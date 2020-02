Die besten Arbeitgeber

28.2.2020 – Rund ein Dutzend Finanz- und Versicherungs-Dienstleister hat das Institut „Great Place To Work“ jetzt als „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020“ ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird seit 2002 veranstaltet.

Das Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place To Work Deutschland (GPTW GmbH) hat in Kooperation mit dem Handelsblatt jetzt die Sieger des Wettbewerbs „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020“ gekürt.

Bei der mittlerweile 18. Auflage wurden 100 Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet „für ihr besonderes Engagement bei der Gestaltung guter und attraktiver Arbeitsplätze für die Beschäftigten ausgezeichnet“. Insgesamt stellten sich 680 Unternehmen dem Audit durch GPTW und ließen eine Mitarbeiterbefragung durchführen.

So wurde bewertet

Zur Methodik wird Folgendes mitgeteilt: „Im ersten Schritt befragt das Institut stets die Mitarbeiter der Firmen. Der Katalog umfasst etwa 60 Einzelpunkte zu Themen wie Unternehmenskultur, Führung, Förderung oder Zusammenarbeit.

Zudem fließen Gespräche des Instituts mit dem Management in die Wertung ein. Hier stehen beispielsweise die Angebote zur Weiterbildung, zur Gesundheitsförderung oder zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Fokus.

Für die Auswertung wird die Mitarbeiterbefragung doppelt so stark gewichtet wie das Management-Audit.“ Weitere Details zur Teilnahme an dem Wettbewerb können auf dieser Internetseite nachgelesen werden.

Drei Krankenkassen

Unter die 100 Besten haben es auch einige Gesellschaften aus der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche geschafft. Dazu gehört neben Banken, Kredit- und Leasinganbietern wie im Vorjahr (18.3.2019) auch die Hiscox SA, Niederlassung für Deutschland.

Zu den Preisträgern zählt auch die Techniker Krankenkasse. Die Körperschaft verbesserte sich vom zweiten auf den ersten Platz in der Größenklasse der Unternehmen mit über 5.000 Beschäftigten in Deutschland. Position drei in dieser Kategorie sicherte sich mit der Barmer eine weitere Krankenkasse.

Mit der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse wurde aktuell eine dritte Körperschaft ausgezeichnet. Die Kasse gehört zum vierten Mal in Folge zu den Top-Arbeitgebern und landete aktuell in der Kategorie „2.001 bis 5.000 Mitarbeiter“ an dritter (Vorjahr: fünfter) Stelle.

Weitere Preisträger

Direkt dahinter auf Rang vier liegt mit der Daimler Mobility AG die (Finanz-) Dienstleistungs-Tochter des Autoherstellers. Platz sieben in dieser Klasse belegt das schwerpunktmäßig im Finanzdienstleistungs-Bereich tätige IT-Unternehmen MSG Systems AG.

Den Spitzenplatz in dieser Klasse sicherte sich der IT-Dienstleister Adesso SE, der mit seiner Tochter Adesso Insurance Solutions GmbH auch in der Assekuranz aktiv ist. Ebenfalls in die Top 100 schaffte es erneut (19.3.2018) die Interhyp-Gruppe (Position sechs bei den Unternehmen mit 501 bis 2.000 Mitarbeitern).

An siebter Stelle landete die PPI AG, ein Consulting- und Software-Entwicklungshaus mit dem Branchenfokus Finanzdienstleister. Das Beratungsunternehmen Q-Perior AG, das Schwerpunkte im Banken- und Versicherungssektor hat, kam in der Größenklasse der Unternehmen mit 201 bis 500 Beschäftigten auf den achten Platz.

Andere Studien, andere Spitzenreiter

Auch in verschiedenen anderen Untersuchungen wurden die besten Arbeitgeber ermittelt – auch aus der Versicherungsbranche. Unter anderem wegen unterschiedlicher methodischer Vorgehensweisen setzten sich jeweils andere Unternehmen gegen die Wettbewerber durch.

So hat kürzlich etwa die Zeitschrift Focus Business (Ausgabe 1/2020) zum achten Mal „die Top-Arbeitgeber in Deutschland 2020“ aufgelistet (19.2.2020, 14.1.2020). „Die besten Arbeitgeber für Frauen 2019“ hat im vergangenen Herbst die Redaktion des Magazins Brigitte gekürt (1.10.2019).

Kurz zuvor hat „Deutschlandtest“, eine Marke von Focus-Money, gemeinsam mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH (IMWF) die Karrierechancen von Hochschulabsolventen verschiedener Fachrichtungen in deutschen Unternehmen unter die Lupe genommen (18.9.2019).