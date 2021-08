Chef fordert Corona-Sonderzahlung zurück

5.8.2021 – Eine Regelung in einem Arbeitsvertrag, nach der ein Beschäftigter Sonderzahlungen zurückzuerstatten hat, wenn das Arbeitsverhältnis nach der Zahlung innerhalb von zwölf Monaten beendet wird, ist nichtig. Das geht aus einem Urteil des Arbeitsgerichts Oldenburg vom 25. Mai 2021 hervor (6 Ca 141/21).

Der Kläger hatte Ende letzten Jahres von seinem Arbeitgeber eine Sonderzahlung in Höhe von 550 Euro erhalten. Diese Zahlung wurde in einem Schreiben als „einmalig steuerfrei in Bezug auf die Corona-Pandemie“ bezeichnet.

Als der Kläger das Arbeitsverhältnis einige Monate später kündigte, verlangte sein Arbeitgeber das Geld von ihm zurück. Zur Begründung verwies er auf eine Klausel des Arbeitsvertrages in dem es hieß:

„Scheidet ein Mitarbeiter binnen zwölf Monate, gerechnet nach Ausstellungsdatum der Kündigung, nach Gewährung von freiwilligen Zuwendungen auf eigenes Verlangen ohne schuldhaftes Verhalten der Einrichtung oder wegen eines Grundes aus, der zur fristlosen Entlassung geführt hat oder berechtigt hätte, so kann nach die Einrichtung die freiwilligen Zuwendungen zurückverlangen, es sei denn, die gesamten Zuwendungen übersteigen nicht den Betrag in Höhe von 50,00 Euro.“

Verrechnung der Sonderzahlung mit dem letzten Gehalt

Der Kläger weigerte sich jedoch, das Geld zurückzuzahlen. Seiner Meinung nach sollte mit der Sonderzahlung nämlich die besondere Belastung von ihm und seinen Kollegen wegen der Corona-Pandemie in gewissem Rahmen finanziell ausgeglichen und von seinem Arbeitgeber anerkannt werden.

Der Arbeitgeber bestand trotzdem auf die Rückzahlung. Er verrechnete die Sonderzahlung daher kurzerhand mit dem letzten Gehalt des Klägers.

Unangemessene Benachteiligung eines Beschäftigten

Zu Unrecht, befand das von dem Mitarbeiter angerufene Oldenburger Arbeitsgericht. Es verpflichtete seinen Arbeitgeber dazu, ihm die Sonderzahlung zu belassen.

Nach Ansicht des Gerichts ist die Rückzahlungsklausel des Arbeitsvertrages unwirksam. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts benachteilige eine Rückzahlungs-Verpflichtung einen Beschäftigten im Sinne von § 307 Absatz 1 Satz 1 BGB unangemessen, wenn sie eine Bindung über das nachfolgende Quartal hinaus vorsehe.

Erbrachte Arbeitsleistung honoriert

Im Übrigen sei in dem entschiedenen Fall die zwölfmonatige Bindung auch deswegen unzulässig, weil der Arbeitgeber mit der Sonderzahlung ganz offenkundig auch die von dem Kläger erbrachte Arbeitsleistung honorieren wollte. Denn eine Sonderzahlung, die zudem eine bereits erbrachte Arbeitsleistung vergüte, könne nicht vom ungekündigten Bestand des Arbeitsverhältnisses zu einem Zeitpunkt außerhalb des Bezugszeitraums abhängig gemacht werden.

Es sei unangemessen, einem Beschäftigten vereinbartes Arbeitsentgelt über eine Stichtagsklausel oder eine sonstige Zahlungsbedingung wieder zu entziehen, wenn der vorleistungs-verpflichtete Arbeitnehmer die geschuldete Arbeitsleistung erbracht habe. Das Gericht sah keine Veranlassung, ein Rechtsmittel gegen seine Entscheidung zuzulassen.