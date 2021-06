Betriebsimpfungen vorerst ausgebremst

10.6.2021 – Der digitale Impfnachweis soll Verbrauchern ab dem 14. Juni zur Verfügung stehen. Die Kampagne der Versicherer, ihre Belegschaften und Vertriebspartner mit Vakzinen zu versorgen, läuft allerdings aufgrund von Lieferverzögerungen nur schleppend an, wie unter anderem Talanx und Nürnberger berichten.

Gerade noch rechtzeitig vor dem Beginn der Sommerferien in den ersten Bundesländern soll der digitale Corona-Impfpass zur Verfügung stehen. Ab dem 14. Juni können Bürger sich dann in vielen Apotheken den digitalen Nachweis einer vollständigen Impfung nachträglich ausstellen lassen. Das teilte die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mit.

Digitaler Impfnachweis kommt

Das neue Verbandsportal mein-apothekenmanager.de wird Verbraucher zum Stichtag informieren, welche Apotheken diesen Service anbieten. Der gelbe, analoge Impfausweis wird seine Gültigkeit trotz digitaler Angebote behalten. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) informiert auf seiner Webseite ausführlich zum digitalen und offline Nachweis.

Der geplante Impfnachweis kann künftig auch in der offiziellen Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts (RKI) angezeigt werden. Die aktuelle Version des Tools 2.3.2 kann in den App-Stores von Apple und Google heruntergeladen werden.

Lieferengpässe sorgen für holprigen Start

Die bundesweite Kampagne zur Verabreichung der Vakzine scheint aber aufgrund von Lieferengpässen der Hersteller ins Stocken geraten zu sein. Die Impfreihenfolge ist zwar aufgehoben und die rund 12.000 Betriebsärzte dürfen seit dem 8. Juni Spritzen zum Schutz gegen das Coronavirus setzen. Aber mit der Versorgung der Unternehmen sieht es noch mau aus.

Die Hannoveraner Versicherer konnten, wie angekündigt (VersicherungsJournal Medienspiegel 27.4.2021), am vergangenen Montag mit ihrer Aktion „Impfsurance“ starten. Nach eigenen Angaben haben die beteiligten elf Gesellschaften für ihre Initiative allerdings nur rund 200 Vakzine für die laufende Woche erhalten (8.6.2021).

Nur 219 Impfdosen

Auch die Nürnberger Versicherungen stehen mit ihrer Infrastruktur für die eigene Belegschaft und Betriebe der Region parat. Es könnten bis zu 400 Personen am Tag versorgt werden. „Wie überall ist aber auch hier die Verfügbarkeit des Impfstoffs der limitierende Faktor: So wurden der Nürnberger für die erste Woche nur 219 Impfdosen ‚Comirnaty‘ (Biontech/Pfizer) zugeteilt“, so die Gesellschaft.

Die Provinzial Versicherungen starteten am 27. Mai mit einer Pilotaktion und impften in der Düsseldorfer Zentrale 150 Mitarbeiter mit Astra-Zeneca (28.5.2021). Die DEVK Versicherungen verabreichen den Schutz gegen Corona bereits seit Mitte Mai (12.5.2021). Die Zurich Gruppe Deutschland offeriert seit dem 8. Juni erste Impfangebote für ihre rund 4.500 Mitarbeiter.