Wann das Auto neben einem Parkstreifen stehen darf

23.6.2020 – Ein Fahrzeug neben einem Parkstreifen abzustellen, ist nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt. Das geht aus einem Beschluss des Kammergerichts Berlin vom 24. Oktober 2019 hervor (3 Ws (B) 345/19).

Ein Autofahrer sollte eine Geldbuße zahlen, weil er seinen Personenkraftwagen neben einem Parkstreifen abgestellt hatte. Dieser war durch Anpflanzungen unterbrochen. Weil der Streifen selbst durch andere Fahrzeuge besetzt war, hatte er sein Auto neben einer der Anpflanzungen geparkt.

Die Geldbuße wegen verbotswidrigen Parkens in zweiter Reihe hatte das Amtsgericht Berlin Tiergarten gegen den Mann verhängt. Dieser wehrte sich mit dem Argument, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer behindert worden seien.

Keine Regel ohne Ausnahmen

Der Betroffene legte Beschwerde beim Berliner Kammergericht ein. Damit hatte er keinen Erfolg.

Nach Ansicht der Richter stellt ein Parken am Fahrbahnrand neben einem ausreichend befestigten Parkstreifen grundsätzlich einen Verstoß gegen § 12 Absatz 4 Satz 1 StVO dar. Das gelte unabhängig davon, ob die Abstellfläche besetzt sei oder nicht.

Dieses Verbot gelte auch in Fällen, in denen der Parkstreifen zeitlich begrenzt zur Lagerung von Gegenständen wie zum Beispiel Müllcontainern oder Baumaterial genutzt werde. Auch in so einem Bereich dürfe nicht in zweiter Reihe geparkt werden.

Es kommt nicht darauf an, ob der Parkende andere behindert

In Einzelfällen sei es hingegen zulässig neben einem Parkstreifen zu parken, wenn dieser wegen Bauarbeiten vorübergehend nicht nutzbar und das Abstellen nicht durch Halteverbotsschilder verboten sei.

Sofern damit keine Gefährdung oder eine mehr als unvermeidbare Behinderung verbunden sei, sei ein Parken in zweiter Reihe auch in jenen Bereichen erlaubt, in denen ein Parkstreifen durch Anpflanzungen von zum Beispiel Straßenbäumen unterbrochen werde.

Die Unterbrechung müsse allerdings länger sein, als das in diesem Bereich abgestellte Fahrzeug. Denn auch ein teilweises Parken neben einer Parkbucht sei nicht erlaubt. Das gelte selbst dann, wenn damit keine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer einhergehe.