Beschäftigtenzahl in der Assekuranz sinkt auf neuen Tiefstand

13.3.2018 – 2017 ist die Zahl der Beschäftigten in der Versicherungswirtschaft ein weiteres Mal zurückgegangen und auf unter 205.000 gesunken. Im Innendienst gab es ein leichtes Minus, während es bei den Azubis deutlich und beim angestellten Außendienst sehr deutlich abwärts ging, wie aktuelle Zahlen des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland zeigen.

Die Gesamtbeschäftigung in der Versicherungswirtschaft ist 2017 zum achten Mal in Folge gesunken. Im vergangenen Jahr betrug der Rückgang nach jetzt vom Arbeitgeberverband der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) veröffentlichten Zahlen 1,2 Prozent auf nur noch 204.700 Mitarbeiter.

2015 lag die Zahl der Mitarbeiter letztmals über 210.000, 2004 zum letzten Mal über 240.00 – und 1995 sogar noch bei über 250.000. Sogar in den Jahren kurz vor der Wiedervereinigung war die Beschäftigtenzahl höher (1988: 206.600; 1989: 211.100).

Seit dem Höchststand im Jahr 1992 – seinerzeit beschäftigten die Versicherungs-Unternehmen fast 260.000 Mitarbeiter – gab es ein Minus von 21 Prozent. Seit der Jahrtausendwende waren es immerhin 15 Prozent.

Großer Rückgang bei den Außendienstlern

Ein Blick auf die Beschäftigtengruppen zeigt, dass diese zwar alle von dem Negativtrend betroffen waren, allerdings unterschiedlich stark. So nahm die Zahl der Innendienstmitarbeiter „nur“ um 0,3 Prozent auf 159.400 ab. Auf Zehnjahressicht gab es ein Minus von 1,3 Prozent. Vier Mal gab es sogar eine Steigerung (VersicherungsJournal 16.3.2012, 15.3.2013, 10.4.2015, 11.3.2016).

Um ein Vielfaches stärker war der Rückgang bei den Außendienstlern: Hier ging es im vergangenen Jahr um 5,0 Prozent auf 34.200 Beschäftigte bergab. Die Zahl der Außendienstmitarbeiter ist bereits zum neunten Mal in Folge geschrumpft – seit 2008 beläuft sich das Minus auf über ein Fünftel.

Immer weniger Azubis

Zum sechsten Mal in Folge rückläufig war die Zahl der Auszubildenden in den Versicherungs-Unternehmen. Deren Zahl verminderte sich im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent auf 11.100. 2011 lag die Zahl mit 13.300 Azubis noch um fast ein Fünftel höher. 2002 wurde mit über 16.000 Azubis der Höchststand erreicht. Der Rückgang seitdem betrug in etwa ein Drittel.

Die Ausbildungsquote wird mit 5,4 Prozent angegeben nach 5,5 Prozent im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 20.3.2017). Zwischen 2010 und 2012 betrug die Quote noch jeweils rund 6,1 Prozent.

An einer schlechten Vergütung kann die rückläufige Entwicklung nicht liegen. Denn angehende Versicherungskaufleute für Versicherungen und Finanzen verdienen überdurchschnittlich gut, wie die jüngste Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) der Vergütung in rund 150 Ausbildungsberufen zeigt.

Demnach liegen die Assekuranz-Azubis über die gesamte Ausbildung hinweg mit einer durchschnittlichen Bruttovergütung von 1.028 Euro pro Monat rund 150 Euro über dem Schnitt aller aufgeführten Ausbildungsberufe. Dies bedeutet eine Platzierung im oberen Viertel der Rangliste in den alten Bundesländern, in den neuen Ländern reicht es sogar zur zweiten Position (VersicherungsJournal 9.1.2018).

Schlechtes Image

Ein wahrscheinlicher Grund für den Negativtrend ist wohl eher in dem sehr schlechten Image der Branche zu sehen. Dieses wird der Assekuranz im Allgemeinen und den Vertriebsmitarbeitern im Besonderen in verschiedenen Untersuchungen immer wieder bescheinigt (VersicherungsJournal 4.3.2016, 25.8.2017). Ganz aktuell war dies wieder im „Roland Rechtsreport 2018“ der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG zu sehen (VersicherungsJournal 13.3.2018).

Über weitere Gründe für die gesunkene Zahl der Azubis gibt die aktuelle Ausbildungsumfrage des AGV und Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. Auskunft. Demnach können sechs Prozent der Lehrstellen erst gar nicht besetzt werden – und rund jede zehnte Ausbildung wird vorzeitig abgebrochen. Hauptursache ist die fehlende Eignung der Auszubildenden (VersicherungsJournal 28.11.2017, 12.12.2017).

Assekuranz vom Arbeitsmarkt abgekoppelt

Die Versicherungsbranche hat sich vom allgemeinen Trend am Arbeitsmarkt abgekoppelt. In nahezu allen anderen Wirtschaftszweigen gibt es einen regelrechten Job-Boom – und die Gesamtzahl der Erwerbstätigen wie auch der sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten steigt von Rekordhoch zu Rekordhoch.

Eine Trendumkehr ist laut der jüngsten Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) zur Zahl der Erwerbstätigen nicht in Sicht. Im Bereich Erbringung von Finanz- und Versicherungs-Dienstleistungen – Zahlen nur für die Assekuranz werden nicht ausgewiesen – geht das IAB für das laufende Jahren von einem Minus fast im fünfstelligen Bereich aus (VersicherungsJournal 20.10.2017).

Auch die jüngste Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) (VersicherungsJournal 8.2.2018) gibt kaum Hoffnung auf Besserung. Zudem laufen bei vielen Versicherungs-Unternehmen bereits Stellenabbauprogramme oder sind zumindest angekündigt (VersicherungsJournal 16.2.2017, 3.3.2017, 4.4.2017).