sicherten sich die LV 1871, MRH Trowe und die SHL-Gruppe.

Zum fünften Mal hat die Zeitschrift Focus-Business die „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2022“ in Deutschland ermittelt. Die Ergebnisse und das Ranking veröffentlichte die Zeitschrift in ihrer Ausgabe 04/2021. Das Heft erschien am 27. November.

4.000 Arbeitgeber aus 40 Branchen mit elf bis 500 Mitarbeitern hat das Wirtschaftsmagazin ausgezeichnet. Ziel des aktuellen Rankings war es, die „besten mittelständischen Arbeitgeber mit Sitz in Deutschland“ zu ermitteln, schreiben die Redakteure in ihrem Bericht.

Angaben zur Methodik

Die Factfield GmbH, eine Tochter des Burda-Verlags, hatte im Auftrag von Focus Business eine Befragung unter Arbeitnehmern in Deutschland durchgeführt. Die Umfrage stellt ab diesem Jahr den Hauptbestandteil der Datenerhebung dar. In den Vorjahren basierte die Auswertung auf der Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu GmbH.

Den Befragungszeitraum gibt Focus mit zwischen 1. März und 2. Mai 2021 an. Als Stichtag für die Datenerhebung der Onlinebewertungen wird der 21. März genannt. Für das Ranking qualifizierten sich Unternehmen, die folgende Anforderungen erfüllen:

Auf einer Scala von eins bis fünf hat die Firma mindestens einen Bewertungsschnitt von 3,5.

Das Unternehmen hat insgesamt zehn Bewertungen auf allen Erhebungskanälen, davon fünf seit 2020.

Der Betrieb hat seinen Standort in Deutschland und beschäftigt nicht mehr als 500 Angestellte.

Zur Bewertung

Die finale Platzierung ergibt sich aus einem Punktwert zwischen 100 und 200, den die Studienautoren aus zwei Faktoren errechnet haben: dem Bewertungsschnitt und der Anzahl der eingegangenen Bewertungen, basierend auf der Mitarbeiterzahl.

So werde gewährleistet, dass nur Unternehmen mit ähnlichen Rahmenbedingungen wie der gleichen Anzahl der Beschäftigten miteinander verglichen werden, schreiben die Autoren. In die Gesamtübersicht der Top-100-Arbeitgeber schaffte es im laufenden Jahr kein Versicherer, auch kein Unternehmen aus dem Branchenumfeld.

Top-Ten der Rubrik „Versicherung“ zeigt, was die Branche zu bieten hat

In der Rubrik „Versicherung“ qualifizierten sich insgesamt 51 (Vorjahr: 48) Unternehmen für das aktuelle Ranking. Die gelisteten Firmen erhalten die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2022“ und sind berechtigt, das Siegel zu erwerben.

Wie bereits in den Vorjahren (VersicherungsJournal 14.1.2020), führt Focus Business die Arbeitgeber, die unter den einzelnen Wirtschaftszweigen gelistet sind, ohne Punktzahl, aber mit der entsprechenden Platzierung auf.

Unter die Top-Zehn schafften es 2022 verschiedene Zweige der Versicherungsbranche: Makler, Insurtechs, Versicherer, Direktanbieter und ein Maklerverbund.

Als Sieger geht im aktuellen Ranking die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) vom Platz. Die Gesellschaft war im Vorjahr auf dem vierten Rang vertreten (23.11.2021). Silber geht an MRH Trowe und Bronze an die SHL Versicherungsmakler GmbH.

Bayerische und Verticus sind nicht vertreten

Die Digitalmarke der Württembergischen Versicherung AG, die Adam Riese GmbH, hatte sich 2020 den ersten Rang gesichert. In der aktuellen Auflistung erreichte das Unternehmen nur den 19. Platz. Die vor zwölf Monaten auf dem zweiten Platz liegende Versicherungsgruppe die Bayerische fiel aus der aktuellen Bewertung heraus.

Auch der Sieger aus den Jahren 2019 und 2018, das Maklerunternehmen Verticus Finanzmanagement AG (10.1.2019, 15.1.2018), schaffte es nicht in das aktuelle Ranking.

Wie die Firmen der Assekuranz in anderen Rankings abschneiden

Welche Firmen für potenzielle Kandidaten aus verschiedenen Gründen attraktiv sind, ermitteln regelmäßig diverse Untersuchungen, die sich allerdings in der Methodik stark unterscheiden. Daher kommen die Auswertungen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Beim Ranking der Großunternehmen von Focus Business positionierten sich Anfang des Vorjahres die Axa Versicherungen (Platz sieben) und die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (Rang zehn) unter den besten zehn Unternehmen (19.2.2020).

Aus der Versicherungsbranche haben die Allianz Versicherungen das beste Image als Arbeitgeber. Unter Deutschlands Dienstleistern konnten sich nur sechs Gesellschaften unter die besten 30 platzieren (5.11.2021).

Das F.A.Z.-Institut und das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) zeichneten im Juli „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2021“ aus. Gewinner waren die Allianz (Versicherer), der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. (private Krankenversicherung) und die Aon Holding Deutschland GmbH im Bereich Versicherungsmakler (2.8.2021).