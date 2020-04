Umfragen: Homeoffice ist okay, macht aber dick

29.4.2020 – Mitarbeiter haben sich auf die Heimarbeit eingestellt. Die Mehrheit hat es mit der Rückkehr ins Büro nicht unbedingt eilig, wie eine Kurzumfrage des VersicherungsJournals zeigt. Allerdings sind die Bedingungen in den eigenen vier Wänden nicht ideal: Viele Arbeitnehmer improvisieren und ernähren sich ungesünder, wie eine gemeinsame Befragung der SDK und der Mhplus belegt.

Bereits Anfang April gab eine Mehrheit der Leser an, dass sie ihren Arbeitsplatz in die eigenen vier Wände verlegt haben, so das Ergebnis einer VersicherungsJournal-Kurzumfrage. 63,1 Prozent der 415 Teilnehmer erklärten, dass sie wegen Corona überwiegend im Homeoffice arbeiten. 27,5 Prozent gingen noch ins Büro. Generell zuhause arbeiteten 8,4 Prozent (VersicherungsJournal 1.4.2020).

Wie beurteilen die Leser aber vier Wochen später die Situation und wann wollen sie wieder ins Büro wechseln? Das hat die Redaktion in einer erneuten Kurzumfrage abgefragt.

Viele fühlen sich am heimischen Arbeitsplatz wohl

Es scheint als habe sich mittlerweile die Mehrheit der Leser mit ihrer Situation im Homeoffice arrangiert. Auf die Frage „Wann wollen Sie von der Heimarbeit zurück ins Büro wechseln?“ antworteten knapp 45 Prozent der 277 Teilnehmer, dass es nicht eilt.

Knapp 22 Prozent wollen gar nicht erst an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. 21 Prozent kann es dagegen nicht schnell genug gehen. Gute zehn Prozent machen ihren Wechsel zurück zum Arbeitgeber von der Frage der Kinderbetreuung abhängig. Sie sehen sich erst wieder auf dem Firmengelände, wenn die Schule oder die Kita öffnet.

Mehrheit hat kein eigenes Arbeitszimmer

Die Homeoffice-Situation haben auch die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) und die Mhplus Betriebskrankenkasse in einer Umfrage von Mitte April unter 1.500 Arbeitnehmern beleuchtet. Hier zeigt sich, dass viele der Teilnehmer am heimischen Arbeitsplatz improvisieren.

Nur 37 Prozent der Beschäftigten, die aufgrund der Coronakrise in die eigenen vier Wände umzogen, verfügen dort über ein eigenes Arbeitszimmer. Allerdings sieht es auch bei den Homeoffice-Profis nicht besser aus. Hier haben mit 46 Prozent nicht mal die Hälfte einen eigenen Raum zur Verfügung.

Auch die Qualität der Ernährung leidet unter den neuen Bedingungen: 37 Prozent der Befragten geben an, dass sie im Homeoffice ungesünder essen. Besonders ausgeprägt ist dies mit 49 Prozent in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen sowie bei denjenigen mit Kindern im Haushalt (40 Prozent).

Es lockt der eigene Kühlschrank

Außerdem können Viele dem schnellen Snack aus dem eigenen Kühlschrank nicht widerstehen. 55 Prozent erklären, im Homeoffice mehr zwischen den Mahlzeiten zu essen. Bei den 18- bis 34-Jährigen und den Mitarbeitern mit Kindern im Haushalt sind es sogar 68 beziehungsweise 65 Prozent.

Das ungesunde Essverhalten zeige, dass die die Mehrheit der Befragten „noch wenig Struktur im Homeoffice-Alltag“ haben, so die Initiatoren der Auswertung. Ein wichtiger Punkt bei der Strukturierung der Arbeit zuhause sei die Gestaltung und technische Ausstattung des Arbeitsplatzes.

Oliver Schwab, Leiter Firmenvertrieb bei der SDK empfiehlt: Heimarbeiter sollten „auf ein ruhiges und ergonomisch gutes Arbeitsumfeld zu achten“. Ein eigenes Arbeitszimmer sei dafür nicht zwingend notwendig. Allerdings helfe dieser abgetrennte Bereich, um die wichtige Distanz zwischen Berufs- und Privatleben aufzubauen.