Die besten Arbeitgeber der Versicherungswirtschaft

22.2.2019 – Beim Ranking der „Top-Arbeitgeber in Deutschland 2019“ von Focus Business spielt die Unternehmensgröße und Marktbedeutung keine Rolle. Champions für die Beschäftigten der Versicherungsbranche sind die Techniker Krankenkasse, Volkswohl Bund und LVM. Auf die drei letzten Plätze verwiesen die Mitarbeiter die Württembergische, Roland Rechtsschutz und die Aachenmünchner.

In einer aktuellen Studie kürte Focus Business jetzt zum siebten Mal in Folge „die Top-Arbeitgeber in Deutschland 2019“. Das Ranking veröffentlichte das Magazin in seiner neuen Ausgabe.

Zu Beginn des Jahres werden Großunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiter ausgezeichnet. Ende des Jahres werden „die Top-Arbeitgeber im Mittelstand“ ermittelt (VersicherungsJournal 10.1.2019, 15.1.2018).

Hintergründe zur Studie

Um jetzt die 1.000 nationalen Spitzen-Arbeitgeber zu ermitteln, wertete das Marktforschungsinstitut Statista mehr als 143.500 Beurteilungen aus. Dafür befragte das Institut über ein Online-Access-Panel 21.000 Arbeitnehmer im Zeitraum vom 15. Juni bis Mitte Juli 2018.

Darüber hinaus wertete das Statistikportal rund 50.000 Urteile von Beschäftigten auf der Bewertungsplattform Kununu GmbH aus. Zusätzlich rief die Burda-Digital-Tochter Xing SE ihre Mitglieder auf, ihre Arbeitgeber auf Kununu zu bewerten: 7.000 Antworten flossen so zusätzlich in die Studie ein.

Auf dieser Basis errechnete Statista für jedes bewertete Unternehmen einen Wert von Null bis zum Spitzenwert 10.000. Entscheidend war für das Ranking vor allem, ob die Belegschaften ihren eigenen Arbeitgeber weiterempfehlen würden. Das Vorjahresergebnis berücksichtigten die Studienautoren mit einer geringeren Gewichtung.

Die 1.000 ausgezeichneten Unternehmen werden in der Ausgabe von Focus-Business in 22 Branchen-Rankings gelistet. Außerdem führt das Magazin „die 50 Top-Arbeitgeber Deutschlands“, „die Top fünf nach Branchen“ unter Großunternehmen sowie die Sieger in der Rubrik „mittelgroße Unternehmen“ auf.

Top 50: nur eine Krankenkasse vertreten

In das Ranking der deutschen Top-50-Arbeitgeber schaffte es von den bewerteten Unternehmen der Versicherungswirtschaft und der gesetzlichen Krankenkassen nur die Techniker Krankenkasse (TK). Die Auswertung führt die Gesellschaft auf Platz 29 (Vorjahr: 25) mit einem Punktwert von 7.923.

Zum Vergleich: Sieger ist die SAP SE mit 22.000 Beschäftigten in Deutschland und 8.668 Punkten, gefolgt von Google Germany (1.200 Mitarbeiter) mit einem Wert von 8.633 und der BMW AG (87.940 Arbeitnehmer) mit 8.549 Punkten.

Die Sieger bei großen und mittleren Unternehmen

Die TK führt entsprechend auch die Branchenwertung der Großunternehmen mit mehr als 2.000 Beschäftigten in Deutschland in der Rubrik „Versicherungen und Krankenkassen“ an.

Den zweiten Rang sicherte sich der LVM Landwirtschaftliche Versicherungsverein Münster a.G., gefolgt von der AOK Hessen, der Provinzial Rheinland Versicherung AG und der Huk-Coburg-Gruppe.

Bei den mittelgroßen Unternehmen landeten bei Focus-Business folgende Unternehmen auf dem Siegertreppchen: Die Volkswohl Bund Versicherungen gefolgt von der Pronova BKK und Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG. Dahinter rangieren Hannover Rück SE und Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland.

Top-Arbeitgeber 2019: Versicherer und Krankenkassen Platz Arbeitgeber Mitarbeiter in Deutschland Punktwert Platzierung gesamt 1 Techniker Krankenkasse 13.946 7.923 29 2 Volkswohl Bund 612 7.781 51 3 LVM 3.712 7.762 56 4 AOK Hessen 3.655 7.611 87 5 Provinzial Rheinland 2.207 7.469 132 6 Huk-Coburg 10.313 7.427 148 7 Pronova BKK 1.522 7.406 157 8 Itzehoer 635 7.383 168 9 R+V Versicherungen 13.207 7.362 179 10 AOK Plus 7.000 7.276 215 11 Hannover Rück 1.292 7.276 216 12 Swiss Life 700 7.203 253 13 Westfälische Provinzial Versicherung AG 2.530 7.201 254 14 SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG 5.000 7.201 255 15 Allianz Deutschland AG 40.149 7.164 279

Versicherer: Gewinner und Verlierer

Im Branchen-Ranking „Versicherer und Krankenkassen“ belegten nach Auswertung von Focus Business die Techniker Krankenkasse, Volkswohl Bund und die LVM die ersten drei Plätze. Die Mitarbeiterzahl und Unternehmensgröße spielten bei der Platzierung keine Rolle.

Die letzten drei Plätze in dieser Rubrik belegten folgende Unternehmen: die Württembergische Versicherung AG auf Rang 49 mit einem erreichten Punktestand von 6.425 (Gesamtplatzierung: 808), die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG auf Rang 50 mit einem Wert von 6.262 (Gesamt: 916) und die Aachenmünchener Versicherung AG mit 6.225 Punkten (Gesamt: 936).

Verticus siegte im Mittelstands-Ranking

Im Ranking „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2019“ in der Rubrik „Versicherungen und Krankenkassen“ von Focus Business verteidigte das Maklerunternehmen Verticus Finanzmanagement AG seinen ersten Platz aus dem Vorjahr. Auf der zweiten Position lag die Lebensversicherung von 1871 a.G. München und den Bronze-Rang sicherte sich das Insurtech Getsafe Insurance GmbH.

Andere Studien, andere Ergebnisse: Das F.A.Z.-Institut zeichnete Ende des Vorjahres 14 Unternehmen der Versicherungswirtschaft aus. Die Autoren der Studie vergaben keine Punkte oder Noten, sondern nur Platzierungen.

Den ersten Platz belegte der Continentale Versicherungsverbund, Platz zwei sicherte sich der Volkswohl Bund und den Bronze-Rang erhielt die Lebensversicherung von 1871 (VersicherungsJournal 16.11.2018).