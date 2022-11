Die besten Arbeitgeber der Versicherungsbranche

30.11.2022 – Focus Business hat wieder ein Ranking der „Top-Arbeitgeber im Mittelstand 2023“ veröffentlicht. In die Top-100 schafften es Andsafe und Königswege. Die ersten drei Plätze in der Rubrik „Versicherung“ sicherten sich der Direktanbieter der Provinzial, Covago und Blau direkt.

Zum sechsten Mal hat die Zeitschrift Focus-Business die „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2023“ in Deutschland gekürt. Die Ergebnisse und das Ranking veröffentlichte die Zeitschrift in ihrer Ausgabe 03/2022. Das Heft erschien am 26. November.

4.000 Arbeitgeber mit elf bis 500 Mitarbeitern hat das Wirtschaftsmagazin ausgezeichnet. Ziel des aktuellen Rankings war es, die „besten mittelständischen Arbeitgeber mit Sitz in Deutschland“ zu ermitteln, schreiben die Redakteure in ihrem Bericht.

Angaben zur Methodik

Die Factfield GmbH, eine Tochter des Burda-Verlags, führte hierfür im Auftrag von Focus Business eine Befragung unter Arbeitnehmern in Deutschland durch. Die Umfrage stellt seit der Auflage im Vorjahr den Hauptbestandteil der Datenerhebung dar. Davor basierte die Auswertung auf der Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu GmbH.

Den Befragungszeitraum gibt Focus mit zwischen 15. März bis 16. Mai 2022 an. Als Stichtag für die Datenerhebung der Onlinebewertungen wird der 21. März genannt. Für das Ranking qualifizierten sich Unternehmen, die folgende Anforderungen erfüllten:

Auf einer Scala von eins bis fünf erreicht die Firma mindestens einen Bewertungsschnitt von 3,5.

Das Unternehmen hat insgesamt fünf Bewertungen von Arbeitnehmern über alle Erhebungskanäle.

Der Betrieb hat seinen Standort in Deutschland und beschäftigt nicht mehr als 500 Angestellte.

Zur Bewertung

Die finale Platzierung ergibt sich aus einem Punktwert zwischen 100 und 200, den die Studienautoren aus zwei Faktoren errechnet haben: dem Bewertungsschnitt und der Anzahl der eingegangenen Bewertungen, basierend auf der Mitarbeiterzahl.

So werde gewährleistet, dass nur Unternehmen mit ähnlichen Rahmenbedingungen wie etwa der gleichen Anzahl der Beschäftigten miteinander verglichen werden, schreiben die Autoren.

Wie bereits in den Vorjahren (VersicherungsJournal 14.1.2020), führt Focus Business die Arbeitgeber, die unter den einzelnen Wirtschaftszweigen gelistet sind, ohne Punktzahl, aber mit der entsprechenden Platzierung auf.

Andsafe und Königswege schaffen Sprung ins Gesamtranking

In die Gesamtübersicht der Top-100-Arbeitgeber schafften es im laufenden Jahr zwei Unternehmen der Versicherungsbranche. Einen Senkrechtstart legte der Versicherungsmakler und Finanzanlagenberater Königswege GmbH hin. Im Gesamtranking landete das Unternehmen auf dem dritten Platz und erreichte 197,9 Punkte von maximal 200 Zählern.

Die Andsafe AG sicherte sich Platz 23 mit 193,2 Punkten. Im Vorjahr schafften es kein Versicherer und kein Unternehmen aus dem Branchenumfeld in die Top-100 (29.11.2021).

In der Rubrik „Versicherung“ qualifizierten sich insgesamt 52 (Vorjahr: 51) Unternehmen für das aktuelle Ranking. Die gelisteten Firmen erhielten die Auszeichnung „Top-Arbeitgeber Mittelstand 2023“ und sind berechtigt, das Siegel zu erwerben. In Top-Zehn schafften es verschiedene Vertreter der Branche: Makler, Insurtechs, Versicherer, Direktanbieter und ein Maklerverbund.

Königswege taucht im Ranking „Versicherung“ nicht auf, sondern belegt den ersten Platz unter „Beratung und Consulting“. Warum das so ist, bleibt offen.

Die Top-Arbeitgeber der Versicherungsbranche

Als Sieger geht im aktuellen Ranking die Andsafe, Tochter der Provinzial Versicherungen, vom Platz. Den Silberrang erarbeitete sich die Covago Versicherungsmakler GmbH, im Vorjahr noch auf Platz 13. Und Bronze erhielt der Maklerpool Blau direkt GmbH & Co. KG (2021: Platz 16).

Im vergangenen Jahr bekam die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) noch die Auszeichnung als bester Arbeitgeber der Branche. Aktuell steht die Gesellschaft auf Rang vier.

Der Sieger aus den Jahren 2019 und 2018, das Maklerunternehmen Verticus Finanzmanagement AG (10.1.2019, 15.1.2018), schaffte es nicht in das aktuelle Ranking „Versicherung“.

Wie Unternehmen der Assekuranz in anderen Rankings abschneiden

Welche Firmen für potenzielle Kandidaten aus verschiedenen Gründen attraktiv sind, ermitteln regelmäßig diverse Untersuchungen, die sich allerdings in der Methodik stark unterscheiden. Daher kommen die Auswertungen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen.

In einer Untersuchung der Servicevalue GmbH haben Bürger mehr als 40 Versicherern eine „sehr hohe Attraktivität“ als Arbeitgeber bescheinigt. Die Allianz Versicherungen erreichten hier den ersten Platz. Auch die Generali Versicherungen, die SV Sparkassen-Versicherungen und die Huk-Coburg Versicherungen sind in der Spitze vertreten (8.11.2022).

Das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place To Work Deutschland (GPTW GmbH) kürte in Kooperation mit dem Handelsblatt die Sieger des Wettbewerbs „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022“. In der Top-100 ist erstmals wieder die Allianz Deutschland AG vertreten (14.4.2022).

Wie bereits im Vorjahr (10.5.2021), schaffte auch die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland den Sprung unter die besten Arbeitgeber. Vertreten im Ranking der besten Arbeitgeber sind auch die Volkswohl Bund Versicherungen und die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G.