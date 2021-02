Corona-Bonus für alle Beschäftigten der Assekuranz gefordert

9.2.2021 – Die NAG ruft die Versicherungswirtschaft dazu auf, Corona-Sonderzahlungen zu leisten. Verdi dagegen möchte lieber langfristige Lösungen beim Thema Homeoffice und steht dazu im Austausch mit dem AGV. Die Arag beteiligt derweil ihre Belegschaft an ihrer sehr guten wirtschaftlichen Lage und schnürt ein „Durchhalte-Paket“.

Wertschätzung zeigen und Kaufkraftimpulse liefern – das kann die Versicherungswirtschaft nach Überzeugung der Neuen Assekuranz Gewerkschaft e.V. (NAG), wenn sie ihren Mitarbeitern einen Corona-Bonus zahlt. Eine entsprechende Forderung hat die Gewerkschaft jetzt an den Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) gerichtet.

In einer Pressemitteilung vom Montag berichtet die NAG, dass sie den AGV dazu aufgerufen hat, bei seinen Mitgliedsunternehmen auf eine einheitliche Zahlung von Corona-Zuschüssen hinzuwirken.

Die NAG lobt Versicherungswirtschaft für ihre Leistungsfähigkeit

Die NAG sei froh, dass sich die Jobs in der Assekuranz als krisenfest erwiesen hätten, Kurzarbeit ausgeblieben sei und sich die Ertragssituation nicht nennenswert eingetrübt habe. Die Branche habe zudem ihre technologische Leistungsfähigkeit durch das Ermöglichen flächendeckender Homeoffice-Lösungen unter Beweis gestellt.

Dennoch würden viele Beschäftigte mittlerweile „auf dem Zahnfleisch gehen“. Der unfreiwillige Homeoffice-Marathon, verbunden mit Home-Schooling oder anderen Betreuungssituationen, verlange den Kollegen viel ab.

„Kurzum: Die Beschäftigten hielten und halten die Dinge unter Homeoffice-Bedingungen am Laufen. Wir meinen, das sollte Anlass genug für unsere leistungsfähige und gesunde Branche sein, die Möglichkeit der Gewährung eines abgabenfreien Corona-Bonus flächendeckend zu nutzen“, sagt NAG-Vorsitzende Gaby Mücke.

Verdi will lieber dauerhafte Lösungen beim Thema Homeoffice

Für die Vereinte Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi) dagegen sind dauerhafte Lösungen beim Homeoffice wichtiger als eine einmalige Prämie, sagt eine Pressesprecherin der Gewerkschaft gegenüber der Redaktion des VersicherungsJournals. Denn dies sei ein Zukunftsthema.

Die Versicherungswirtschaft habe schnell und umsichtig auf die Pandemie reagiert und das Arbeiten zu Hause ermöglicht. Jetzt gehe es darum, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Verdi stehe in intensivem Austausch mit dem AGV, um finanzielle Aspekte, den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie den Belastungsschutz zeitnah besser zu regeln. Im Fokus sei besonders die Kinderbetreuung.

Die Versicherungswirtschaft habe in der Coronakrise viel getan. Das fange beim Vermeiden von Kurzarbeit an und ende beim Austeilen von Atemschutzmasken. Stünde eine Tarifrunde an, würde auch Verdi eine Corona-Prämie fordern. Gegenwärtig aber führe das zu nichts, würde im Gegenteil falsche Erwartungen wecken.

Arag schnürt „Durchhalte-Paket“ für Mitarbeiter

Die Arag SE gibt derweil bekannt, dass sie für ihre Belegschaft „als Anerkennung und Wertschätzung“ der Leistungen unter Pandemie-Bedingungen ein zusätzliches Unterstützungspaket geschnürt hat. Seit bald einem Jahr würden 90 Prozent Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig hätten im Jahr 2020 die Beitragseinnahmen um 4,4 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zugelegt.

„Unsere Kunden brauchen uns in der Krise und das gesamte Arag-Team hängt sich dafür richtig rein, inklusive umfangreicher Samstagsarbeit“, sagt Dr. Renko Dirksen, Sprecher des Arag-Vorstandes. „Auch wenn das Homeoffice mittlerweile Routine wird, dürfen wir das nicht für normal halten.“

Dahinter würden sich viele Extreme verbergen. Beispielsweise würden Kinder- und Kundenbetreuung nur unter Aufbietung aller Reserven funktionieren. „Wir möchten deutlich machen, dass wir wissen, welche Anstrengungen damit verbunden sind“, betont er.

Das Unterstützungspaket enthält auch einen steuerfreien Bonus

Zum Unterstützungspaket des Rechtsschutz- und Krankenversicherers gehört nach eigenen Angaben ein steuerfreier Bonus von 1.000 Euro für alle unbefristeten Vollzeitbeschäftigten. Azubis, Werkstudenten und befristete Mitarbeiter bekommen 500 Euro. Teilzeitbeschäftige werden anteilig bedacht.

Für die schulpflichtigen Kinder der Mitarbeiter wird ein Home-Schooling-Angebot angeboten, um die Eltern zu entlasten. Außerdem werden Seminare in Zusammenarbeit mit einem Institut für Stressmedizin zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen angeboten. Für eine Begleitung der Eltern zu Covid-19-Impfterminen erhalten zudem alle Mitarbeiter einen Tag Sonderurlaub.

Corona-Zahlungen noch bis Mitte 2021 möglich

Aufgrund der Coronakrise können Arbeitgeber ihren Beschäftigten noch bis zum 30. Juni 2021 Sonderzahlungen bis 1.500 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei in Form von Zuschüssen oder Sachbezügen gewähren. Die Regelung ist kurz vor dem Jahreswechsel verlängert worden. Ursprünglich war der 31. Dezember 2020 als Frist vorgesehen.

Geregelt ist das in § 3 Nummer 11 EStG. Ursprünglich sollte mit der Sonderzahlung die Leistung der Pflegekräfte und Supermarktmitarbeiter anerkannt werden. Faktisch gibt es aber keine Begrenzung auf die Größe oder Art des Unternehmens.

Jeder Beschäftigte kann den Bonus erhalten, egal ob der Mitarbeiter Vollzeit oder Teilzeit arbeitet oder ob es Kurzarbeit im Unternehmen gibt. Einem Mini-Jobber kann der Bonus ebenfalls gewährt werden, ohne dass daraus ein sozialversicherungs-pflichtiges Beschäftigungs-Verhältnis wird. Der Bonus kann auch eine Sachleistung sein.

Allerdings ist es nicht möglich, einem Mitarbeiter in diesem Jahr erneut eine Corona-Prämie von 1.500 Euro auszuzahlen. Die Regelung gilt nur, wenn der Arbeitgeber noch etwas „nachschießen“ möchte oder sich erst jetzt dazu entschließt, eine solche Prämie auszuzahlen. Wichtig ist, in Summe nicht über den Freibetrag von 1.500 Euro zu kommen.